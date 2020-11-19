Селедка по-шведски: заворачиваем скандинавский бутерброд с рыбой

В Швеции рыбный промысел традиционен с 12-го века. А это значит, что селедку здесь умеют готовить так, как не получается больше нигде в мире. Мы в точности повторим рецепт селедки по-шведски и аккуратно завернем скандинавский бутерброд с рыбой.

Для классических шведских бутербродов нам понадобится чуть острая слабосоленая сельдь. Ее можно взять уже сразу готовой, так будет быстрее и проще.

Обычно такую сельдь скандинавы подают с отварным картофелем, мелко нарубленным чесноком, горчицей и укропом. Это скорее вариант полноценного ужина, но нам пока более интересны быстрые бутерброды.

Кроме самой сельди нам понадобится лист тонкого лаваша, сливочное масло, несколько листов салата и сваренное вкрутую яйцо. Осталось только собрать все вместе.

На лаваш намазывается тонким слоем масло, сверху кладут салат, затем дольку яйца, следом сельдь — на нее можно по желанию выдавить немного чеснока. Аккуратно сверните лаваш и бутерброд готов.

Можно подать сельдь и на чуть поджаренном ржаном хлебе. Все то же самое, только яйца принято менять на тонкий кружочек кислого зеленого яблока:

В принципе, экспериментировать с этими сэндвичами можно много. Замените сливочное масло на мягкий нейтральный сыр и вкус уже будет другим.