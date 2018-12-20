Вкусный и питательный куриный рулет в желе, который не потребует от вас для своего приготовления много усилий.
Особенно тогда, когда вы не будете срезать мясо с целой курицы, а купите уже готовое филе и окорочка курицы.
Благодаря тому, что в рулет добавляется чернослив, закуска выходит со слегка копчёным ароматом.
Красная паприка и тонко нашинкованная морковь в составе рулета приводят к тому, что ломтики мяса в рулете красиво разделены между собой красной прослойкой, что делает срез рулета более колоритным.
Очень удачное дополнение рулета — грецкие орехи. Они придают ему особенный вкус!
Время приготовления: 1 час 20 мин.
Время подготовки: 30 мин.
Кол-во порций: 15 шт.
Ингредиенты:
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|Для приготовления куриного рулета в желе нам понадобится курица, морковь, желатин, вода, чернослив, орехи, соль, перец.
|Для начала мы тщательно промываем курицу под проточной водой и снимаем с нее кожу.
|С курицы срезать мясо ...
|... и порезать его средними кубиками приблизительно 2х2 см.
|Посыпать мясо солью, перцем и паприкой.
|Добавить воду и желатин. Хорошо перемешать.
|Добавить помытый и порезанный полосками чернослив, крупно порезанные орехи.
|Морковь очистить, натереть на тёрке для моркови по-корейски. Добавить морковь к мясу.
|Поместить всё в рукав для запекания. Завязать рукав.
|Поместить рукав в длинную кексовую форму для запекания.
Хорошо прижать сверху руками, равномерно распределяя мясо в рукаве по форме.
Сверху в рукаве сделать несколько небольших проколов для выделения пара при запекании.
|Запекать в духовке 1 час при 170°С.
Охладить.
Поместить в холодильник на 5-6 часов, прижав сверху небольшим грузом.
|Разрезать рукав, перевернуть рулет на блюдо.
Снять рукав.
Перед подачей разрезать на ломтики.
Мне кажется такой способ приготовления – достойная альтернатива колбасе: и бутерброд вкусный можно сделать, и как холодную закуску подать. Про натуральность продукта я даже не говорю.
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