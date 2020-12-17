Мясная запеканка «Веселый Бычок», приготовленная в домашних условиях, станет настоящим украшением праздничного стола на Новый год. Такое блюдо оценят и взрослые, и дети! Сделать его не так сложно, как кажется.

Ингредиенты

Колбаса — для украшения

Мясо индейки — 700 г

Маслины — для украшения

Лук репчатый — 1 шт.

Мука пшеничная — 2 ст.л.

Яйцо куриное — 2 шт.

Соль — 4 Щепотки

Масло растительное — 1 ст.л. (для смазывания формы)

Перец черный молотый — 2 Щепотки

Яичные белки — для украшения

Крабовые палочки - для украшения

Сыр - для украшения