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Разварная баранина по-деревенски

Разварная баранина по-деревенски — старинное русское  блюдо, которое готовится очень просто, хотя и достаточно долго.

В идеальном случае — такая разварная баранина готовится в печи, но в городской квартире приходится готовить на обычной плите, впрочем  нельзя сказать, что блюдо от этого становится хуже.

Ингредиентов — самый минимум и они очень простые, а в итоге получается прекрасное мясо, да и бульон можно позже использовать для приготовления супов, например для харчо.

Что также немаловажно, для этого блюда лучше всего использовать совсем недорогую баранью шею.

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Для разварной баранины по-деревенски понадобится

Разварная баранина по-деревенски

  • Баранина. Шея. 1 кг. Крупные куски.
  • Репчатый лук. 400-500 гр.
  • Петрушка. Несколько веточек.
  • Черный перец горошком. ½ чайной ложки.
  • Соль. По вкусу.
  • Чеснок. Для подачи.

Готовим разварную баранину по-деревенски.

Баранью шею тщательно моем, выкладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой так, чтобы уровень воды был выше мяса примерно на 6-7 см.

Разварная баранина по-деревенски

Ставим кастрюлю на сильный огонь, доводим до кипения и снижаем нагрев. Тщательно снимаем пену.

На небольшом огне, при очень слабом кипении варим мясо 1 час.

Репчатый лук чистим и нарезаем крупными перьями.

Разварная баранина по-деревенски

Черный перец крупно дробим.

Разварная баранина по-деревенски

Добавляем к мясу нарезанный лук и черный перец.

Разварная баранина по-деревенски

Варим еще полчаса, после чего солим по вкусу и добавляем веточки петрушки.

Разварная баранина по-деревенски

Продолжаем варить баранину до тех пор, пока мясо не станет очень мягким, но все еще будет держать форму не не будет спадать с костей.

Разварная баранина по-деревенски

Готовую баранину по-деревенски выкладываем в глубокое блюдо, добавляем немного бульона и посыпаем нарезанной петрушкой и чесноком.

Все готово. Можно подавать на стол.

При желании гарнируем разварную баранину отварным картофелем.

Разварная баранина по-деревенски

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