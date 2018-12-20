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Куриный рулет в желе

Вкусный и питательный куриный рулет в желе, который не потребует от вас для своего приготовления много усилий.
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Особенно тогда, когда вы не будете срезать мясо с целой курицы, а купите уже готовое филе и окорочка курицы.

Благодаря тому, что в рулет добавляется чернослив, закуска выходит со слегка копчёным ароматом.
Красная паприка и тонко нашинкованная морковь в составе рулета приводят к тому, что ломтики мяса в рулете красиво разделены между собой красной прослойкой, что делает срез рулета более колоритным.
Очень удачное дополнение рулета — грецкие орехи. Они придают ему особенный вкус!

Время приготовления: 1 час 20 мин.
Время подготовки: 30 мин.
Кол-во порций: 15 шт.

Ингредиенты:

  • Вода - 100 мл
  • Курица целая - 1.3 кг
  • Орехи грецкие - 30г
  • Перец чёрный молотый - 0.25 ч.л.
  • Чернослив -50г
  • Желатин - 25г
  • Морковь - 1 шт
  • Паприка сладкая молотая - 1 ч.л.
  • Соль - 2 ч.л.
Куриный рулет в желе 1 (300x200, 37Kb) Для приготовления куриного рулета в желе нам понадобится курица, морковь, желатин, вода, чернослив, орехи, соль, перец.
3720816_Kyrinii_rylet_v_jele_12 (300x230, 12Kb) Для начала мы тщательно промываем курицу под проточной водой и снимаем с нее кожу.
3720816_Kyrinii_rylet_v_jele_13 (300x203, 12Kb) С курицы срезать мясо ...
Куриный рулет в желе 2 (300x200, 47Kb) ... и порезать его средними кубиками приблизительно 2х2 см.
Куриный рулет в желе 3 (300x200, 45Kb) Посыпать мясо солью, перцем и паприкой.
Куриный рулет в желе 4 (300x200, 47Kb) Добавить воду и желатин. Хорошо перемешать.
Куриный рулет в желе 5 (300x200, 58Kb) Добавить помытый и порезанный полосками чернослив, крупно порезанные орехи.
Куриный рулет в желе 6 (300x200, 67Kb) Морковь очистить, натереть на тёрке для моркови по-корейски. Добавить морковь к мясу.
Куриный рулет в желе 7 (300x200, 44Kb) Поместить всё в рукав для запекания. Завязать рукав.
Куриный рулет в желе 8 (300x200, 37Kb) Поместить рукав в длинную кексовую форму для запекания.
Хорошо прижать сверху руками, равномерно распределяя мясо в рукаве по форме.
Сверху в рукаве сделать несколько небольших проколов для выделения пара при запекании.
Куриный рулет в желе 9 (300x200, 44Kb) Запекать в духовке 1 час при 170°С.
Охладить.
Поместить в холодильник на 5-6 часов, прижав сверху небольшим грузом.
Куриный рулет в желе 10 (300x200, 31Kb) Разрезать рукав, перевернуть рулет на блюдо.
Снять рукав.
Перед подачей разрезать на ломтики.


Мне кажется такой способ приготовления – достойная альтернатива колбасе: и бутерброд вкусный можно сделать, и как холодную закуску подать. Про натуральность продукта я даже не говорю.

Куриный рулет в желе (640x356, 114Kb)

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мясные блюдакуриный рулеткулинария
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