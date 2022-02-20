Куриный суп с творожными клёцками

Легкий и вкусный куриный супчик с творожными клёцками! На самом деле, рецептик супчика у меня самый простой базовый, вы можете готовить свой любимый, ведь весь секрет супчика в клёцках))) Они потрясающе сочные, нежные и воздушные!!! Такой супчик всегда с удовольствием кушают и взрослые и детки. Советую попробовать и вам!!!

Ингредиенты:

2 куриных бедрышка

1 средняя луковица

1 средняя морковь

2-3 средние картофелины

3-4 веточки укропа

соль и перец по вкусу

Для клецок:

100 гр. творога

1 яйцо (отделить желток от белка)

1 ст.л. сливочного масла

1 ст.л. сметаны

2 ст.л. муки



Приготовление:

Курицу залить 2 литрами воды и сварить бульон.

Курицу вынуть, а в готовый бульон положить картофель нарезанный брусочками, лук и морковь нарезанные мелким кубиком. Посолить, поперчить по вкусу и варить до готовности овощей.

Из отварных куриных бедер вынуть косточки, а мясо порвать, либо нарезать на кусочки и добавить в суп.

Для клёцок смешать творог с желтком, мягким маслом, сметаной и мукой. Белок взбить и аккуратно ввести в тесто.

Затем, чайной ложкой набрать тесто и, с помощью другой чайной ложки сформировать клёцку и опустить в суп. Таким образом сформировать остальные клёцки.

Как всплывут проварить 1-2 минуты.

Если нужно досолить суп по вкусу, добавить мелко рубленный укроп, перемешать и снять с огня.

Приятного вам аппетита!!!