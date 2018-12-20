Вкусный и питательный куриный рулет в желе, который не потребует от вас для своего приготовления много усилий.



Особенно тогда, когда вы не будете срезать мясо с целой курицы, а купите уже готовое филе и окорочка курицы.

Благодаря тому, что в рулет добавляется чернослив, закуска выходит со слегка копчёным ароматом.

Красная паприка и тонко нашинкованная морковь в составе рулета приводят к тому, что ломтики мяса в рулете красиво разделены между собой красной прослойкой, что делает срез рулета более колоритным.

Очень удачное дополнение рулета — грецкие орехи. Они придают ему особенный вкус!

Время приготовления: 1 час 20 мин.

Время подготовки: 30 мин.

Кол-во порций: 15 шт.

Ингредиенты:

Вода - 100 мл

Курица целая - 1.3 кг

Орехи грецкие - 30г

Перец чёрный молотый - 0.25 ч.л.

Чернослив -50г Желатин - 25г

Морковь - 1 шт

Паприка сладкая молотая - 1 ч.л.

Соль - 2 ч.л.

Для приготовления куриного рулета в желе нам понадобится курица, морковь, желатин, вода, чернослив, орехи, соль, перец. Для начала мы тщательно промываем курицу под проточной водой и снимаем с нее кожу. С курицы срезать мясо ... ... и порезать его средними кубиками приблизительно 2х2 см. Посыпать мясо солью, перцем и паприкой. Добавить воду и желатин. Хорошо перемешать. Добавить помытый и порезанный полосками чернослив, крупно порезанные орехи. Морковь очистить, натереть на тёрке для моркови по-корейски. Добавить морковь к мясу. Поместить всё в рукав для запекания. Завязать рукав. Поместить рукав в длинную кексовую форму для запекания.

Хорошо прижать сверху руками, равномерно распределяя мясо в рукаве по форме.

Сверху в рукаве сделать несколько небольших проколов для выделения пара при запекании. Запекать в духовке 1 час при 170°С.

Охладить.

Поместить в холодильник на 5-6 часов, прижав сверху небольшим грузом. Разрезать рукав, перевернуть рулет на блюдо.

Снять рукав.

Перед подачей разрезать на ломтики.



Мне кажется такой способ приготовления – достойная альтернатива колбасе: и бутерброд вкусный можно сделать, и как холодную закуску подать. Про натуральность продукта я даже не говорю.