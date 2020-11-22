Чернослив фаршированный орехами

Десерт, знакомый нам всем с детства по новому. Доступные продукты, минимум времени и вкусная сладость в виде фаршированного чернослива с шоколадом и сливками готова.
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|10 минут
|10 минут
|2 порции
Ингредиенты
- Чернослив - 400 г.
- Миндаль - 100 г.
- Грецкие орехи - 50 г.
- Шоколад - 2 плитки.
- Взбитые сливки - 200 г.
Способ приготовления
- Промойте хорошо чернослив и отварите.
- Аккуратно удалите косточки (если есть).
- Растопите шоколад и перемешайте с рублеными орехами.
- Охладите в течение часа в холодильнике.
- Наполните чернослив приготовленным фаршем.
- Выложите их на дно блюда/стакана.
- Сверху украсьте взбитыми сливками, шоколадом и грецкими орехами.
Как и с чем подавать
Перед подачей украсите листочками мяты.
Приятного аппетита!
Приятного аппетита!
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