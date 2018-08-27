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Запеканка с капустой и мясным фаршем

Запеканка с капустой и мясным фаршем рецептФото: Дмитрий Байрак/dbstudio

Ингредиенты

свиной фарш 400 граммов

Луковица 1 штука

Морковь 1 штука

Капуста квашеная 150 граммов

Капуста белокачанная 350 граммов

Гречка 100 граммов

Сухари панировочные 3 ст.л.

яйцо куриное 4 штук(и)

Тмин 0,5 ч.л.

Пряные травы 1 ч.л.

Помидор (Сорт «сливка», твердые)  4 штук(и)

Сыр тертый 40 граммов

Соль по вкусу 

Перец по вкусу 

Масло растительное (Для жарки)Лук измельчаем, морковь чистим и трем на крупной терке. Пассеруем овощи на растительном масле, затем добавляем квашеную капусту, а через 10 минут – мелко нарезанную свежую. Прогреваем, засыпаем отваренную до полуготовности гречневую крупу и оставляем остывать. В холодную овощную смесь выкладываем фарш, панировочные сухари, яйца. Приправляем солью, перцем, пряностями и хорошенько вымешиваем. Равномерно распределяем полученную массу в смазанной маслом и посыпанной панировочными сухарями форме. Верх закрываем ломтиками помидоров и ставим на 30 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Посыпаем сыром и доводим до золотистого цвета.

 

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Запеканка с капустой и мясным фаршем
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