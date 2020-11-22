Чернослив фаршированный орехами

Десерт, знакомый нам всем с детства по новому. Доступные продукты, минимум времени и вкусная сладость в виде фаршированного чернослива с шоколадом и сливками готова.

Время подготовки Время приготовления Порции 10 минут 10 минут 2 порции Ингредиенты Чернослив - 400 г.

Миндаль - 100 г.

Грецкие орехи - 50 г.

Шоколад - 2 плитки.

Взбитые сливки - 200 г. Способ приготовления Промойте хорошо чернослив и отварите. Аккуратно удалите косточки (если есть). Растопите шоколад и перемешайте с рублеными орехами. Охладите в течение часа в холодильнике. Наполните чернослив приготовленным фаршем. Выложите их на дно блюда/стакана. Сверху украсьте взбитыми сливками, шоколадом и грецкими орехами. Как и с чем подавать Перед подачей украсите листочками мяты.

Приятного аппетита!