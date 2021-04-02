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Постные лепешки на рассоле

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Рецепт лепешек на рассоле я знаю и практикую давно. Когда остаётся стакан рассола, самое время его пристроить в выпечку. Лепешки получаются пряными, в меру сладкими или солеными. Берите за заметку!

Описание приготовления:

Постные лепешки на рассоле хорошо подавать к первым блюдам. Особенно к бульону. Готовьте их непосредственно перед подачей и подавайте теплыми.

Ингредиенты:

  • Рассол  — 100 Миллилитров (от огурцов или помидоров)
  • Мука пшеничная  — 1,5 Стакана
  • Сода  — 1 Чайная ложка (без горки)
  • Сахар  — 1 Ст. ложка
  • Масло растительное  — 4 Ст. ложки (3 ст.л. — в тесто, 1 ст.л. — для жарки)
  • Кунжут  — 1 Ст. ложка

Количество порций: 4

Постные лепешки на рассоле

Подготовьте необходимые ингредиенты.

Постные лепешки на рассоле

Рассол налейте в чашу, добавьте сахар, соду и размешайте.

Постные лепешки на рассоле

Добавьте муку и кунжут.

Постные лепешки на рассоле

Начните замешивать тесто ложкой. Влейте масло и замешивайте руками.

Постные лепешки на рассоле

Готовое тесто скатайте в шар. Оно получается мягким и податливым. К рукам не прилипает. Оставьте тесто в чаше на 10 минут, прикрыв полотенцем.

Постные лепешки на рассоле

По истечении времени разделите тесто на 4 равные части.

Постные лепешки на рассоле

Возьмите одну часть и раскатаете в лепешку толщиной 0,5 см. Проколите вилкой по всей поверхности заготовки.

Постные лепешки на рассоле

Сковороду разогрейте, налейте 1 ст.л. масла и выложите подготовленную лепешку.

Обжаривайте с одной стороны до румяного цвета в течение 3-4 минут на огне чуть ниже среднего.

Постные лепешки на рассоле

Готовые лепешки сложите стопочкой и сразу же подавайте к столу.

Постные лепешки на рассоле

Приятного аппетита!

 

 

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