Вкусная с корочкой! Три рецепта запеченной курицы для семейного обеда

Курица — универсальный продукт, из которого можно приготовить много блюд. Предлагаем запечь ее целиком по одному из предложенных рецептов — сочный и вкусный обед вам гарантирован!
КУРИЦА В МЕДОВО-ГОРЧИЧНОМ СОУСЕ
Ингредиенты:
тушка курицы около 2 кг
2 ст.л. меда
50 мл соевого соуса (классический)
1,5 ч.л. соли
1-2 ч.л. горчицы (если дижонская острая, 1 ч.л.)
2 зубчика чеснока
1 ч.л. прованских трав (по желанию)
1 яблоко
картофель и овощи в зависимости от размера формы
30 г сыра для шпиговки картофеля
30 гр топленого масла для поливки картофеля
Процесс приготовления:
1. Курицу промываем и протираем бумажным полотенцем насухо, на грудке осторожно отделяем кожу от мяса ложкой и делаем под кожей на мясе проколы зубочисткой, шпажкой или вилкой. Так кожа останется целой, а в мясо проникнет маринад.
2. Соединяем соевый соус, мед, горчицу, прованские травы, чеснок через пресс, соль и перемешиваем.
3. Кладем в маринад курицу, под шкурку наливаем маринад и хорошенько обмазываем маринадом со всех сторон, накрываем пленкой и оставляем на 2 часа, периодически переворачивая.
4. Выкладываем курочку в форму, фаршируем дольками яблока, завязываем ножки бечевкой, поливаем маринадом. Закрываем фольгой, делаем несколько дырочек в фольге и отправляем в разогретую до 180С духовку на нижний уровень, так, чтобы курочка была по середине, на час.
5. Украшаем на ваше усмотрение. Режем курочку, поливаем выделившимся соком и наслаждаемся.
КУРИЦА С ЦИТРУСОВЫМИ И АЙВОЙ
Ингредиенты:
цыпленок около 1 кг
апельсин 1 шт
лимон 1 шт
айва (кислое яблоко ) 1 шт
мед (или кленовый сироп) 1 ст.л.
чеснок (по желанию)
соль, смесь пряных трав
оливковое масло
Процесс приготовления:
1. На дно жаропрочной посуды выложить кружочки цитрусовых и айвы. Сверху положить цыпленка, посолить, поперчить от души, натереть травами. Внутрь положить раздавленный чеснок и остатки цитрусовых. Сверху смазать смесью оливкового масла и меда (кленового сиропа), хорошо натереть, переворачивая птицу вверх и вниз, оставить грудкой вверх и еще присыпать перчиком.
2. Духовку разогреть до 200С, поставить форму с цыпленком, дать запечататься сокам и образоваться глазури, примерно 30 минут. Затем убавить нагрев до 160С и пусть запекается около 1,5 часов. Можно накрыть фольгой. Кожа птицы станет очень нежной и прозрачной, а мясо останется сочным. Периодически нужно поливать грудку цыпленка выделяющимся соком.
3. В конце приготовления на 10-15 минут увеличить нагрев для зарумянивания корочки с функцией гриль.
КУРИЦА В АБРИКОСОВОМ ДЖЕМЕ
Ингредиенты:
1 курица весом 1,5-2 кг
соль, перец, специи
60 мл абрикосового джема или меда
яблоки
Процесс приготовления:
1. Натереть курицу солью и смесью специй, накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на 1-2 часа (можно убрать в холодильник на ночь, но перед запеканием дать постоять 1-2 часа при комнатной температуре).
2. Разогреть духовку до 190С. Выложить курицу в форму для запекания. Выложить яблоки в форму вокруг курицы. Можно добавить веточки тимьяна или розмарина.
3. Запекать в духовке 60-80 минут. Нагреть джем или мед, чтобы он стал жидким. Достать курицу и смазать ее. Затем увеличить температуру духовки до 200С и запекать еще 10 минут, чтобы курица подрумянилась.
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