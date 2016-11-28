Мини-плюшки с корицей и яблоком. Вкуснейшая ароматная выпечка за считанные минуты!

Готовятся эти плюшки с корицей очень легко, и они порадуют своим вкусом целую семью или большую компанию. Вы потратите на запекание этого десерта считанные минуты, а аромат распространится на весь дом!

Ингредиенты:

тесто для пиццы — 1 лист;

сливочное масло (растопить) — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

молотая корица — ½ ст. л.;

яблоко — 1 шт.

Приготовление:

Тесто тонко раскатать, обрезать лишнее, чтобы получился прямоугольник.

Яблоко натереть на крупную тёрку. Лист теста смазать растопленным сливочным маслом, посыпать сахаром и молотой корицей. Натёртое яблоко распределить по всей поверхности теста. Свернуть в плотный рулет. Нарезать поперёк толщиной 1 см. Выложить на лист для выпекания. Выпекать 10–15 минут при 180 ° С. Рекомендуем подавать с сахарной глазурью. Для глазури: смешать 1 чашку сахарной пудры со столовой ложкой молока.

Приятного чаепития!

Источник