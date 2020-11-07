Как приготовить манную кашу на молоке для детей и не только?

Знания, как приготовить манную кашу на молоке, которая для многих была детской травмой и так и осталась прекрасной мечтой, помогут правильно сочетать крупу с жидкостью, пряностями и фруктами, чтобы результатом стало гладкое, кремово-сливочное, согревающее и питательное блюдо, поданное к завтраку или как необычный десерт.

Как сварить манку на молоке?

Понятно, что манная каша, пропорции молока и манки, которой влияют на консистенцию блюда — дело тонкое. Тем не менее, получать каждый раз превосходное блюдо совсем не сложно. Для этого нужно знать, что на кашу средней густоты потребуется 45 г крупы и 500 мл жидкости. Время варки после закипания составит от 4-х до 5 минут.

Любая вкусная манная каша на молоке варится с добавлением подсластителей и щепотки соли которая обеспечивает баланс. Все эти вкусовые добавки следует вводить в горячую жидкость, сразу после ее закипания, чтобы они успели раствориться. В отличие от меда, который следует класть в блюдо в самом конце. Практически каждый рецепт молочной манной каши для большего богатства призывает заправлять блюдо сливочным маслом. Если вы хотите, чтобы каша имела легкую и воздушную консистенцию, вводите продукт с помощью венчика. Не забывайте о топпинге. Ягоды и ломтики фруктов наполнят сливочное, но бледное блюдо яркими красками и свежими вкусами. Чтобы не создавать перепад температур, прогрейте ягоды в СВЧ в течение 30 сек. Ягодный сок, который пустят ягоды, также можно использовать в блюде. Особенно, если оно получилось слишком густым.

Манная каша на молоке без комочков

Какие секреты нужно знать, чтобы вкусная манная каша на молоке без комочков стала блюдом стандартизированным, обыденным и привычным? На самом деле все очень просто: нужно взбить крупу в порции холодного молока, после чего, постепенно ввести однородную смесь в кипящую жидкую основу и проварить до желаемой густоты.

Ингредиенты:

молоко – 1 л;

манка – 6 ст. ложек;

соль – ½ ч. ложки;

сахар – 2 ст. ложки.

Приготовление

Взбейте крупу с 250 мл холодного молока. Остальное — вскипятите, приправьте. Введите, помешивая гладкую смесь из крупы и, взбивая венчиком, варите 5 мин. Добавьте блюду дополнительной сливочности кусочком масла.

Жидкая манная каша на молоке — рецепт

Основной продукт питания малышей от 1 года до 3 лет, жидкая манная каша на молоке имеет свои стандарты. Точнее, на 500 мл молока берут 30 г крупы. Поскольку при таком малом количестве у крупы нет шансов сбиться в комки, кашу варят старомодным способом: помешивая, вводят крупу струйкой в кипяток, томят и оставляют настояться.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл;

манка – 2 ст. ложки;

сахар – 1 ст. ложка;

соль – ⅙ ч. ложки.

Приготовление

Перед тем, как приготовить манную кашу на молоке, доведите жидкую основу до кипения, перемешайте со вкусовыми добавками и проварите 1 мин. Введите порционно крупу. Томите 3 мин. Дайте блюду пропотеть.

Густая манная каша на молоке

Каша не приобрела бы популярность, если бы рецепт манки на молоке не удовлетворял тех, кто любит пудинговые блюда. Для того, чтобы получить данную текстуру, на пол литра жидкости должно приходиться не менее 60 г крупы. Причем, вводить крупу следует в холодную основу. Это позволит избежать комков и не испытывать трудностей с перемешиванием.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл;

манка – 4 ст. ложки;

подсластители по вкусу.

Приготовление

Перед тем, как приготовить густую манную кашу на молоке, смешайте все составляющие вместе и тушите до кремовой консистенции.

Манная каша в мультиварке на молоке — рецепт

Вначале, может показаться, что манная каша в мультиварке на молоке слишком энергозатратна, в отличие от блюда из кастрюли. Однако, вы должны знать, что тефлоновая чаша защищает массу от пригорания, масляный «поясок» внутри предотвращает ее вытекание, а щадящий режим «Молочная каша» дает мягкий, кремовый и пушистый результат.

Ингредиенты:

молоко – 1 л;

манка – 160 г;

вода – 200 мл;

сахар – 50 г.

Приготовление

Нарисуйте маслом внутри антипригарной чаши масляный ободок, добавьте жидкость и установите режим «Молочная каша» на 15 мин. По прошествии времени, откройте крышку и, взбивая венчиком, введите все сухие составляющие. Закройте крышку и установите программу «Молочная каша» на 10 мин. Через 1 мин., откройте крышку и взбейте массу венчиком. Варите еще 3 мин. Взбейте последний раз, отключите программу и оставьте на 5 минут настояться.

Манная каша на молоке в микроволновке — рецепт

Сваренная за 7 минут, манная каша в микроволновке на молоке — прекрасный вариант, чтобы начать день просто, сытно и приятно. Все, что для этого нужно: смешать все составляющие в посуде для СВЧ и проварить на мощности 800 Вт 4 мин., трижды взбивая массу. Удалить из СВЧ и оставить на 2 мин. отдохнуть. За это время каша дойдет до кондиции.

Ингредиенты:

молоко – 600 мл;

манка – 50 г;

сахарная пудра – 20 г;

ванильный экстракт – 1 ч. ложка.

Приготовление

Взбейте 50 мл молока с крупой. Введите остальное молоко, пудру и экстракт. Готовьте в СВЧ (мощностью в 800 Вт) на высокой мощности 5 мин., трижды прерываясь, чтобы взбить массу. Удалите из СВЧ и дайте блюду 2 мин. дойти до кондиции.

Манная каша на молоке и воде — рецепт

Если вы любитель «золотой середины», тогда вам понравится манная каша на молоке и воде. Микширование двух жидкостей приводит к вкусовой гармонии, помогает избежать выкипания и прилипания крупы. Сколько добавлять воды, решайте сами. Опыт показывает, что из 2 ½ стакана молока и половины стакана воды получается сбалансированное блюдо.

Ингредиенты:

манка – ½ стакана;

вода – ½ стакана;

молоко – 2 ½ стакана;

мед – 2 ч. ложки;

ягоды – 2 ст. ложки.

Приготовление

Смешайте все компоненты в кастрюле, исключив мед и ягоды. Тушите, пока масса не достигнет желаемой густоты. Заправьте медом и ягодами.

Манная каша на сухом молоке — рецепт

Чтобы ваша манная каша на сухом молоке, смогла составить конкуренцию классике, начните с правильных шагов. Разведите сухой концентрат небольшой дозой теплой воды, долейте в однородную кашицу остальную жидкость и оставьте на некоторое время для набухания молочных белков. После чего, приступайте к варке, выбрав для этого удобный способ.

Ингредиенты:

сухое молоко – 10 ч. ложек;

вода – 500 мл;

манка – 3 ст. ложки;

сахар – 1 ½ ст. ложки;

соль – ¼ ч. ложки.

Приготовление

Взбейте сухое молоко в 200 мл теплой воды. Добавьте остальную жидкость и оставьте на четверть часа для набухания белка. Введите в молочную смесь оставшиеся компоненты списка и тушите согласно традициям.

Манка на кокосовом молоке

Густая манная каша на кокосовом молоке — отличная альтернатива животному молоку. Растительная основа — не единственное за что можно любить кокосовое молоко. Его естественная сладость позволяет уменьшить порцию сахара, а его кокосовый привкус призывает к различным вкусным комбинациям с орехами, изюмом и топпингом из кокосовой стружки.

Ингредиенты:

крупа – ⅓ стакана;

кокосовое молоко – 2 ½ стакана;

кипяток – 1 стакан;

сахар – 2 ½ ст. ложки;

изюм – 3 ст. ложки;

кешью – 10 шт.;

масло – 2 ст. ложки;

мускатный орех – ⅙ ч. ложки;

жареная кокосовая стружка – 1 ст. ложка.

Приготовление

Обжарьте в 1 ст. ложке масла в порядке очереди изюм и орехи. Бросьте в сковороду оставшееся масло и обжарьте до светло-золотистого цвета крупу. Перемешайте ее с кипятком и сахарным песком. После чего, введите кокосовое молоко и варите 5 мин. Топпингуйте изюмом, кешью, мускатным орехом и кокосовой стружкой.

Манная каша на сгущенном молоке — рецепт

Нужно ли перечислять преимущества, которыми обладает манная каша на сгущенном молоке? Это практичное блюдо, где добавление концентрата придает водянистой основе хорошую порцию жирности и сладости, поэтому кашу не нужно подслащивать и заправлять маслом. Чего не скажешь о соли, чье присутствие обязательно, поскольку создает баланс.

Ингредиенты:

вода – 750 мл;

сгущенка – 200 г;

крупа – ¾ стакана;

соль – ¼ ч. ложки.

Приготовление

Разведите манку в 250 мл воды. Остальную часть воды доведите до кипения. Введите в кипяток крупу и соль и варите согласно традициям. Снимите с огня, взбейте со сгущенкой.

Манка на топленом молоке

Если вы захотите малыми средствами обогатить вкус и текстуру блюда, пусть это будет манная каша на топленом молоке. В этом варианте кремовый цвет и орехово-карамельный вкус жидкой основы подчеркнут жаренной в масле крупой и топпингом из орехов. Благодаря такому сочетанию, блюдо переходит из будничных завтраков в достойный десерт.

Ингредиенты:

крупа – 4 ст. ложки;

топленое молоко – 500 мл;

сахар – 2 ст. ложки;

обжаренные орехи – 10 шт.;

масло – 2 ст. ложки.

Приготовление

Обжарьте крупу в 1 ст. ложке масла за 3 минуты. Введите остальные компоненты и варите, пока масса не приобретет плотность и вязкость. Подавайте с маслом и орехами.

Манная каша с какао на молоке

Услада для любителей шоколада, манка с какао на молоке станет прекрасным завершением семейного ужина. Предложенный вариант — это насыщенный сладкий десерт, представляющий смесь сгущенки, молока и какао, которая уваривается с обжаренной крупой до густой и зернистой текстуры. Десерт можно подавать как теплым, так и холодным.

Ингредиенты:

сгущенка – ¾ стакана;

молоко – 1 ½ стакана;

какао порошок – 1 ½ ст. ложки;

масло – 2 ст. ложки;

манка – ½ стакана;

миндаль, шоколадная крошка.

Приготовление

Взбейте какао со сгущенкой и молоком. Доведите смесь до кипения и отставьте в сторону. Обжарьте в масле манку за 3 мин. Введите шоколадную смесь в крупу, взбивая, чтобы предотвратить появление комочков. Держите на огне 2 мин. Снимите и дайте настояться. Украсьте крошкой и рубленым миндалем.

Каша манная с тыквой на молоке — рецепт

Яркая, гладкая, умеренно сладкая, манная каша с тыквой на молоке — яркий пример того, как мы, европейцы, можем умело, с пользой для тела, сочетать крупы и овощи. В основе этого блюда – тыква, которую готовят на пару, взбивают в пюре, дополняют молоком, коричневым сахаром, корицей и небольшой порцией крупы, чтобы снизить калорийность.

Ингредиенты:

тыква – 80 г;

манка – 2 ст. ложки;

молоко – 250 мл;

коричневый сахар – 2 ч. ложки;

корица – ¼ ч. ложки;

масло – 1 ч. ложка.

Приготовление

Приготовьте тыкву на пару до мягкости. Пюрируйте удобным для вас способом. Соедините пюре с остальными составляющими списка и оставьте пыхтеть на огне в течение 3 мин. Удалите и дайте отдохнуть.

Манка с бананом на молоке

Кто сможет отказаться от сытного завтрака, который вам предложит манная каша на молоке с бананом? Особенно, если ароматный, нежно–сладкий и кремовый фрукт идеально комбинируется с крупой и может работать с ней в двух вариантах. Бананом можно дополнить горячую массу, где он потемнеет, или перемешать с теплым блюдом, где он сохранит цвет.

Ингредиенты:

молоко – 1 л;

манка – 6 ст. ложек;

банан – ½ шт.;

сахар – 2 ст. ложки;

масло – 1 ст.ложка.

Приготовление