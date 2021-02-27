Три вкуснейших рецепта, с которыми вы полюбите тыкву

Не знаете, что можно сделать из тыквы? Предлагаю Вам три самых вкусных рецепта приготовления тыквы! Бюджетные, из простых ингредиентов, полезные и очень-очень вкусные. Приготовить их достаточно просто. Пробуйте, пишите Ваши отзывы! Мне будет очень приятно))).

Итак, рецепт первый "ТЫКВА В СМЕТАННО-ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ"

Ингредиенты:

⏺️ 700 гр очищенной тыквы

⏺️ 180 гр сметаны

⏺️ 4-5 веточек укропа

⏺️ 2 зубчика чеснока

⏺️ 1/2 ч.л. паприки

⏺️ соль по вкусу

⏺️ растительное масло для жарки

Приготовление:

➡️ Тыкву нарезать крупными кубиками и обжарить до полуготовности на растительном масле.

➡️ В сметану добавить нарезанный укроп, измельчённый чеснок, паприку и перемешать.

➡️Выложить сметанный соус в тыкву, перемешать, посолить. Тушить на медленном огне 5 минут.

ТЫКВЕННО-ЛИМОННЫЙ МАННИК

Ингредиенты:

⏺️ 300 гр. свежей натертой тыквы

⏺️ 250 мл. кефира

⏺️ 1 полную ч.л. соды

⏺️ 100 гр. сахара

⏺️ 270 гр. манки

⏺️ цедра 1 лимона



Сироп🥃

⏺️ 100 гр. сахара

⏺️ 120 мл. воды

⏺️ сок 1 лимона

Приготовление:

➡️ Тыкву натереть на крупной тёрке. В кефир добавить соду и вылить в тыкву. Добавить сахар, манку, цедру и все перемешать.

➡️ Форму смазать маслом. Выложить тесто, разровнять. Отправить в духовку на 45 минут (180°С).

ЧЕЧЕНСКИЕ ЛЕПЕШКИ С ТЫКВОЙ

➡️ Пока пирог выпекается сварить сироп. Смешать сахар, воду и лимонный сок, после закипания проварить 3 минуты.➡️ Достать манник из духовки и прямо в форме залить сверху сиропом. Оставить на 1 час, чтоб сироп впитался.

Ингредиенты для начинки:

⏺️ 700 гр. тыквы

⏺️ 1 луковица

⏺️ 2 ст.л. сахара

⏺️ 0.5 ч.л. соли



Тесто:

⏺️ 300 гр. муки

⏺️ 0.5 ч.л. соли

⏺️ 0.5 ч.л. соды

⏺️ 200 мл. кефира

Приготовление:

➡️Тыкву очистить, нарезать кубиками, залить в уровень водой и отварить до готовности. Воду слить.

➡️Луковицу очистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

➡️Из указанных ингредиентов замесить тесто и оставить на 10 минут.

➡️Тыкву соединить с луком и потолочь в пюре. Добавить соль и сахар, перемешать.

➡️ Тесто разделить на 5 частей. Каждую тонко раскатать в круг. На половину круга выложить начинку, второй половиной накрыть и защипнуть края. По виду лепешка похожа на чебурек.

➡️ Обжарить лепешки на сухой сковороде с двух сторон до румяного цвета. Выложить на тарелку и с двух сторон смазать сливочным маслом.

Приятного аппетита!