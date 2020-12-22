Как украсить новогодний стол своими руками на год Быка 2021

Вы уже продумали меню и декор для новогоднего вечера? Согласитесь, дополнить праздничный стол тематической закуской – это интересная идея. 2021 год – год Быка, а значит и украшать стол следует в виде этого астрологического животного. Если вы хотите креатива, тогда берите на заметку!

Красиво оформленное блюдо радует глаз и вызывает аппетит уже своим видом. А застолье по поводу встречи грядущего 2021 года это еще и повод задобрить животное-покровитель.

Ингредиенты:

Апельсин — 1/4 шт.;

Яблоко — 1/3 шт.;

Яйцо — 3 шт. (вареное);

Помидор — 0,5 шт.;

Колбаса — 100 грамм;

Хлеб — 5 ломтиков;

Сыр — 30 грамм;

Маслины — 7-8 шт.;

Майонез — по вкусу;

Кетчуп — по вкусу;

Фрукты — по вкусу;

Перец горошком — по вкусу.

Веселые бычки из яиц и помидоров

Маленькие симпатичные бычки украсят любое застолье. Данная вариация подойдет не только для украшения всевозможных салатов, но и закусок. Белый бычок выполнен из обычного вареного яйца, а из свежего помидора аналогично можно приготовить и красного позитивного красавчика. Дополнительно понадобятся маслины, перец горошком для глаз, майонез и кетчуп для раскраски.

Бутерброд с колбасой в виде коровки

Не менее симпатичная коровка – еще один вариант украшения салата на Новый год.

Бутерброды бычки с сырной начинкой

Ушки и голова выполнена из батона, рожки, ноздри и глаза из сыра, остальные детали из вареной и копченой колбасы. Для зрачков необходимы маслины.

Бутерброды – отличная закуска для праздничного стола. Они просты и быстры в приготовлении. А в оформлении символа 2021 года – Быка, обязательно принесёт удачу в новом году. Из хлеба вырежьте заготовки в форме головы, ушей и рогов быка. Начинка для бутербродов может быть любая. У меня сырно-яичная намазка и отдельно тертый желток, колбаса и оливки в качестве деталей для украшения.

Бычок из подсушенного хлеба

Еще одного занимательного бычка можно приготовить из хлеба в качестве украшения для салатов. Голова, тело, хвост, рога и ножки из подсушенного на сковороде хлеба. Закрепить детали между собой можно при помощи зубочисток. Ушки из огурца, глаза копыта и нос – маслины.

Озорной бычок из колбасы и сыра

А вот такой милый бычок подойдет и для оформления салатов, и в качестве самостоятельной закуски. Все детали выполнены из колбасы и сыра, а в качестве носа и глаз, по традиции уже – маслины.

Бычок из фруктов

Последний вариант может быть выполнен из любых фруктов. Очень позитивный бычок украсит фруктовую тарелку, десерт или салаты со схожими ингредиентами.

Фантазируйте, творите собственные шедевры, чтобы новогодний стол был не только вкусным, но и оригинальным. Счастья вам в Новом году!