Заготовки из тыквы на зиму

Это сейчас купить тыкву (целую или кусочек) проблемы не составляет: с середины осени и до самой весны в любом магазине продукт в свободном доступе. А раньше ведь было по-другому: запасаться нужно было всем.

Иная хозяйка, прикатив с огорода к погребу или сараю свое богатство и окинув его взглядом, смахнет пот со лба и облегченно вздохнет: хватит на всю зиму! Тыкву варили, тушили с другими овощами или мясом, запекали, готовили из нее пироги, каши, запеканки и даже хлеб. Если же урожай был чересчур богатый или замечали, что тыквины начинают портиться, срочно запускали процесс по заготовке тыквы.

Эта статья посвящена не только домовитым хозяйкам, заботящимся о запасе разносолов для семьи на зиму. Гурманы и кулинары-экспериментаторы, надеемся, также почерпнут из нее немало вдохновляющих идей. Стоит бегло прочесть названия рецептов — воображение уже рисует это невообразимое богатство вкусов. Сирийский тыквенный мармелад, тыква в облепиховом соке, тыквенная икра, сливово-тыквенное пюре, тыквенный пряно-острый салат… Тыква действительно может быть такой разной!

Заготовки из тыквы

Сирийский тыквенный мармелад

Ингредиенты:

1 кг мякоти тыквы

400 г сахара

сок 0,5 лимона

Приготовление:

Из мякоти тыквы приготовьте пюре. Для этого тыкву нарежьте кубиками 5 х 5 см и воспользуйтесь любым удобным способом тепловой обработки (запекание в духовке или мультиварке, варка на пару, обычная варка). Самый насыщенный вкус и отсутствие лишней влаги у пюре из запеченной тыквы. Добавьте к пюре сахар, перемешайте, уварите на минимальном огне в течение 30 минут. Влейте лимонный сок и варите еще 10 минут. Деко застелите пергаментом, выложите загустевшее пюре. Сушите в духовке при 50–70 градусах до появления плотной корочки. Затем нарежьте кусочками, обваляйте в сахаре, крахмале или кокосовой стружке. Храните в холодильнике в плотно закрывающейся таре.

Сливово-тыквенное пюре

Ингредиенты:

1 кг мякоти тыквы

1 кг слив без косточек

300 г сахара

150 мл воды

Приготовление:

Мякоть тыквы нарежьте кубиками, вместе с половинками слив сложите в толстостенную кастрюлю. Посуду поставьте на огонь, влейте воду. Варите после закипания на самом слабом огне 25 минут. После этого массу пюрируйте, добавьте сахар, перемешайте. Кастрюлю верните на огонь, доведите до кипения. Горячее пюре разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните, укутайте, оставьте до полного остывания.

Тыква в облепиховом соке

Ингредиенты:

1 кг мякоти тыквы

1 кг облепихи

0,5 кг сахара

Приготовление:

Мякоть тыквы нарежьте кубиками, облепиху перекрутите через мясорубку. Тыкву переложите в толстостенную кастрюлю, влейте облепиховое пюре вместе с соком, добавьте сахар. Поставьте кастрюлю на огонь, варите после закипания 20–25 минут. Массу пюрируйте, верните на огонь, доведите до кипения. Разлейте по стерилизованным банкам, укупорьте.

Салат из тыквы с овощами на зиму

Ингредиенты на 1 литровую банку:

500 кг мякоти тыквы

250 г лука

1 болгарский перец

0,5 моркови

1 щеп. кориандра

2 горошины черного перца

2 горошины душистого перца

2 гвоздики

2 зуб. чеснока

1 лавровый лист

Ингредиенты для маринада:

1 л воды

200 мл уксуса 9 %

30 г соли

100 г сахара

Приготовление:

Тыкву нарежьте небольшими кубиками, лук и морковь нарежьте колечками, перец — дольками. Поместите овощи слоями плотно в банку, туда же отправьте специи, чеснок. Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром, затем влейте уксус и снимите с огня. Горячим маринадом залейте овощи в банке, прикройте крышкой. Пастеризуйте 25 минут, затем банку закатайте, переверните, укутайте, храните до остывания.

Тыквенная икра

Ингредиенты:

1 кг мякоти тыквы

500 г помидоров

2 ст. л. рафинированного подсолнечного масла для жарки

2 ст. л. рафинированного подсолнечного масла для варки пюре

5 луковиц

5 зуб. чеснока

1 ч. л. черного молотого перца

0,5 ч. л. молотого корня имбиря

1 ст. л. без горки соли или по вкусу

Приготовление: