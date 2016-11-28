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Пирожное из овсянки с яблоком и йогуртом

Рецепт пирожного из овсянки с яблоком и йогуртом
Фото пирожного из овсянки с яблоком и йогуртом

Очень люблю сладости, которые несут хоть какую- то пользу организму, а не просто набор сахара, жира и простых углеводов. Поэтому приготовила питательное, вкусное и полезное пирожное, которым можно заменить привычный завтрак из овсянки или покушать в качестве перекуса.

Ингредиенты рецепта пирожного из овсянки с яблоком и йогуртом

  • 200 мл йогурта (сметаны)
  • 100 г + 2-4 ст. л. цельнозерновой муки
  • 100 мл воды
  • 80 г овсяных хлопьев
  • 1 яблоко
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 3 ст. л. сахара
  • горсть изюма
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 1/2 ч. л. корицы
  • 1/4 ч. л. соли

Как приготовить пирожное из овсянки с яблоком и йогуртом, пошаговый рецепт с фото

Овсяные хлопья лучше использовать крупные и требующие варки, тогда сверху получится хрустящая корочка. У меня в наличии были только хлопья не требующие варки, но, и с ними я добилась желаемого результата. 
Отлично подойдет для этого рецепта прямоугольная форма для выпечки кекса (размер моей - 22х10см).

Приготовление рецепта Пирожное из овсянки с яблоком и йогуртом шаг 1

Готовим тесто: смешать в миске 100 г муки, овсяные хлопья, сахар, разрыхлитель, корицу и соль.

Приготовление рецепта Пирожное из овсянки с яблоком и йогуртом шаг 2

Добавить растительное масло, лимонный сок и холодную воду.

Хорошо вымешать, 2/3 теста выложить в смазанную маслом форму и, немного утрамбовать.

Приготовление рецепта Пирожное из овсянки с яблоком и йогуртом шаг 3

Яблоко, очищенное от семян, порезать небольшими кубиками, добавить изюм, мед и перемешать. Выложить на слой теста.

Приготовление рецепта Пирожное из овсянки с яблоком и йогуртом шаг 4

Йогурт смешать с ванильным сахаром и 2 ст. л. муки. Покрыть им яблочный слой.

Приготовление рецепта Пирожное из овсянки с яблоком и йогуртом шаг 5

Оставшееся тесто мелко накрошить руками. Если в рецепте Вы использовали овсяные хлопья не требующие варки, то они разбухли и тесто стало липким, крошить его проблематично. Тогда, нужно добавить к тесту немного муки (начать с 1 ст. л.) и все-таки его раскрошить, хотя бы на крупные кусочки. Это будет завершающий слой! 
Выпекать в разогретой до 160 с духовке 40 минут. Остудить. Я пекла в силиконовой форме, поэтому остывшее пирожное извлекла без проблем. Если вынуть не получается - нарезать на порционные кусочки прямо в форме.

Приготовление рецепта Пирожное из овсянки с яблоком и йогуртом шаг 6

Вот и готов Ваш питательный завтрак, полезный перекус или вкусный десерт к стаканчику с любимым напитком!!!

Приготовление рецепта Пирожное из овсянки с яблоком и йогуртом шаг 7
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