Жарим квадратные чебуреки. Сначала доводим фарш на сковороде, а потом быстро лепим

В классических чебуреках используют сырую начинку и без опыта уследить за ее равномерным приготовлением довольно сложно. Поэтому мы решили перейти на гораздо более вкусные квадратные чебуреки: фарш сначала доводим на сковороде и уже потом быстро лепим.

Для приготовления мы возьмем 300 граммов муки, 150 миллилитров воды, чайную ложку соли, 3 столовых ложки растительного масла, измельченную ножом в фарш курицу (хватит 300 граммов), укроп, помидоры и любой твердый сыр.

В отличие от традиционных чебуреков, здесь мы будем делать начинку сразу готовой. Фарш лучше будет сделать не на мясорубке, а просто измельчив курицу ножом. Затем в минуту обжариваем ее и можно двигаться дальше.

Смешиваем в глубокой миске муку, воду, соль и растительное масло. Быстро вымешиваем плотное, тугое тесто. Заверните его в пакет и оставьте на 20 минут, пусть подойдет.

Затем раскатываем тесто в тонкий лист и делим его на 4 части.

На каждую выкладываем поджаренную курицу, укроп, помидоры и сыр.

Заворачиваем тесто прямоугольником.

И обжариваем до готовности в кипящем масле.

Видеорецепт:

Попробуйте подать эти чебуреки с разными видами острых соусов.