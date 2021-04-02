Рецепт лепешек на рассоле я знаю и практикую давно. Когда остаётся стакан рассола, самое время его пристроить в выпечку. Лепешки получаются пряными, в меру сладкими или солеными. Берите за заметку!
Описание приготовления:
Постные лепешки на рассоле хорошо подавать к первым блюдам. Особенно к бульону. Готовьте их непосредственно перед подачей и подавайте теплыми.
Ингредиенты:
- Рассол — 100 Миллилитров (от огурцов или помидоров)
- Мука пшеничная — 1,5 Стакана
- Сода — 1 Чайная ложка (без горки)
- Сахар — 1 Ст. ложка
- Масло растительное — 4 Ст. ложки (3 ст.л. — в тесто, 1 ст.л. — для жарки)
- Кунжут — 1 Ст. ложка
Количество порций: 4
Подготовьте необходимые ингредиенты.
Рассол налейте в чашу, добавьте сахар, соду и размешайте.
Добавьте муку и кунжут.
Начните замешивать тесто ложкой. Влейте масло и замешивайте руками.
Готовое тесто скатайте в шар. Оно получается мягким и податливым. К рукам не прилипает. Оставьте тесто в чаше на 10 минут, прикрыв полотенцем.
По истечении времени разделите тесто на 4 равные части.
Возьмите одну часть и раскатаете в лепешку толщиной 0,5 см. Проколите вилкой по всей поверхности заготовки.
Сковороду разогрейте, налейте 1 ст.л. масла и выложите подготовленную лепешку.Обжаривайте с одной стороны до румяного цвета в течение 3-4 минут на огне чуть ниже среднего.
Готовые лепешки сложите стопочкой и сразу же подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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