Как приготовить Рагмунки? Шведские блины из картофеля

Если вы любите дранники и блины, то рецепт этого блюда вам понравится. Мы поговорим об очень вкусных и тонких блинчиках из картофеля, которые довольно таки простые в приготовлении.

Шведские блины (рагмунки) очень похожи на украинские деруны и белорусские дранники но, однако же, это блины, которые готовятся на основе картофеля. Именно так считают и сами шведы, потому что в отличии от дранников и дерунов, эти блины подаются не со сметаной, а с беконом и с брусничным соусом, по желанию.

Ингредиенты на 6 порций:

Картофель – 800 гр.

Куриные яйца – 2 штуки;

Молоко (2,5%) – 300 мл.

Мука (пшеничная 1 сорта) – 150 гр.

Брусничный или любой другой кисло – сладкий соус для подачи по желанию;

Соль (каменная) – 5 гр.

Масло подсолнечное (без запаха) – для жарки;

Бекон (копчёный) – 100 гр.

Способ приготовления:

Картофель очистим, промоем по холодной поточной водой, пропустим через мелкую тёрку, отожмём лишнюю жидкость и поместим в отдельную посуду.

В глубокую чашу разобьём яйца, посолим, затем постепенно введём просеянную муку. Тщательно перемешаем, добавим тёртый картофель и вымесим наше тесто до однородной консистенции. Затем уберём на полчаса в холодильник.

Разогреем сковороду с растительным маслом, выложим немного теста и сформируем маленькие блинчики, которые немного похожи на оладьи, только тоньше и нежнее.

Обжариваем их с двух сторон до золотистого цвета.

При желании можно разогреть духовку до 180 градусов, отправить туда наши блинчики и пропечь их ещё примерно 5 минут.

Бекон нарежем тонкими пластинками и прожарим на горячей сковороде без масла или на гриле до золотистого цвета.

Подавать к столу наши блинчики можно с беконом и брусничным соусом. Приятного аппетита!

Готовится это блюдо очень легко, а получается красивым и вкусным.