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Экспресс-метод приготовления мяса: дежурный рецепт на все случаи жизни

304Сочное аппетитное мясо с румяной сырной корочкой обязательно будет оценено по достоинству. Уникальность этого способа приготовления заключается в простоте и быстроте. На активное приготовление уйдет от силы 10 минут, а со всем остальным с успехом справится духовка. Рецепт универсален: такое мясо можно подать в дополнение к гарниру или как самостоятельное блюдо, приятно удивить быстротой приготовления можно как домашних, так и внезапно нагрянувших гостей. Удобно и то, что мясо таким способом легко приготовить на любое количество порций.

Экспресс-метод приготовления мяса: дежурный рецепт на все случаи жизни

Ингредиенты:

  • мясо
  • вареные яйца
  • твердый сыр
  • репчатый лук
  • майонез
  • соль, перец
  • прочие приправы и специи — по желанию

Делаем глубокие надрезы в мясе с обеих сторон. Солим, перчим, по желанию добавляем другие специи.

Экспресс-метод приготовления мяса: дежурный рецепт на все случаи жизни

Нарезаем лук полукольцами и равномерно выкладываем на дно емкости для запекания.

Экспресс-метод приготовления мяса: дежурный рецепт на все случаи жизни

Выкладываем мясо в один ряд на луковую подушку.

Экспресс-метод приготовления мяса: дежурный рецепт на все случаи жизни

На крупной терке натираем сыр и яйца в равном количестве, заправляем майонезом, при необходимости досаливаем, а затем перемешиваем. Выкладываем сырную массу сверху на мясо равномерным слоем и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.

Экспресс-метод приготовления мяса: дежурный рецепт на все случаи жизни

Дальше остается только достать мясо и подать к столу.

Более подробный рецепт в видео ниже:

 

 

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мясные блюда
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