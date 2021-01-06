Блюда из птицы к Рождественскому столу

Любители мяса в новогоднюю ночь с радостью побалуют себя запеченной уткой, перепелкой, курочкой или индейкой. Рецептов с каждым видом птицы у нас достаточно, так что все найдут в этой подборке блюдо на свой вкус. Пусть праздник будет ароматным и особенно вкусным!

1. Утка с финиками и инжиром

Утка с финиками и инжиром

Понадобится:

1 утка (около 2 кг)

10 шт. вяленого инжира

10 шт. вяленых фиников

1 большое кислое яблоко

сок и цедра 1 лимона

0,5 ч. ложки молотой корицы

1 ст. ложка сливочного масла

1 луковица

3 ст. ложки меда

3 ст. ложки соевого соуса

1 стакан красного сухого вина

клюква, зелень

морская соль и красный молотый перец по вкусу

Приготовление:

Приготовить начинку. Инжир и финики вымыть, из фиников удалить косточки. Инжир разрезать пополам. Лимон вымыть. Инжир, финики, лимон измельчить блендером. Яблоко вымыть и нарезать кубиками. Половину фиников, инжира, 2 ст. ложки меда, измельченный лимон и яблоки соединить и перемешать. Утку вымыть и тщательно обсушить, натереть морской солью и нафаршировать фруктово-медовой смесью. Разрез скрепить деревянными шпажками. В сотейнике растопить 1 ст. ложку масла, добавить оставшийся мед, соевый соус, красный молотый перец и перемешать. Получившейся смесью обмазать утку со всех сторон, положить на противень и накрыть фольгой. Духовку нагреть до 180°C, запекать птицу 1 час, затем снизить температуру до 160°C и запекать еще 1 час. За 15–20 минут до готовности снять фольгу. Приготовить соус. Оставшиеся финики разрезать пополам, вместе с инжиром положить в сотейник, добавить красное сухое вино и готовить на среднем огне в течение 30 минут, периодически помешивая. Лук очистить, измельчить, обжарить до золотистого цвета, добавить в соус и перемешать. Готовую утку обильно полить соусом, посыпать клюквой и подать к столу.

2. Курица с яблоками

Курица с яблоками

Понадобится:

1 курица

2 небольших яблока

2 лимона

2 зубчика чеснока

30 г зелени петрушки

1 ст. ложка меда

соль, молотый черный перец

Приготовление:

Чеснок очистить. Один зубчик разрезать пополам. Курицу вымыть, хорошо обсушить бумажным полотенцем и натереть чесноком снаружи и изнутри. Посолить и поперчить. Для начинки оставшийся чеснок мелко нарубить. С 1 лимона снять теркой цедру и отжать сок. Яблоки вымыть, каждое разрезать пополам, вырезать сердцевину с семенами, мякоть нарезать дольками. Зелень вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Несколько веточек отложить для украшения, остальное мелко нарубить. Духовку разогреть до 190°C. Лимонную цедру, дольки яблок, зелень петрушки и рубленый чеснок перемешать с половиной лимонного сока и начинить этой смесью курицу. Отверстие сколоть зубочистками. Подготовленную тушку уложить в неглубокую форму грудкой вниз. Оставшийся лимонный сок смешать с медом, половиной смеси смазать курицу и запекать 25 минут. Затем перевернуть, снова смазать медом с соком и запекать еще 50 минут. Оставшийся лимон нарезать тонкими кружочками. Готовую курицу выложить на большое блюдо и удалить зубочистки. Украсить кружочками лимона, запеченными яблоками, веточками петрушки и подать на стол.

3. Индейка с мандаринами

Понадобится:

На 4 порции

1 кг филе индейки

10 мандаринов

100 г меда

1 ч. ложка крупной соли

1 ч. ложка смеси свежемолотых перцев

1 щепотка молотого мускатного ореха

1 пучок мяты

Приготовление:

Филе индейки вымыть и хорошо обсушить бумажным полотенцем. Соль смешать с мускатным орехом, корицей и перцем, получившейся смесью натереть индейку. Мандарины вымыть и обсушить. 4 плода, не очищая, нарезать кружочками. Остальные очистить и выжать из них сок. Мяту вымыть, обсушить, листочки оборвать. Филе нарезать ломтиками, не прорезая до конца. В каждый надрез уложить кружочки мандарина и мяту. Подготовленное филе индейки обвязать кулинарной нитью или скрепить разрезы шпажками. Духовку разогреть до 200°C. Филе индейки переложить на лист фольги, завернуть и запекать 1 час. Мандариновый сок смешать с медом. Открыть фольгу, полить получившимся соусом мясо и снова поставить в духовку на 15 минут.

4. Запеченная утка по-суздальски

Запеченная утка по-суздальски

Понадобится:

1 утка

4 яблока

15 шт. чернослива без косточек

сметана

соль, молотый черный перец по вкусу

Приготовление:

Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать не очень тонкими дольками. Чернослив вымыть, разрезать пополам и перемешать с яблоками. Утку вымыть, обсушить, натереть снаружи и внутри солью и перцем, смазать сметаной (также снаружи и внутри), начинить черносливом с яблоками, зашить кулинарной ниткой и уложить в утятницу. Духовку нагреть до 200°C. Когда утка подрумянится, налить 0,5 стакана воды в утятницу и слегка полить водой утку. Накрыть крышкой, огонь уменьшить до 150°C. Тушить утку 2 часа, время от времени поливая образовавшимся соком.

5. Перепела фаршированные«Птичка-невеличка»

Перепела фаршированные«Птичка-невеличка»

Понадобится:

5 тушек перепелок

растительное масло

Для начинки:

150–200 г шампиньонов

1–2 луковицы

1–2 небольшие моркови

соль, молотый черный перец

майонез

Для картофельных шариков:

3 картофелины

1–2 ст. ложки муки

соль, молотый черный перец

1–2 яичных белка

Для украшения:

листья салата

зелень укропа

помидоры

Приготовление:

Тушки перепелок опалить, вымыть. Соль соединить с перцем, перемешать и натереть полученной смесью тушки. Дать промариноваться около 1 часа. Лук нарезать мелко, морковь натереть на крупной терке. Обжарить лук с морковью в масле. Шампиньоны нарезать небольшими ломтиками и также обжарить в масле. Соединить лук с морковью и грибами, перемешать. Заполнить грибным фаршем тушки перепелок, обильно смазать их майонезом. Выложить подготовленные тушки на смазанный маслом противень и поставить в духовку. Запекать 70–75 минут при температуре 200°С. Для гарнира картофель отварить до готовности. Воду слить, картофель размять, добавить муку, соль, перец, перемешать. Из полученной массы сформовать шарики, обмакнуть их во взбитый белок и обжарить на масле. Готовых перепелок выложить на блюдо, рядом уложить картофельные шарики. Украсить зеленью и помидорами.

6. Утиные голени в маринаде

Утиные голени в маринаде

Понадобится:

6 утиных голеней

5 апельсинов

5 палочек корицы

1/3 ч. ложки ванилина

20 горошин душистого перца

соль, листья салата

Приготовление:

Голени утки натереть солью. Из 4 апельсинов отжать сок и вместе с мякотью добавить к мясу. Перемешать. В ступке растолочь 10 горошин душистого перца, добавить корицу, ванилин и соль. Посыпать смесью голени, перемешать, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 10–12 часов. Острым ножом надрезать у голеней кожицу и выложить их на решетку для запекания кожицей вниз. Сверху распределить дольки очищенного апельсина и оставшийся перец. Решетку поместить в разогретую до 150°С духовку, под решетку поставить противень. Запекать мясо 2,5 часа, периодически поливая выделяющимся жиром. Готовые голени выложить на блюдо с листьями салата и украсить по вкусу.

7. Индейка под белой шубой

Индейка под белой шубой

Понадобится:

На 4 порции

8 шницелей из индейки (по 75 г)

3 ст. ложки оливкового масла

соль, молотый белый перец

350 г отварного картофеля в мундире

100 г сыра

2 ст. ложки сметаны

2 помидора

1 луковица

2 ч. ложки уксуса

молотый розовый перец

веточки душицы

Приготовление:

Шницели слегка отбить, обжарить в 2 ст. ложках оливкового масла (по 1 минуте с каждой стороны). Посолить, посыпать белым перцем и переложить на противень, выстланный фольгой или пергаментной бумагой. Духовку нагреть до 180°C. Картофель вымыть, сварить, очистить, нарезать кружочками и выложить на мясо. Сыр натереть, смешать со сметаной, посолить и ровным слоем нанести на картофель. Поставить противень в духовку на 15 минут. Помидоры нарезать кубиками, лук очистить и нарезать кольцами. С веточек душицы оборвать листики. Подготовленные ингредиенты перемешать, полить оставшимся оливковым маслом, посолить и поперчить, сбрызнуть уксусом. Подавать вместе с мясом.

8. Утка с айвой

Понадобится:

1 утка (2–2,5 кг)

1,5 ст. ложки соли

1 ст. ложки приправы для птицы

2 ст. ложки меда

0,5 ч. ложки молотого черного перца

3–4 средних айвы

листья салата для украшения

Приготовление:

Утку вымыть внутри и снаружи, обсушить бумажным полотенцем. Соединить соль, перец и приправу, перемешать и натереть утку внутри и снаружи. Закрыть фольгой и убрать на 12 часов в холодильник. Айву вымыть, разрезать пополам, удалить сердцевину и семена. Утку нафаршировать айвой. Если половинки вошли не все, оставить для рукава. Деревянными шпажками закрепить шею и брюшко. Утку вместе с оставшейся айвой аккуратно выложить в рукав для запекания, закрепить его с обеих сторон специальными скрепками или завязать. Запекать в духовке при 170°C 2 часа. За 20 минут до конца открыть рукав и смазать утку медом. Подавать на блюде с листьями салата.

9. Утка, фаршированная яблоками

Понадобится:

1 большая утка весом 2 кг

10 яблок

50 г изюма

3 луковицы

полбатона белого хлеба

1 ст. ложка топленого масла

1 апельсин

2 ст. ложки водки

сушеные приправы

100 г брусники

зелень петрушки для украшения

Приготовление:

Утку помыть, натереть солью и перцем снаружи и внутри, оставить на 10 минут. Лук очистить, обжарить на топленом масле. Яблоки помыть, оставить 2 яблока для украшения, остальные нарезать кубиками, удалив сердцевину. Изюм замочить в горячей воде, отжать. Из апельсина выжать сок. Приготовить начинку. Белый хлеб нарезать мелкими кубиками. Соединить хлеб, нарезанные яблоки, изюм, апельсиновый сок, водку, жареный лук, ароматные приправы, перемешать. Начинить этой смесью тушку. Отверстие сколоть зубочисткой, крылья и ножки привязать к тушке нитками. Сделать на коже несколько проколов вилкой, чтобы стекал жир. Положить утку в сотейник грудкой вниз, налить 0,5 л воды и тушить 30 минут. Затем переложить утку на противень грудкой вверх. Запекать в нагретой до 200°C духовке еще 1 час, поливая стекающим жиром. У оставшихся яблок удалить сердцевину. Выложить к утке за полчаса до готовности. Готовую утку выложить на блюдо. Вокруг разложить печеные яблоки, украсить брусникой и зеленью петрушки.

10. Цыпленок под соусом барбекю

Приготовление:

1 цыпленок

2 зубчика чеснока

1 лимон

70 г персикового джема

1 ст. ложка молотого перца чили

1 ст. ложка темного соевого соуса

зелень мяты для украшения

молотый черный перец

соль по вкусу

Приготовление: