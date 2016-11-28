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Мини-плюшки с корицей и яблоком. Вкуснейшая ароматная выпечка за считанные минуты!

Готовятся эти плюшки с корицей очень легко, и они порадуют своим вкусом целую семью или большую компанию. Вы потратите на запекание этого десерта считанные минуты, а аромат распространится на весь дом!

Ингредиенты:

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  • тесто для пиццы — 1 лист;
  • сливочное масло (растопить) — 2 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • молотая корица — ½ ст. л.;
  • яблоко — 1 шт.

Приготовление:

  1. Тесто тонко раскатать, обрезать лишнее, чтобы получился прямоугольник.
    Яблоко натереть на крупную тёрку.
  2. Лист теста смазать растопленным сливочным маслом, посыпать сахаром и молотой корицей. Натёртое яблоко распределить по всей поверхности теста.
  3. Свернуть в плотный рулет. Нарезать поперёк толщиной 1 см. Выложить на лист для выпекания.
  4. Выпекать 10–15 минут при 180°С.
  5. Рекомендуем подавать с сахарной глазурью.
  6. Для глазури: смешать 1 чашку сахарной пудры со столовой ложкой молока.

Приятного чаепития!

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