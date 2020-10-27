5 причин полюбить чечевицу. Какую выбирать и как готовить

Чечевица — одна из древнейших сельскохозяйственных культур, известная с давних времен, предположительно с эпохи неолита. Еще древние египтяне и римляне готовили из нее разнообразные блюда и выпекали хлеб.
Чечевица надолго насыщает и утоляет потребность в большинстве питательных и полезных веществ. Но в современном обществе она почему-то востребована меньше. Люди перестали есть ее часто, и совершенно зря. По своим питательным свойствам чечевица близка к знакомой всем фасоли. Походит она и на горох, но в отличие от последнего, в ней значительно меньше жира. Поэтому чечевица полезна при похудении и в диетическом питании.
Какая лучше: зеленая или красная
В продаже чаще всего можно увидеть красную и зеленую чечевицу. Первая особенно полезна для людей, страдающих анемией, потому что в ней в больше железа. А зеленая обладает ценнейшим свойством снижать уровень сахара в крови, помогает привести в норму уровень холестерина.
5 причин есть чечевицу — 5 полезных свойств
- Чечевица — источник жирных кислот Омега-3 и Омега-6, жизненно необходимых для иммунитета, эластичной и молодой кожи и красивых волос. В продукте также много кальция, калия, фосфора, железа, витаминов A, B, C, бета-каротин, альфа-токоферол, цинк, селен, глютаминовая кислота. Кроме того, чечевица богата белками, по составу близкими к животным.
- По содержанию фолиевой кислоты она опережает большинство других продуктов. Чечевица содержит до 90% рекомендуемой дневной нормы. Фолиевая кислота особенно необходима беременным, так как способствует нормальному формированию и развитию плода.
- В чечевице много триптофана. В организме триптофан превращается в серотонин — гормон хорошего настроения. Поэтому продукт рекомендуется чаще включать в рацион тем, кто подвержен расстройствам и стрессам, страдает депрессиями.
- Чечевица, в отличие от фасоли и бобов, готовится быстрее, меньше перегружает желудок и кишечник, почти не способствует газообразованию.
- Поскольку все сорта богаты белками и «медленными» углеводами и практически не содержат жира, чечевица считается диетическим продуктом — из нее полезно готовить блюда тем, кто хочет похудеть. Пищевые волокна в составе снижают чувство голода, улучшают пищеварение, способствуют выводу продуктов распада и шлаков.
Как готовить
Из чечевицы полезно готовить каши, супы, можно даже добавлять ее в салаты. Идеальный вариант для сытного и полезного обеда — томатный чечевичный суп с бобами.
Рецепт чечевичного супа
Ингредиенты:
- стакан сухой чечевицы;
- банка фасоли или бобов в томатном соусе;
- 1 луковица (крупная);
- 3 средних моркови;
- 1–2 крупных томата;
- 2 зубчика чеснока;
- черешок сельдерея (можно без него);
- 2 столовых ложки растительного масла;
- 4–5 стаканов овощного или грибного бульона;
- несколько штук лаврового листа;
- свежая зелень, соль, специи по вкусу.
Из специй лучше всего подойдет куркума, черный и красный перец.
Приготовление пошагово
- Все овощи подготовить: промыть, обсушить, очистить от кожуры, если надо.
- Чечевицу (перебрать, если необходимо) и промыть.
- Лук, чеснок, морковь, сельдерей и томаты нарезать кубиками (с томатов предварительно снять кожицу).
- В кастрюлю с толстым дном налить растительное масло и разогреть его, всыпать лук с чесноком, обжарить до золотистого цвета. Затем добавить сельдерей и морковь, тушить 5 минут.
- Добавить фасоль или бобы в томате, резанные помидоры, всыпать чечевицу и специи, лавровый лист, посолить и залить бульоном. Довести до кипения, убавить до минимума огонь, накрыть крышкой и томить 30–40 минут (пока чечевица полностью не разварится). Протомить суп также можно в духовке.
Перед подачей дать слегка настояться, посыпать свежей зеленью. Идеально с поджаренным хлебом, тостами, ложечкой сметаны. Приятного аппетита и будьте здоровы!
Суп из чечевицы, вариант сервировки
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