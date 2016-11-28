Мини-плюшки с корицей и яблоком. Вкуснейшая ароматная выпечка за считанные минуты!

Готовятся эти плюшки с корицей очень легко, и они порадуют своим вкусом целую семью или большую компанию. Вы потратите на запекание этого десерта считанные минуты, а аромат распространится на весь дом!
Ингредиенты:
- тесто для пиццы — 1 лист;
- сливочное масло (растопить) — 2 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- молотая корица — ½ ст. л.;
- яблоко — 1 шт.
Приготовление:
- Тесто тонко раскатать, обрезать лишнее, чтобы получился прямоугольник.
Яблоко натереть на крупную тёрку.
- Лист теста смазать растопленным сливочным маслом, посыпать сахаром и молотой корицей. Натёртое яблоко распределить по всей поверхности теста.
- Свернуть в плотный рулет. Нарезать поперёк толщиной 1 см. Выложить на лист для выпекания.
- Выпекать 10–15 минут при 180°С.
- Рекомендуем подавать с сахарной глазурью.
- Для глазури: смешать 1 чашку сахарной пудры со столовой ложкой молока.
Приятного чаепития!
Свежие комментарии