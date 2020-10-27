5 причин полюбить чечевицу. Какую выбирать и как готовить

Чечевица — одна из древнейших сельскохозяйственных культур, известная с давних времен, предположительно с эпохи неолита. Еще древние египтяне и римляне готовили из нее разнообразные блюда и выпекали хлеб.

Чечевица надолго насыщает и утоляет потребность в большинстве питательных и полезных веществ. Но в современном обществе она почему-то востребована меньше. Люди перестали есть ее часто, и совершенно зря. По своим питательным свойствам чечевица близка к знакомой всем фасоли. Походит она и на горох, но в отличие от последнего, в ней значительно меньше жира. Поэтому чечевица полезна при похудении и в диетическом питании.

Какая лучше: зеленая или красная

В продаже чаще всего можно увидеть красную и зеленую чечевицу. Первая особенно полезна для людей, страдающих анемией, потому что в ней в больше железа. А зеленая обладает ценнейшим свойством снижать уровень сахара в крови, помогает привести в норму уровень холестерина.

5 причин есть чечевицу — 5 полезных свойств

Чечевица — источник жирных кислот Омега-3 и Омега-6, жизненно необходимых для иммунитета, эластичной и молодой кожи и красивых волос. В продукте также много кальция, калия, фосфора, железа, витаминов A, B, C, бета-каротин, альфа-токоферол, цинк, селен, глютаминовая кислота. Кроме того, чечевица богата белками, по составу близкими к животным. По содержанию фолиевой кислоты она опережает большинство других продуктов. Чечевица содержит до 90% рекомендуемой дневной нормы. Фолиевая кислота особенно необходима беременным, так как способствует нормальному формированию и развитию плода. В чечевице много триптофана. В организме триптофан превращается в серотонин — гормон хорошего настроения. Поэтому продукт рекомендуется чаще включать в рацион тем, кто подвержен расстройствам и стрессам, страдает депрессиями. Чечевица, в отличие от фасоли и бобов, готовится быстрее, меньше перегружает желудок и кишечник, почти не способствует газообразованию. Поскольку все сорта богаты белками и «медленными» углеводами и практически не содержат жира, чечевица считается диетическим продуктом — из нее полезно готовить блюда тем, кто хочет похудеть. Пищевые волокна в составе снижают чувство голода, улучшают пищеварение, способствуют выводу продуктов распада и шлаков.

Как готовить

Из чечевицы полезно готовить каши, супы, можно даже добавлять ее в салаты. Идеальный вариант для сытного и полезного обеда — томатный чечевичный суп с бобами.

Рецепт чечевичного супа

Ингредиенты:

стакан сухой чечевицы;

банка фасоли или бобов в томатном соусе;

1 луковица (крупная);

3 средних моркови;

1–2 крупных томата;

2 зубчика чеснока;

черешок сельдерея (можно без него);

2 столовых ложки растительного масла;

4–5 стаканов овощного или грибного бульона;

несколько штук лаврового листа;

свежая зелень, соль, специи по вкусу.

Из специй лучше всего подойдет куркума, черный и красный перец.

Приготовление пошагово

Все овощи подготовить: промыть, обсушить, очистить от кожуры, если надо. Чечевицу (перебрать, если необходимо) и промыть. Лук, чеснок, морковь, сельдерей и томаты нарезать кубиками (с томатов предварительно снять кожицу). В кастрюлю с толстым дном налить растительное масло и разогреть его, всыпать лук с чесноком, обжарить до золотистого цвета. Затем добавить сельдерей и морковь, тушить 5 минут. Добавить фасоль или бобы в томате, резанные помидоры, всыпать чечевицу и специи, лавровый лист, посолить и залить бульоном. Довести до кипения, убавить до минимума огонь, накрыть крышкой и томить 30–40 минут (пока чечевица полностью не разварится). Протомить суп также можно в духовке.

Перед подачей дать слегка настояться, посыпать свежей зеленью. Идеально с поджаренным хлебом, тостами, ложечкой сметаны. Приятного аппетита и будьте здоровы!

Суп из чечевицы, вариант сервировки