Три вкуснейших рецепта, с которыми вы полюбите тыкву

Не знаете, что можно сделать из тыквы? Предлагаю Вам три самых вкусных рецепта приготовления тыквы! Бюджетные, из простых ингредиентов, полезные и очень-очень вкусные. Приготовить их достаточно просто. Пробуйте, пишите Ваши отзывы! Мне будет очень приятно))).
Итак, рецепт первый "ТЫКВА В СМЕТАННО-ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ"
Ингредиенты:
⏺️ 700 гр очищенной тыквы
⏺️ 180 гр сметаны
⏺️ 4-5 веточек укропа
⏺️ 2 зубчика чеснока
⏺️ 1/2 ч.л. паприки
⏺️ соль по вкусу
⏺️ растительное масло для жарки
Приготовление:
➡️ Тыкву нарезать крупными кубиками и обжарить до полуготовности на растительном масле.
➡️ В сметану добавить нарезанный укроп, измельчённый чеснок, паприку и перемешать.
➡️Выложить сметанный соус в тыкву, перемешать, посолить. Тушить на медленном огне 5 минут.
ТЫКВЕННО-ЛИМОННЫЙ МАННИК
Ингредиенты:
⏺️ 300 гр. свежей натертой тыквы
⏺️ 250 мл. кефира
⏺️ 1 полную ч.л. соды
⏺️ 100 гр. сахара
⏺️ 270 гр. манки
⏺️ цедра 1 лимона
Сироп🥃
⏺️ 100 гр. сахара
⏺️ 120 мл. воды
⏺️ сок 1 лимона
Приготовление:
➡️ Тыкву натереть на крупной тёрке. В кефир добавить соду и вылить в тыкву. Добавить сахар, манку, цедру и все перемешать.
➡️ Форму смазать маслом. Выложить тесто, разровнять. Отправить в духовку на 45 минут (180°С).
➡️ Пока пирог выпекается сварить сироп. Смешать сахар, воду и лимонный сок, после закипания проварить 3 минуты.
➡️ Достать манник из духовки и прямо в форме залить сверху сиропом. Оставить на 1 час, чтоб сироп впитался.
ЧЕЧЕНСКИЕ ЛЕПЕШКИ С ТЫКВОЙ
Ингредиенты для начинки:
⏺️ 700 гр. тыквы
⏺️ 1 луковица
⏺️ 2 ст.л. сахара
⏺️ 0.5 ч.л. соли
Тесто:
⏺️ 300 гр. муки
⏺️ 0.5 ч.л. соли
⏺️ 0.5 ч.л. соды
⏺️ 200 мл. кефира
Приготовление:
➡️Тыкву очистить, нарезать кубиками, залить в уровень водой и отварить до готовности. Воду слить.
➡️Луковицу очистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
➡️Из указанных ингредиентов замесить тесто и оставить на 10 минут.
➡️Тыкву соединить с луком и потолочь в пюре. Добавить соль и сахар, перемешать.
➡️ Тесто разделить на 5 частей. Каждую тонко раскатать в круг. На половину круга выложить начинку, второй половиной накрыть и защипнуть края. По виду лепешка похожа на чебурек.
➡️ Обжарить лепешки на сухой сковороде с двух сторон до румяного цвета. Выложить на тарелку и с двух сторон смазать сливочным маслом.
Приятного аппетита!
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