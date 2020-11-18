Разварная баранина по-деревенски — старинное русское блюдо, которое готовится очень просто, хотя и достаточно долго.

В идеальном случае — такая разварная баранина готовится в печи, но в городской квартире приходится готовить на обычной плите, впрочем нельзя сказать, что блюдо от этого становится хуже.

Ингредиентов — самый минимум и они очень простые, а в итоге получается прекрасное мясо, да и бульон можно позже использовать для приготовления супов, например для харчо.

Что также немаловажно, для этого блюда лучше всего использовать совсем недорогую баранью шею.

Для разварной баранины по-деревенски понадобится

Баранина. Шея. 1 кг. Крупные куски.

Репчатый лук. 400-500 гр.

Петрушка. Несколько веточек.

Черный перец горошком. ½ чайной ложки.

Соль. По вкусу.

Чеснок. Для подачи.

Готовим разварную баранину по-деревенски.

Баранью шею тщательно моем, выкладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой так, чтобы уровень воды был выше мяса примерно на 6-7 см.

Ставим кастрюлю на сильный огонь, доводим до кипения и снижаем нагрев. Тщательно снимаем пену.

На небольшом огне, при очень слабом кипении варим мясо 1 час.

Репчатый лук чистим и нарезаем крупными перьями.

Черный перец крупно дробим.

Добавляем к мясу нарезанный лук и черный перец.

Варим еще полчаса, после чего солим по вкусу и добавляем веточки петрушки.

Продолжаем варить баранину до тех пор, пока мясо не станет очень мягким, но все еще будет держать форму не не будет спадать с костей.

Готовую баранину по-деревенски выкладываем в глубокое блюдо, добавляем немного бульона и посыпаем нарезанной петрушкой и чесноком.

Все готово. Можно подавать на стол.

При желании гарнируем разварную баранину отварным картофелем.