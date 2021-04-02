Рецепт лепешек на рассоле я знаю и практикую давно. Когда остаётся стакан рассола, самое время его пристроить в выпечку. Лепешки получаются пряными, в меру сладкими или солеными. Берите за заметку!

Описание приготовления:

Постные лепешки на рассоле хорошо подавать к первым блюдам. Особенно к бульону. Готовьте их непосредственно перед подачей и подавайте теплыми.

Ингредиенты:

Рассол — 100 Миллилитров (от огурцов или помидоров)

Мука пшеничная — 1,5 Стакана

Сода — 1 Чайная ложка (без горки)

Сахар — 1 Ст. ложка

Масло растительное — 4 Ст. ложки (3 ст.л. — в тесто, 1 ст.л. — для жарки)

Кунжут — 1 Ст. ложка

Количество порций: 4

Подготовьте необходимые ингредиенты.

Рассол налейте в чашу, добавьте сахар, соду и размешайте.

Добавьте муку и кунжут.

Начните замешивать тесто ложкой. Влейте масло и замешивайте руками.

Готовое тесто скатайте в шар. Оно получается мягким и податливым. К рукам не прилипает. Оставьте тесто в чаше на 10 минут, прикрыв полотенцем.

По истечении времени разделите тесто на 4 равные части.

Возьмите одну часть и раскатаете в лепешку толщиной 0,5 см. Проколите вилкой по всей поверхности заготовки.

Сковороду разогрейте, налейте 1 ст.л. масла и выложите подготовленную лепешку.

Обжаривайте с одной стороны до румяного цвета в течение 3-4 минут на огне чуть ниже среднего.

Готовые лепешки сложите стопочкой и сразу же подавайте к столу.

Приятного аппетита!