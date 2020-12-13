От техасского до веганского: 6 рецептов оливье (в том числе классический)

Ни один новогодний стол не обходится без главного праздничного салата — оливье. Мы собрали шесть рецептов этого блюда: от классического советского до старинного и веганского.

Веган-оливье

по рецепту сети кулинарий и магазинов полезных продуктов «Город-сад»

Ингредиенты

Отварной картофель — 270 г

Отварная морковь — 100 г

Огурцы (соленые или свежие — по желанию) — 200 г

Тофу — 65 г

Вегетарианская вареная колбаса — 130 г

Зеленый горошек — 65 г

Веган-майонез — 160 г

Укроп — 4 г

Для веган-майонеза:

Миндальное молоко — 150 мл

Дижонская горчица — 10 г

Столовый уксус — 4 мл

Соль — 3 г

Оливковое масло — 60 мл

Ксантановая камедь — 2 г

Сироп топинамбура — 6 мл

Способ приготовления

Приготовьте майонез — смешайте все ингредиенты до однородной массы.

Все составляющие для салата нарежьте кубиками в 1 сантиметр и перемешайте. Добавьте майонез. Нарежьте укроп и тщательно перемешайте салат.

Техасский оливье (техасский картофельный салат с индейкой)

по рецепту шеф-повара ресторана Smoke BBQ Алексея Каневского

Ингредиенты

Молодой картофель — 1 кг

Оливковое масло — 100 мл

Свежие огурцы — 300 г

Соленые огурцы — 300 г

Красный лук — 100 г

Майонез — 100 мл

Сметана — 100 мл

Горчица — 50 г

Тимьян — пара веточек

Индейка — 250 г

Перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Смесь специй (тако-микс или собрать самостоятельно) — по вкусу

Способ приготовления

Возьмите молодой картофель, помойте, разрежьте вдоль, сбрыните оливковым маслом, добавьте тимьян, чеснок, соль, перец, поставьте в духовку до готовности.

Достаньте из печи, помните картофель рукой, консистенция: часть — пюре, часть — кусочками.

Нарежьте кубиками маринованные огурцы, свежие огурцы, добавьте порезанный красный лук, соедините в миске и сделайте заправку на основе майонеза, домашнего или покупного, горчицы и сметаны. Заправка должна быть жидкой.

Интенсивно перемешайте салат рукой, немного выжимая сок из картошки. Мясо нарежьте тонкими ломтиками (слайсами), обжарьте на сковородке на оливковом или подсолнечном масле до готовности и добавьте смесь специй (например, тако-микс) или соберите ее сами — кориандр, паприка, зира, перец и соль, чтобы было приторно-солено. Самый важный компонент, который придаст вкусу мяса копчености, — это паприка, не жалейте ее, можно добавить до 50 граммов. Посыпьте специями мясо.

В картофельный салат добавьте нарезанную тонкими кружками или кусочками готовую индейку, посыпьте свежемолотым перцем.

Классический оливье с мясом

по рецепту бренд-шефа сети «Азбуки вкуса»

Ингредиенты

Телятина или говядина — 135 г

Соленые огурцы — 160 г

Отварной картофель — 165 г

Отварное яйцо — 120 г

Майонез — 240 г

Отварная морковь — 80 г

Консервированный зеленый горошек — 100 г

Соль — по вкусу

Способ приготовления

Нарежьте небольшими кубиками картофель, морковь, соленые огурцы, отварные яйца, отварную телятину, добавьте горошек, майонез и соль.

Перемешайте до равномерного распределения всех ингредиентов. Подавайте, украсив порции веточкой петрушки.

Изысканное оливье с крабом и языком

по рецепту бренд-шефа «Азбуки вкуса» Мишеля Шевэ

Ингредиенты

Мясо краба (первая фаланга) — 200 г

Отварной картофель — 140 г

Отварной говяжий язык — 140 г

Маринованные огурцы — 165 г

Отварной горошек — 100 г

Куриное яйцо — 100 г

Отварная морковь — 60 г

Для соуса:

Майонез — 590 г

Творожный сыр — 315 г

Кетчуп — 60 г

Апельсиновый сок — 44 мл

Коньяк — 16 мл

Соус табаско — 4 г

Соль — 20 г

Для подачи:

Мясо краба, нарезанное наискосок — 85 г

Перепелиное яйцо, нарезанное на половинки — 55 г

Икра горбуши — 25 г

Укроп — веточка

Рыбный бульон с желатином — 10 мл (по желанию)

Способ приготовления

Нарежьте небольшими кубиками картофель, язык, огурцы, яйцо и морковь.

Нарежьте мясо краба мелкой крошкой. Картофель, мясо краба, язык, огурцы, горошек, яйцо, морковь перемешайте до равномерного распределения всех компонентов.

Сделайте соус: натрите сыр и соедините с майонезом, перемешайте до однородной консистенции. Добавьте остальные ингредиенты. Посолите заготовку для салата и добавьте специальный соус.

Теперь соберите салат. В круглую форму диаметром 20 сантиметров выложите основу салата и разровняйте, сверху смажьте соусом (потребуется около 75 граммов) и выложите в центр икру горбуши. По краю формы выложите по кругу по очереди половинки перепелиного яйца желтком вверх, мясо краба, нарезанное наискосок (10–11 слайсов). Каждую половинку яйца украсьте веточкой укропа. Кусочки краба и веточки укропа смажьте рыбным бульоном с желатином.

Оливье с перепелкой и яблоком

по рецепту шеф-повара «Кофемании»

Ингредиенты

Яблоки — 14 г

Корнишоны — 10 г

Яйцо — 1 шт.

Морковь — 30 г

Картофель — 25 г

Перепелиное яйцо — 1 шт.

Красная икра — 5 г

Зеленый горошек — 15 г

Свежие огурцы — 10 г

Зеленый лук — 5 г

Укроп — 4 г

Петрушка — 3 г

Перепелка — 75 г

Майонез — 40 г

Способ приготовления

Мякоть перепелки обжарьте на гриле. Далее посолите, поперчите, нарежьте кубиками в 1 сантиметр. Очищенный картофель нарежьте кубиками в 0,5 сантиметра и отварите в подсоленной воде с лимонным соком.

Морковь отварите, нарежьте кубиками в 0,5 сантиметра. Все остальные компоненты нарежьте так же, затем посолите, добавьте зелень, майонез, перемешайте. Украсьте красной икрой и перепелиным яйцом.

Сложный салат оливье с пикелированным языком и черным трюфелем

по рецепту шеф-повара Ladurée à-la Russe Романа Палкина

Ингредиенты

Отварной картофель — 1 шт.

Отварная морковь — 1 шт.

Соленый огурец — 1 шт.

Зеленый горошек — 2 ст. л.

Домашний майонез — 2 ст. л.

Пикелированный язык (можно заменить обычным) — 150 г

Соль, черный перец — по вкусу

Отварное куриное яйцо — 1 шт.

Черный трюфель — 3 г

Трюфельное масло — 15 г

Соленый желток — 1 шт.

Способ приготовления

Нарежьте одинаковыми кубиками все ингредиенты, заправьте майонезом, трюфельным маслом, доведите по вкусу солью и черным перцем. Выложите в кондитерское кольцо, поверх положите слайсы черного трюфеля и соленого желтка.