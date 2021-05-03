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Самый вкусный и ароматный шашлык из картофеля. Рецепт бомба

304Сложно представить майские праздники без шашлыков! А обрезки сала, которые остаются от мяса, можно использовать для приготовления вкуснейшего шашлыка из картофеля.

Самый вкусный и ароматный шашлык из картофеля. Рецепт бомба

Нарежьте сало на небольшие кусочки: ими будет прослаиваться картофель. Кусочков сала должно быть немного больше, чем картофеля. Помойте картофель среднего размера, очищать его не надо. Обрежьте картофель по краям.

Самый вкусный и ароматный шашлык из картофеля. Рецепт бомба

Насадите на шампур кусочек сала, затем наденьте одну картофелину и еще кусочек сала. Продолжайте чередовать сало и картофель, пока не заполните весь шампур.

Самый вкусный и ароматный шашлык из картофеля. Рецепт бомба

После того, как весь картофель будет насажен на шампуры, сделайте на нем надрезы. Чем больше надрезов вы сделаете, тем вкуснее получится блюдо.

Самый вкусный и ароматный шашлык из картофеля. Рецепт бомба

Присыпьте картофель солью.

Самый вкусный и ароматный шашлык из картофеля. Рецепт бомба

Готовьте шашлык их картофеля на углях до полной готовности. Постоянно переворачивайте шампуры, чтобы тающее сало впитывалось в картофель, а не капало на угли.

Самый вкусный и ароматный шашлык из картофеля. Рецепт бомба

Это простое блюдо получается очень вкусным и сочным.

Самый вкусный и ароматный шашлык из картофеля. Рецепт бомба

Подробный рецепт приготовления шашлыка из картофеля можно посмотреть на видео:

 

 

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Самый вкусный и ароматный шашлык из картофеля. Рецепт бомба

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