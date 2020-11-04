Вкусная с корочкой! Три рецепта запеченной курицы для семейного обеда

Курица — универсальный продукт, из которого можно приготовить много блюд. Предлагаем запечь ее целиком по одному из предложенных рецептов — сочный и вкусный обед вам гарантирован!

КУРИЦА В МЕДОВО-ГОРЧИЧНОМ СОУСЕ

Ингредиенты:

тушка курицы около 2 кг

2 ст.л. меда

50 мл соевого соуса (классический)

1,5 ч.л. соли

1-2 ч.л. горчицы (если дижонская острая, 1 ч.л.)

2 зубчика чеснока

1 ч.л. прованских трав (по желанию)

1 яблоко

картофель и овощи в зависимости от размера формы

30 г сыра для шпиговки картофеля

30 гр топленого масла для поливки картофеля

Процесс приготовления:

1. Курицу промываем и протираем бумажным полотенцем насухо, на грудке осторожно отделяем кожу от мяса ложкой и делаем под кожей на мясе проколы зубочисткой, шпажкой или вилкой. Так кожа останется целой, а в мясо проникнет маринад.

2. Соединяем соевый соус, мед, горчицу, прованские травы, чеснок через пресс, соль и перемешиваем.

3. Кладем в маринад курицу, под шкурку наливаем маринад и хорошенько обмазываем маринадом со всех сторон, накрываем пленкой и оставляем на 2 часа, периодически переворачивая.

4. Выкладываем курочку в форму, фаршируем дольками яблока, завязываем ножки бечевкой, поливаем маринадом. Закрываем фольгой, делаем несколько дырочек в фольге и отправляем в разогретую до 180С духовку на нижний уровень, так, чтобы курочка была по середине, на час.

Затем снимаем фольгу, смазываем выделившимся соком, выкладываем вокруг овощи (помидор, брокколи, картофель маленьких размеров, порезанный «гармошкой», в слоях сыр, политый растопленным маслом, посоленный и поперченный), закрываем крылышки и ножки фольгой, чтобы не пригорели и оставляем еще примерно на 40-50 минут до образования румяной корочки, периодически поливая выделившимся соком. Если в каких-то местах сильно румянится, прикрываем фольгой.5. Украшаем на ваше усмотрение. Режем курочку, поливаем выделившимся соком и наслаждаемся.

КУРИЦА С ЦИТРУСОВЫМИ И АЙВОЙ

Ингредиенты:

цыпленок около 1 кг

апельсин 1 шт

лимон 1 шт

айва (кислое яблоко ) 1 шт

мед (или кленовый сироп) 1 ст.л.

чеснок (по желанию)

соль, смесь пряных трав

оливковое масло

Процесс приготовления:

1. На дно жаропрочной посуды выложить кружочки цитрусовых и айвы. Сверху положить цыпленка, посолить, поперчить от души, натереть травами. Внутрь положить раздавленный чеснок и остатки цитрусовых. Сверху смазать смесью оливкового масла и меда (кленового сиропа), хорошо натереть, переворачивая птицу вверх и вниз, оставить грудкой вверх и еще присыпать перчиком.

2. Духовку разогреть до 200С, поставить форму с цыпленком, дать запечататься сокам и образоваться глазури, примерно 30 минут. Затем убавить нагрев до 160С и пусть запекается около 1,5 часов. Можно накрыть фольгой. Кожа птицы станет очень нежной и прозрачной, а мясо останется сочным. Периодически нужно поливать грудку цыпленка выделяющимся соком.

3. В конце приготовления на 10-15 минут увеличить нагрев для зарумянивания корочки с функцией гриль.

КУРИЦА В АБРИКОСОВОМ ДЖЕМЕ

Ингредиенты:

1 курица весом 1,5-2 кг

соль, перец, специи

60 мл абрикосового джема или меда

яблоки

Процесс приготовления:

1. Натереть курицу солью и смесью специй, накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на 1-2 часа (можно убрать в холодильник на ночь, но перед запеканием дать постоять 1-2 часа при комнатной температуре).

2. Разогреть духовку до 190С. Выложить курицу в форму для запекания. Выложить яблоки в форму вокруг курицы. Можно добавить веточки тимьяна или розмарина.

3. Запекать в духовке 60-80 минут. Нагреть джем или мед, чтобы он стал жидким. Достать курицу и смазать ее. Затем увеличить температуру духовки до 200С и запекать еще 10 минут, чтобы курица подрумянилась.