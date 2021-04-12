Вкуснее беляшей и чебуреков! Те самые лепешки

Сегодня простое тесто - приготовленное необычно. И начинка в которой соединим все самое вкусное. Готовим чудо-лепешки, вкуснее беляшей и чебуреков (я так думаю!).

Итак, в муку добавляем кипяток. Быстро замешиваем (завариваем) лопаткой или ложкой. Незабываем про щепотку соли, после чего вводим уже теплую воду. Вымешиваем тесто (будет прилипать) несколько минут несмотря ни на что.

Рецепт:

тесто:

мука 400 гр

кипяток 170 мл

теплая вода 140 мл

соль щепотка

растительное масло 30 мл

начинка:

картофель (отварной) 500 гр

фарш 500 гр

соевый соус 30 мл

имбирь 1 ч.лож

специи для мяса

зеленый лук

соль, перец

вода 1/2 стакана

Пока отмываете руки, тесто пусть отдохнет и отлежится (под пленкой), минут 30. После чего вмешиваем в муку растительное масло, 30 мл будет достаточно. Вот такому гладкому и эластичному тесту даем полежать пару часов.

За это время легко можно приготовить начинку. В равных количествах возьмем мясной фарш и отварную картошку. Сюда же зеленый лук и специи. Соединяем все и перемешиваем, начинки получается много.

Тесто и начинку делим на восемь равных частей. Для работы с тестом присыпьте стол и руки мукой (продолжает слегка прилипать).

Из колобка теста формируем небольшую лепешку, в центр шарик начинки.

И начинаем подтягивать тесто накрывая начинку.

Тесто податливое, очень хорошо тянется. Полученные фаршированные колобки убираем в сторонку, пусть полежат пару минут.

Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Заготовки растягиваем в небольшие лепешки и обжариваем с обеих сторон. Если все сделали правильно и аккуратно, то лепешки при жарке надуваются. Готовим на умеренном огне, по паре минут с каждой стороны (пару раз перевернуть.

Начинки много и она вкусная, тесто простое и классное! Пробуйте, готовьте на здоровье! Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.