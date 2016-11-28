Очень люблю сладости, которые несут хоть какую- то пользу организму, а не просто набор сахара, жира и простых углеводов. Поэтому приготовила питательное, вкусное и полезное пирожное, которым можно заменить привычный завтрак из овсянки или покушать в качестве перекуса.
Ингредиенты рецепта пирожного из овсянки с яблоком и йогуртом
- 200 мл йогурта (сметаны)
- 100 г + 2-4 ст. л. цельнозерновой муки
- 100 мл воды
- 80 г овсяных хлопьев
- 1 яблоко
- 3 ст. л. растительного масла
- 3 ст. л. сахара
- горсть изюма
- 1 ст. л. меда
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 1/2 ч. л. корицы
- 1/4 ч. л. соли
Как приготовить пирожное из овсянки с яблоком и йогуртом, пошаговый рецепт с фото
Овсяные хлопья лучше использовать крупные и требующие варки, тогда сверху получится хрустящая корочка. У меня в наличии были только хлопья не требующие варки, но, и с ними я добилась желаемого результата.
Отлично подойдет для этого рецепта прямоугольная форма для выпечки кекса (размер моей - 22х10см).
Готовим тесто: смешать в миске 100 г муки, овсяные хлопья, сахар, разрыхлитель, корицу и соль.
Добавить растительное масло, лимонный сок и холодную воду.Хорошо вымешать, 2/3 теста выложить в смазанную маслом форму и, немного утрамбовать.
Яблоко, очищенное от семян, порезать небольшими кубиками, добавить изюм, мед и перемешать. Выложить на слой теста.
Йогурт смешать с ванильным сахаром и 2 ст. л. муки. Покрыть им яблочный слой.
Оставшееся тесто мелко накрошить руками. Если в рецепте Вы использовали овсяные хлопья не требующие варки, то они разбухли и тесто стало липким, крошить его проблематично. Тогда, нужно добавить к тесту немного муки (начать с 1 ст. л.) и все-таки его раскрошить, хотя бы на крупные кусочки. Это будет завершающий слой!
Выпекать в разогретой до 160 с духовке 40 минут. Остудить. Я пекла в силиконовой форме, поэтому остывшее пирожное извлекла без проблем. Если вынуть не получается - нарезать на порционные кусочки прямо в форме.
Вот и готов Ваш питательный завтрак, полезный перекус или вкусный десерт к стаканчику с любимым напитком!!!
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