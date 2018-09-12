Заготовки из тыквы на зиму

Это сейчас купить тыкву (целую или кусочек) проблемы не составляет: с середины осени и до самой весны в любом магазине продукт в свободном доступе. А раньше ведь было по-другому: запасаться нужно было всем.
Иная хозяйка, прикатив с огорода к погребу или сараю свое богатство и окинув его взглядом, смахнет пот со лба и облегченно вздохнет: хватит на всю зиму! Тыкву варили, тушили с другими овощами или мясом, запекали, готовили из нее пироги, каши, запеканки и даже хлеб. Если же урожай был чересчур богатый или замечали, что тыквины начинают портиться, срочно запускали процесс по заготовке тыквы.
Эта статья посвящена не только домовитым хозяйкам, заботящимся о запасе разносолов для семьи на зиму. Гурманы и кулинары-экспериментаторы, надеемся, также почерпнут из нее немало вдохновляющих идей. Стоит бегло прочесть названия рецептов — воображение уже рисует это невообразимое богатство вкусов. Сирийский тыквенный мармелад, тыква в облепиховом соке, тыквенная икра, сливово-тыквенное пюре, тыквенный пряно-острый салат… Тыква действительно может быть такой разной!
Заготовки из тыквы
Сирийский тыквенный мармелад
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти тыквы
- 400 г сахара
- сок 0,5 лимона
Приготовление:
- Из мякоти тыквы приготовьте пюре. Для этого тыкву нарежьте кубиками 5 х 5 см и воспользуйтесь любым удобным способом тепловой обработки (запекание в духовке или мультиварке, варка на пару, обычная варка). Самый насыщенный вкус и отсутствие лишней влаги у пюре из запеченной тыквы.
- Добавьте к пюре сахар, перемешайте, уварите на минимальном огне в течение 30 минут. Влейте лимонный сок и варите еще 10 минут.
- Деко застелите пергаментом, выложите загустевшее пюре. Сушите в духовке при 50–70 градусах до появления плотной корочки. Затем нарежьте кусочками, обваляйте в сахаре, крахмале или кокосовой стружке. Храните в холодильнике в плотно закрывающейся таре.
Сливово-тыквенное пюре
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти тыквы
- 1 кг слив без косточек
- 300 г сахара
- 150 мл воды
Приготовление:
- Мякоть тыквы нарежьте кубиками, вместе с половинками слив сложите в толстостенную кастрюлю. Посуду поставьте на огонь, влейте воду. Варите после закипания на самом слабом огне 25 минут. После этого массу пюрируйте, добавьте сахар, перемешайте.
- Кастрюлю верните на огонь, доведите до кипения. Горячее пюре разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните, укутайте, оставьте до полного остывания.
Тыква в облепиховом соке
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти тыквы
- 1 кг облепихи
- 0,5 кг сахара
Приготовление:
- Мякоть тыквы нарежьте кубиками, облепиху перекрутите через мясорубку. Тыкву переложите в толстостенную кастрюлю, влейте облепиховое пюре вместе с соком, добавьте сахар. Поставьте кастрюлю на огонь, варите после закипания 20–25 минут.
- Массу пюрируйте, верните на огонь, доведите до кипения. Разлейте по стерилизованным банкам, укупорьте.
Салат из тыквы с овощами на зиму
Ингредиенты на 1 литровую банку:
- 500 кг мякоти тыквы
- 250 г лука
- 1 болгарский перец
- 0,5 моркови
- 1 щеп. кориандра
- 2 горошины черного перца
- 2 горошины душистого перца
- 2 гвоздики
- 2 зуб. чеснока
- 1 лавровый лист
Ингредиенты для маринада:
- 1 л воды
- 200 мл уксуса 9 %
- 30 г соли
- 100 г сахара
Приготовление:
- Тыкву нарежьте небольшими кубиками, лук и морковь нарежьте колечками, перец — дольками. Поместите овощи слоями плотно в банку, туда же отправьте специи, чеснок.
- Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром, затем влейте уксус и снимите с огня.
- Горячим маринадом залейте овощи в банке, прикройте крышкой. Пастеризуйте 25 минут, затем банку закатайте, переверните, укутайте, храните до остывания.
Тыквенная икра
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти тыквы
- 500 г помидоров
- 2 ст. л. рафинированного подсолнечного масла для жарки
- 2 ст. л. рафинированного подсолнечного масла для варки пюре
- 5 луковиц
- 5 зуб. чеснока
- 1 ч. л. черного молотого перца
- 0,5 ч. л. молотого корня имбиря
- 1 ст. л. без горки соли или по вкусу
Приготовление:
- Тыкву и лук мелко нарежьте, обжарьте до легкой румяности с добавлением подсолнечного масла. Добавьте нарезанные мелко помидоры и чеснок. Накройте крышкой, тушите в течение 15 минут.
- Овощи пюрируйте, влейте подсолнечное масло, добавьте специи, соль, перемешайте. Перелейте массу в кастрюлю, варите на минимальном огне еще 10 минут. Горячую икру разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните, укутайте, оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте.
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