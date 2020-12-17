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Мясная запеканка «Веселый Бычок»

Мясная запеканка «Веселый Бычок»

Мясная запеканка «Веселый Бычок», приготовленная в домашних условиях, станет настоящим украшением праздничного стола на Новый год. Такое блюдо оценят и взрослые, и дети! Сделать его не так сложно, как кажется.

Ингредиенты

  • Колбаса — для украшения
  • Мясо индейки — 700 г
  •  Маслины — для украшения
  •  Лук репчатый — 1 шт.
  •  Мука пшеничная — 2 ст.л.
  •  Яйцо куриное — 2 шт.
  •  Соль — 4 Щепотки
  • Масло растительное — 1 ст.л. (для смазывания формы)
  •  Перец черный молотый — 2 Щепотки
  •  Яичные белки — для украшения
  •  Крабовые палочки - для украшения
  •  Сыр - для украшения

  1. Мясо нарезаем на кусочки и измельчаем с луком с помощью мясорубки. Добавляем яйца, перец и соль, перемешиваем.

  2. Добавляем муку, перемешиваем.

  3. Форму смазываем маслом. Выкладываем фарш, выравниваем.

  4. Готовим при температуре 200 градусов сорок пять минут до готовности.

  5. Остужаем готовую запеканку до комнатной температуры, после чего украшаем колбасой, яичными белками, маслинами, крабовыми палочками, сыром — как на картинке.

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