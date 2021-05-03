Самый вкусный и ароматный шашлык из картофеля. Рецепт бомба

Сложно представить майские праздники без шашлыков! А обрезки сала, которые остаются от мяса, можно использовать для приготовления вкуснейшего шашлыка из картофеля.

Нарежьте сало на небольшие кусочки: ими будет прослаиваться картофель. Кусочков сала должно быть немного больше, чем картофеля. Помойте картофель среднего размера, очищать его не надо. Обрежьте картофель по краям.

Насадите на шампур кусочек сала, затем наденьте одну картофелину и еще кусочек сала. Продолжайте чередовать сало и картофель, пока не заполните весь шампур.

После того, как весь картофель будет насажен на шампуры, сделайте на нем надрезы. Чем больше надрезов вы сделаете, тем вкуснее получится блюдо.

Присыпьте картофель солью.

Готовьте шашлык их картофеля на углях до полной готовности. Постоянно переворачивайте шампуры, чтобы тающее сало впитывалось в картофель, а не капало на угли.

Это простое блюдо получается очень вкусным и сочным.

Подробный рецепт приготовления шашлыка из картофеля можно посмотреть на видео: