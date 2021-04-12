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Вкуснее беляшей и чебуреков! Те самые лепешки

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Сегодня простое тесто - приготовленное необычно. И начинка в которой соединим все самое вкусное. Готовим чудо-лепешки, вкуснее беляшей и чебуреков (я так думаю!).

Итак, в муку добавляем кипяток. Быстро замешиваем (завариваем) лопаткой или ложкой. Незабываем про щепотку соли, после чего вводим уже теплую воду. Вымешиваем тесто (будет прилипать) несколько минут несмотря ни на что.

Вкуснее беляшей и чебуреков! Те самые лепешки

Рецепт:

тесто:

  • мука 400 гр
  • кипяток 170 мл
  • теплая вода 140 мл
  • соль щепотка
  • растительное масло 30 мл

начинка:

  • картофель (отварной) 500 гр
  • фарш 500 гр
  • соевый соус 30 мл
  • имбирь 1 ч.лож
  • специи для мяса
  • зеленый лук
  • соль, перец
  • вода 1/2 стакана

Пока отмываете руки, тесто пусть отдохнет и отлежится (под пленкой), минут 30. После чего вмешиваем в муку растительное масло, 30 мл будет достаточно. Вот такому гладкому и эластичному тесту даем полежать пару часов.

Вкуснее беляшей и чебуреков! Те самые лепешки

За это время легко можно приготовить начинку. В равных количествах возьмем мясной фарш и отварную картошку. Сюда же зеленый лук и специи. Соединяем все и перемешиваем, начинки получается много.

Вкуснее беляшей и чебуреков! Те самые лепешки

Тесто и начинку делим на восемь равных частей. Для работы с тестом присыпьте стол и руки мукой (продолжает слегка прилипать).

Вкуснее беляшей и чебуреков! Те самые лепешки

Из колобка теста формируем небольшую лепешку, в центр шарик начинки.

И начинаем подтягивать тесто накрывая начинку.

Вкуснее беляшей и чебуреков! Те самые лепешки

Тесто податливое, очень хорошо тянется. Полученные фаршированные колобки убираем в сторонку, пусть полежат пару минут.

Вкуснее беляшей и чебуреков! Те самые лепешки

Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Заготовки растягиваем в небольшие лепешки и обжариваем с обеих сторон. Если все сделали правильно и аккуратно, то лепешки при жарке надуваются. Готовим на умеренном огне, по паре минут с каждой стороны (пару раз перевернуть.

Вкуснее беляшей и чебуреков! Те самые лепешки

Начинки много и она вкусная, тесто простое и классное! Пробуйте, готовьте на здоровье! Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.

 

 

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