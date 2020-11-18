Разварная баранина по-деревенски — старинное русское блюдо, которое готовится очень просто, хотя и достаточно долго.
В идеальном случае — такая разварная баранина готовится в печи, но в городской квартире приходится готовить на обычной плите, впрочем нельзя сказать, что блюдо от этого становится хуже.
Ингредиентов — самый минимум и они очень простые, а в итоге получается прекрасное мясо, да и бульон можно позже использовать для приготовления супов, например для харчо.
Что также немаловажно, для этого блюда лучше всего использовать совсем недорогую баранью шею.
Для разварной баранины по-деревенски понадобится
- Баранина. Шея. 1 кг. Крупные куски.
- Репчатый лук. 400-500 гр.
- Петрушка. Несколько веточек.
- Черный перец горошком. ½ чайной ложки.
- Соль. По вкусу.
- Чеснок. Для подачи.
Готовим разварную баранину по-деревенски.
Баранью шею тщательно моем, выкладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой так, чтобы уровень воды был выше мяса примерно на 6-7 см.
Ставим кастрюлю на сильный огонь, доводим до кипения и снижаем нагрев. Тщательно снимаем пену.
На небольшом огне, при очень слабом кипении варим мясо 1 час.
Репчатый лук чистим и нарезаем крупными перьями.
Черный перец крупно дробим.
Добавляем к мясу нарезанный лук и черный перец.
Варим еще полчаса, после чего солим по вкусу и добавляем веточки петрушки.
Продолжаем варить баранину до тех пор, пока мясо не станет очень мягким, но все еще будет держать форму не не будет спадать с костей.
Готовую баранину по-деревенски выкладываем в глубокое блюдо, добавляем немного бульона и посыпаем нарезанной петрушкой и чесноком.
Все готово. Можно подавать на стол.
При желании гарнируем разварную баранину отварным картофелем.
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