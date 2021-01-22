Тефтели с капустой (идея для обеда или ужина)

Так ФАРШ мало кто готовит, а зря! Я готова есть такое хоть каждый день!

Сегодня хочу поделится рецептом тефтелей с капустой. Это отличная идея обеда или ужина. Как оказалось, так мало кто готовит, а хочется, чтобы и Вы попробовали тоже. Потому что, это очень вкусные тефтели, они получаются необычными на вкус.

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Рецепт:

Для тефтелей:

Фарш -500гр.

Рис -100гр.

Яйцо -1шт.

Луковица -1шт.

Чеснок -2-3зуб.

Соль -1/2ч.л.

Черный перец -по вкусу

Капуста квашенная -700гр.

Вода -300мл.

Томатная паста -1-2ст.л.

Луковица -1шт.

Соль – по вкусу

Приправы – по вкусу

(я добавила заправку к супу 1ч.л.)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для начала отварим рис, 100 грамм риса хорошо промоем, кладем в подходящую кастрюльку, я варю в кастрюле с антипригарным покрытием, рис в ней точно не подгорит, если даже забудешь про него. Вливаем стакан воды и ставим на огонь.

Варим до готовности. Снимем с огня. За это время подготовим фарш. У меня смешанный. Берем 500 грамм, луковицу и пару зубчиков чеснока измельчаем в блендере, и добавляем в фарш.

Кладем рис, разбиваем 1 яйцо, половину ч.л. соли, черный перец и перемешиваем. Луковицу порежем кубиками и обжарим на сковороде на небольшом количестве масла, до полупрозрачности.

Берем 700 грамм квашенной капусты, если капуста сильно кислая лучше ее промойте, промывать нужно в горячей воде, тогда кислота уйдет. Берем вот такую жаровню, у меня диаметр 28 см.

На дно кладем квашенную капусту половину. Из фарша делаем колобоки, размер на Ваше усмотрение, кладем на капусту. Теперь кладем обжаренный лук с растительным маслом на котором жарился лук. Кладем вторую часть капусты.

Миску наливаем 300 мл воды, добавляем 1-2 ст.л. томатной пасты. И добавляем специи и соль по вкусу. Я добавляю овощную приправу с солью, которую я заготавливаю в банках, рецептом делилась на днях.

Заливаем заливкой, закрываем жаровню крышкой и ставим в разогретую духовку, готовим при 200 градусах 1 час или ориентируйтесь по своей духовке. Как я уже говорила, можно приготовить на плите. Мне нравится в духовке, поставил и забыл про нее, по истечение времени духовка сама отключится.

Достаем и подаем к столу, я люблю такую капусту с тефтельками с картофельным пюре. Ну очень вкусно. Кстати, квашенную капусту можно заменить на свежую. Тогда ее лучше предварительно обжарить с луком и морковью.

Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже: