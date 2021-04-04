Как приготовить Рагмунки? Шведские блины из картофеля

Если вы любите дранники и блины, то рецепт этого блюда вам понравится. Мы поговорим об очень вкусных и тонких блинчиках из картофеля, которые довольно таки простые в приготовлении.
Шведские блины (рагмунки) очень похожи на украинские деруны и белорусские дранники но, однако же, это блины, которые готовятся на основе картофеля. Именно так считают и сами шведы, потому что в отличии от дранников и дерунов, эти блины подаются не со сметаной, а с беконом и с брусничным соусом, по желанию.
Ингредиенты на 6 порций:
- Картофель – 800 гр.
- Куриные яйца – 2 штуки;
- Молоко (2,5%) – 300 мл.
- Мука (пшеничная 1 сорта) – 150 гр.
- Брусничный или любой другой кисло – сладкий соус для подачи по желанию;
- Соль (каменная) – 5 гр.
- Масло подсолнечное (без запаха) – для жарки;
- Бекон (копчёный) – 100 гр.
Способ приготовления:
Картофель очистим, промоем по холодной поточной водой, пропустим через мелкую тёрку, отожмём лишнюю жидкость и поместим в отдельную посуду.
В глубокую чашу разобьём яйца, посолим, затем постепенно введём просеянную муку. Тщательно перемешаем, добавим тёртый картофель и вымесим наше тесто до однородной консистенции. Затем уберём на полчаса в холодильник.
Разогреем сковороду с растительным маслом, выложим немного теста и сформируем маленькие блинчики, которые немного похожи на оладьи, только тоньше и нежнее.Обжариваем их с двух сторон до золотистого цвета.
При желании можно разогреть духовку до 180 градусов, отправить туда наши блинчики и пропечь их ещё примерно 5 минут.
Бекон нарежем тонкими пластинками и прожарим на горячей сковороде без масла или на гриле до золотистого цвета.
Подавать к столу наши блинчики можно с беконом и брусничным соусом. Приятного аппетита!
Готовится это блюдо очень легко, а получается красивым и вкусным.
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