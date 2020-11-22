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Чернослив фаршированный орехами

Десерт, знакомый нам всем с детства по новому. Доступные продукты, минимум времени и вкусная сладость в виде фаршированного чернослива с шоколадом и сливками готова.

Чернослив фаршированный орехами

Время подготовки Время приготовления Порции
10 минут 10 минут 2 порции

Ингредиенты

  • Чернослив - 400 г.
  • Миндаль - 100 г.
  • Грецкие орехи - 50 г.
  • Шоколад - 2 плитки.
  • Взбитые сливки - 200 г.

Способ приготовления

  1. Промойте хорошо чернослив и отварите. 
  2. Аккуратно удалите косточки (если есть).
  3. Растопите шоколад  и перемешайте с рублеными орехами.Чернослив фаршированный орехами
  4. Охладите в течение часа в холодильнике.
  5. Наполните чернослив приготовленным фаршем. 
  6. Выложите их на дно блюда/стакана.
  7. Сверху украсьте взбитыми сливками, шоколадом и грецкими орехами. 

Как и с чем подавать

Перед подачей украсите листочками мяты.
Приятного аппетита!
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