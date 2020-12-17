Мясная запеканка «Веселый Бычок», приготовленная в домашних условиях, станет настоящим украшением праздничного стола на Новый год. Такое блюдо оценят и взрослые, и дети! Сделать его не так сложно, как кажется.
Ингредиенты
- Колбаса — для украшения
- Мясо индейки — 700 г
- Маслины — для украшения
- Лук репчатый — 1 шт.
- Мука пшеничная — 2 ст.л.
- Яйцо куриное — 2 шт.
- Соль — 4 Щепотки
- Масло растительное — 1 ст.л. (для смазывания формы)
- Перец черный молотый — 2 Щепотки
- Яичные белки — для украшения
- Крабовые палочки - для украшения
- Сыр - для украшения
-
Мясо нарезаем на кусочки и измельчаем с луком с помощью мясорубки. Добавляем яйца, перец и соль, перемешиваем.
-
Добавляем муку, перемешиваем.
-
Форму смазываем маслом. Выкладываем фарш, выравниваем.
-
Готовим при температуре 200 градусов сорок пять минут до готовности.
-
Остужаем готовую запеканку до комнатной температуры, после чего украшаем колбасой, яичными белками, маслинами, крабовыми палочками, сыром — как на картинке.
Свежие комментарии