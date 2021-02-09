Экспресс-метод приготовления мяса: дежурный рецепт на все случаи жизни

Сочное аппетитное мясо с румяной сырной корочкой обязательно будет оценено по достоинству. Уникальность этого способа приготовления заключается в простоте и быстроте. На активное приготовление уйдет от силы 10 минут, а со всем остальным с успехом справится духовка. Рецепт универсален: такое мясо можно подать в дополнение к гарниру или как самостоятельное блюдо, приятно удивить быстротой приготовления можно как домашних, так и внезапно нагрянувших гостей. Удобно и то, что мясо таким способом легко приготовить на любое количество порций.

Ингредиенты:

мясо

вареные яйца

твердый сыр

репчатый лук

майонез

соль, перец

прочие приправы и специи — по желанию

Делаем глубокие надрезы в мясе с обеих сторон. Солим, перчим, по желанию добавляем другие специи.

Нарезаем лук полукольцами и равномерно выкладываем на дно емкости для запекания.

Выкладываем мясо в один ряд на луковую подушку.

На крупной терке натираем сыр и яйца в равном количестве, заправляем майонезом, при необходимости досаливаем, а затем перемешиваем. Выкладываем сырную массу сверху на мясо равномерным слоем и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.

Дальше остается только достать мясо и подать к столу.

Более подробный рецепт в видео ниже: