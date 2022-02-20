Куриный суп с творожными клёцками

Легкий и вкусный куриный супчик с творожными клёцками! На самом деле, рецептик супчика у меня самый простой базовый, вы можете готовить свой любимый, ведь весь секрет супчика в клёцках))) Они потрясающе сочные, нежные и воздушные!!! Такой супчик всегда с удовольствием кушают и взрослые и детки. Советую попробовать и вам!!!
Ингредиенты:
- 2 куриных бедрышка
- 1 средняя луковица
- 1 средняя морковь
- 2-3 средние картофелины
- 3-4 веточки укропа
- соль и перец по вкусу
Для клецок:
- 100 гр. творога
- 1 яйцо (отделить желток от белка)
- 1 ст.л. сливочного масла
- 1 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. муки
Приготовление:
Курицу залить 2 литрами воды и сварить бульон.
Курицу вынуть, а в готовый бульон положить картофель нарезанный брусочками, лук и морковь нарезанные мелким кубиком. Посолить, поперчить по вкусу и варить до готовности овощей.
Из отварных куриных бедер вынуть косточки, а мясо порвать, либо нарезать на кусочки и добавить в суп.
Для клёцок смешать творог с желтком, мягким маслом, сметаной и мукой. Белок взбить и аккуратно ввести в тесто.
Затем, чайной ложкой набрать тесто и, с помощью другой чайной ложки сформировать клёцку и опустить в суп. Таким образом сформировать остальные клёцки.
Как всплывут проварить 1-2 минуты.
Если нужно досолить суп по вкусу, добавить мелко рубленный укроп, перемешать и снять с огня.
Приятного вам аппетита!!!
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