Блюда из птицы к Рождественскому столу

Любители мяса в новогоднюю ночь с радостью побалуют себя запеченной уткой, перепелкой, курочкой или индейкой. Рецептов с каждым видом птицы у нас достаточно, так что все найдут в этой подборке блюдо на свой вкус. Пусть праздник будет ароматным и особенно вкусным!
1. Утка с финиками и инжиром
Утка с финиками и инжиром
Понадобится:
- 1 утка (около 2 кг)
- 10 шт. вяленого инжира
- 10 шт. вяленых фиников
- 1 большое кислое яблоко
- сок и цедра 1 лимона
- 0,5 ч. ложки молотой корицы
- 1 ст. ложка сливочного масла
- 1 луковица
- 3 ст. ложки меда
- 3 ст. ложки соевого соуса
- 1 стакан красного сухого вина
- клюква, зелень
- морская соль и красный молотый перец по вкусу
Приготовление:
- Приготовить начинку. Инжир и финики вымыть, из фиников удалить косточки. Инжир разрезать пополам. Лимон вымыть. Инжир, финики, лимон измельчить блендером. Яблоко вымыть и нарезать кубиками. Половину фиников, инжира, 2 ст. ложки меда, измельченный лимон и яблоки соединить и перемешать.
- Утку вымыть и тщательно обсушить, натереть морской солью и нафаршировать фруктово-медовой смесью. Разрез скрепить деревянными шпажками.
- В сотейнике растопить 1 ст. ложку масла, добавить оставшийся мед, соевый соус, красный молотый перец и перемешать.
- Получившейся смесью обмазать утку со всех сторон, положить на противень и накрыть фольгой. Духовку нагреть до 180°C, запекать птицу 1 час, затем снизить температуру до 160°C и запекать еще 1 час. За 15–20 минут до готовности снять фольгу.
- Приготовить соус. Оставшиеся финики разрезать пополам, вместе с инжиром положить в сотейник, добавить красное сухое вино и готовить на среднем огне в течение 30 минут, периодически помешивая. Лук очистить, измельчить, обжарить до золотистого цвета, добавить в соус и перемешать. Готовую утку обильно полить соусом, посыпать клюквой и подать к столу.
2. Курица с яблоками
Курица с яблоками
Понадобится:
- 1 курица
- 2 небольших яблока
- 2 лимона
- 2 зубчика чеснока
- 30 г зелени петрушки
- 1 ст. ложка меда
- соль, молотый черный перец
Приготовление:
- Чеснок очистить. Один зубчик разрезать пополам. Курицу вымыть, хорошо обсушить бумажным полотенцем и натереть чесноком снаружи и изнутри. Посолить и поперчить.
- Для начинки оставшийся чеснок мелко нарубить. С 1 лимона снять теркой цедру и отжать сок. Яблоки вымыть, каждое разрезать пополам, вырезать сердцевину с семенами, мякоть нарезать дольками. Зелень вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Несколько веточек отложить для украшения, остальное мелко нарубить.
- Духовку разогреть до 190°C. Лимонную цедру, дольки яблок, зелень петрушки и рубленый чеснок перемешать с половиной лимонного сока и начинить этой смесью курицу. Отверстие сколоть зубочистками. Подготовленную тушку уложить в неглубокую форму грудкой вниз.
- Оставшийся лимонный сок смешать с медом, половиной смеси смазать курицу и запекать 25 минут. Затем перевернуть, снова смазать медом с соком и запекать еще 50 минут.
- Оставшийся лимон нарезать тонкими кружочками. Готовую курицу выложить на большое блюдо и удалить зубочистки. Украсить кружочками лимона, запеченными яблоками, веточками петрушки и подать на стол.
3. Индейка с мандаринами
Понадобится:
На 4 порции
- 1 кг филе индейки
- 10 мандаринов
- 100 г меда
- 1 ч. ложка крупной соли
- 1 ч. ложка смеси свежемолотых перцев
- 1 щепотка молотого мускатного ореха
- 1 пучок мяты
Приготовление:
- Филе индейки вымыть и хорошо обсушить бумажным полотенцем. Соль смешать с мускатным орехом, корицей и перцем, получившейся смесью натереть индейку.
- Мандарины вымыть и обсушить. 4 плода, не очищая, нарезать кружочками. Остальные очистить и выжать из них сок.
- Мяту вымыть, обсушить, листочки оборвать. Филе нарезать ломтиками, не прорезая до конца. В каждый надрез уложить кружочки мандарина и мяту. Подготовленное филе индейки обвязать кулинарной нитью или скрепить разрезы шпажками.
- Духовку разогреть до 200°C. Филе индейки переложить на лист фольги, завернуть и запекать 1 час.
- Мандариновый сок смешать с медом. Открыть фольгу, полить получившимся соусом мясо и снова поставить в духовку на 15 минут.
4. Запеченная утка по-суздальски
Запеченная утка по-суздальски
Понадобится:
- 1 утка
- 4 яблока
- 15 шт. чернослива без косточек
- сметана
- соль, молотый черный перец по вкусу
Приготовление:
- Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать не очень тонкими дольками. Чернослив вымыть, разрезать пополам и перемешать с яблоками.
- Утку вымыть, обсушить, натереть снаружи и внутри солью и перцем, смазать сметаной (также снаружи и внутри), начинить черносливом с яблоками, зашить кулинарной ниткой и уложить в утятницу.
- Духовку нагреть до 200°C. Когда утка подрумянится, налить 0,5 стакана воды в утятницу и слегка полить водой утку. Накрыть крышкой, огонь уменьшить до 150°C. Тушить утку 2 часа, время от времени поливая образовавшимся соком.
5. Перепела фаршированные«Птичка-невеличка»
Перепела фаршированные«Птичка-невеличка»
Понадобится:
- 5 тушек перепелок
- растительное масло
Для начинки:
- 150–200 г шампиньонов
- 1–2 луковицы
- 1–2 небольшие моркови
- соль, молотый черный перец
- майонез
Для картофельных шариков:
- 3 картофелины
- 1–2 ст. ложки муки
- соль, молотый черный перец
- 1–2 яичных белка
Для украшения:
- листья салата
- зелень укропа
- помидоры
Приготовление:
- Тушки перепелок опалить, вымыть. Соль соединить с перцем, перемешать и натереть полученной смесью тушки. Дать промариноваться около 1 часа.
- Лук нарезать мелко, морковь натереть на крупной терке. Обжарить лук с морковью в масле. Шампиньоны нарезать небольшими ломтиками и также обжарить в масле.
- Соединить лук с морковью и грибами, перемешать. Заполнить грибным фаршем тушки перепелок, обильно смазать их майонезом.
- Выложить подготовленные тушки на смазанный маслом противень и поставить в духовку. Запекать 70–75 минут при температуре 200°С.
- Для гарнира картофель отварить до готовности. Воду слить, картофель размять, добавить муку, соль, перец, перемешать. Из полученной массы сформовать шарики, обмакнуть их во взбитый белок и обжарить на масле.
- Готовых перепелок выложить на блюдо, рядом уложить картофельные шарики. Украсить зеленью и помидорами.
6. Утиные голени в маринаде
Утиные голени в маринаде
Понадобится:
- 6 утиных голеней
- 5 апельсинов
- 5 палочек корицы
- 1/3 ч. ложки ванилина
- 20 горошин душистого перца
- соль, листья салата
Приготовление:
- Голени утки натереть солью. Из 4 апельсинов отжать сок и вместе с мякотью добавить к мясу. Перемешать.
- В ступке растолочь 10 горошин душистого перца, добавить корицу, ванилин и соль. Посыпать смесью голени, перемешать, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 10–12 часов.
- Острым ножом надрезать у голеней кожицу и выложить их на решетку для запекания кожицей вниз. Сверху распределить дольки очищенного апельсина и оставшийся перец.
- Решетку поместить в разогретую до 150°С духовку, под решетку поставить противень. Запекать мясо 2,5 часа, периодически поливая выделяющимся жиром. Готовые голени выложить на блюдо с листьями салата и украсить по вкусу.
7. Индейка под белой шубой
Индейка под белой шубой
Понадобится:
На 4 порции
- 8 шницелей из индейки (по 75 г)
- 3 ст. ложки оливкового масла
- соль, молотый белый перец
- 350 г отварного картофеля в мундире
- 100 г сыра
- 2 ст. ложки сметаны
- 2 помидора
- 1 луковица
- 2 ч. ложки уксуса
- молотый розовый перец
- веточки душицы
Приготовление:
- Шницели слегка отбить, обжарить в 2 ст. ложках оливкового масла (по 1 минуте с каждой стороны). Посолить, посыпать белым перцем и переложить на противень, выстланный фольгой или пергаментной бумагой. Духовку нагреть до 180°C.
- Картофель вымыть, сварить, очистить, нарезать кружочками и выложить на мясо. Сыр натереть, смешать со сметаной, посолить и ровным слоем нанести на картофель. Поставить противень в духовку на 15 минут.
- Помидоры нарезать кубиками, лук очистить и нарезать кольцами. С веточек душицы оборвать листики. Подготовленные ингредиенты перемешать, полить оставшимся оливковым маслом, посолить и поперчить, сбрызнуть уксусом. Подавать вместе с мясом.
8. Утка с айвой
Понадобится:
- 1 утка (2–2,5 кг)
- 1,5 ст. ложки соли
- 1 ст. ложки приправы для птицы
- 2 ст. ложки меда
- 0,5 ч. ложки молотого черного перца
- 3–4 средних айвы
- листья салата для украшения
Приготовление:
- Утку вымыть внутри и снаружи, обсушить бумажным полотенцем. Соединить соль, перец и приправу, перемешать и натереть утку внутри и снаружи. Закрыть фольгой и убрать на 12 часов в холодильник.
- Айву вымыть, разрезать пополам, удалить сердцевину и семена. Утку нафаршировать айвой. Если половинки вошли не все, оставить для рукава. Деревянными шпажками закрепить шею и брюшко.
- Утку вместе с оставшейся айвой аккуратно выложить в рукав для запекания, закрепить его с обеих сторон специальными скрепками или завязать. Запекать в духовке при 170°C 2 часа.
- За 20 минут до конца открыть рукав и смазать утку медом. Подавать на блюде с листьями салата.
9. Утка, фаршированная яблоками
Понадобится:
- 1 большая утка весом 2 кг
- 10 яблок
- 50 г изюма
- 3 луковицы
- полбатона белого хлеба
- 1 ст. ложка топленого масла
- 1 апельсин
- 2 ст. ложки водки
- сушеные приправы
- 100 г брусники
- зелень петрушки для украшения
Приготовление:
- Утку помыть, натереть солью и перцем снаружи и внутри, оставить на 10 минут. Лук очистить, обжарить на топленом масле.
- Яблоки помыть, оставить 2 яблока для украшения, остальные нарезать кубиками, удалив сердцевину. Изюм замочить в горячей воде, отжать. Из апельсина выжать сок.
- Приготовить начинку. Белый хлеб нарезать мелкими кубиками. Соединить хлеб, нарезанные яблоки, изюм, апельсиновый сок, водку, жареный лук, ароматные приправы, перемешать.
- Начинить этой смесью тушку. Отверстие сколоть зубочисткой, крылья и ножки привязать к тушке нитками. Сделать на коже несколько проколов вилкой, чтобы стекал жир. Положить утку в сотейник грудкой вниз, налить 0,5 л воды и тушить 30 минут.
- Затем переложить утку на противень грудкой вверх. Запекать в нагретой до 200°C духовке еще 1 час, поливая стекающим жиром.
- У оставшихся яблок удалить сердцевину. Выложить к утке за полчаса до готовности. Готовую утку выложить на блюдо. Вокруг разложить печеные яблоки, украсить брусникой и зеленью петрушки.
10. Цыпленок под соусом барбекю
Приготовление:
- 1 цыпленок
- 2 зубчика чеснока
- 1 лимон
- 70 г персикового джема
- 1 ст. ложка молотого перца чили
- 1 ст. ложка темного соевого соуса
- зелень мяты для украшения
- молотый черный перец
- соль по вкусу
Приготовление:
- Для соуса барбекю чеснок очистить, вымыть и пропустить через пресс. Лимон вымыть, обдать кипятком, срезать цедру и выжать сок.
- Персиковый джем выложить в небольшую мисочку и немного подогреть Чеснок смешать с цедрой и лимонным соком, добавить молотый перец чили, темный соевый соус и оставить на 20–30 минут при комнатной температуре.
- Духовку разогреть до 190°С. Тушку цыпленка, готового к кулинарной обработке, тщательно вымыть и обсушить бумажным полотенцем. Затем аккуратно снять кожу, посолить, поперчить по вкусу и обильно полить получившимся соусом барбекю. Необходимо следить за тем, чтобы соус непременно попал внутрь цыпленка.
- Оставить тушку на 20 минут при комнатной температуре, чтобы мясо хорошо промариновалось. Затем переложить на смазанный любым жиром противень, накрыть фольгой и запекать в течение 40 минут.
- Фольгу снять и оставить цыпленка в духовке еще на 20–30 минут, полив оставшимся соусом. Запекать до образования золотистой корочки. Украсить мятой и подать на стол.
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