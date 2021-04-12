Вкуснее беляшей и чебуреков! Те самые лепешки

Сегодня простое тесто - приготовленное необычно. И начинка в которой соединим все самое вкусное. Готовим чудо-лепешки, вкуснее беляшей и чебуреков (я так думаю!).
Итак, в муку добавляем кипяток. Быстро замешиваем (завариваем) лопаткой или ложкой. Незабываем про щепотку соли, после чего вводим уже теплую воду. Вымешиваем тесто (будет прилипать) несколько минут несмотря ни на что.
Рецепт:
тесто:
- мука 400 гр
- кипяток 170 мл
- теплая вода 140 мл
- соль щепотка
- растительное масло 30 мл
начинка:
- картофель (отварной) 500 гр
- фарш 500 гр
- соевый соус 30 мл
- имбирь 1 ч.лож
- специи для мяса
- зеленый лук
- соль, перец
- вода 1/2 стакана
Пока отмываете руки, тесто пусть отдохнет и отлежится (под пленкой), минут 30. После чего вмешиваем в муку растительное масло, 30 мл будет достаточно. Вот такому гладкому и эластичному тесту даем полежать пару часов.
За это время легко можно приготовить начинку. В равных количествах возьмем мясной фарш и отварную картошку. Сюда же зеленый лук и специи. Соединяем все и перемешиваем, начинки получается много.
Тесто и начинку делим на восемь равных частей. Для работы с тестом присыпьте стол и руки мукой (продолжает слегка прилипать).
Из колобка теста формируем небольшую лепешку, в центр шарик начинки.И начинаем подтягивать тесто накрывая начинку.
Тесто податливое, очень хорошо тянется. Полученные фаршированные колобки убираем в сторонку, пусть полежат пару минут.
Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Заготовки растягиваем в небольшие лепешки и обжариваем с обеих сторон. Если все сделали правильно и аккуратно, то лепешки при жарке надуваются. Готовим на умеренном огне, по паре минут с каждой стороны (пару раз перевернуть.
Начинки много и она вкусная, тесто простое и классное! Пробуйте, готовьте на здоровье! Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.
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