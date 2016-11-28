Пирожное из овсянки с яблоком и йогуртом

Овсяные хлопья лучше использовать крупные и требующие варки, тогда сверху получится хрустящая корочка. У меня в наличии были только хлопья не требующие варки, но, и с ними я добилась желаемого результата.

Отлично подойдет для этого рецепта прямоугольная форма для выпечки кекса (размер моей - 22х10см).

Готовим тесто: смешать в миске 100 г муки, овсяные хлопья, сахар, разрыхлитель, корицу и соль.

Добавить растительное масло, лимонный сок и холодную воду.

Хорошо вымешать, 2/3 теста выложить в смазанную маслом форму и, немного утрамбовать.

Яблоко, очищенное от семян, порезать небольшими кубиками, добавить изюм, мед и перемешать. Выложить на слой теста.

Йогурт смешать с ванильным сахаром и 2 ст. л. муки. Покрыть им яблочный слой.

Оставшееся тесто мелко накрошить руками. Если в рецепте Вы использовали овсяные хлопья не требующие варки, то они разбухли и тесто стало липким, крошить его проблематично. Тогда, нужно добавить к тесту немного муки (начать с 1 ст. л.) и все-таки его раскрошить, хотя бы на крупные кусочки. Это будет завершающий слой!

Выпекать в разогретой до 160 с духовке 40 минут. Остудить. Я пекла в силиконовой форме, поэтому остывшее пирожное извлекла без проблем. Если вынуть не получается - нарезать на порционные кусочки прямо в форме.

Вот и готов Ваш питательный завтрак, полезный перекус или вкусный десерт к стаканчику с любимым напитком!!!