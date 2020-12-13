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От техасского до веганского: 6 рецептов оливье (в том числе классический)

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Ни один новогодний стол не обходится без главного праздничного салата — оливье. Мы собрали шесть рецептов этого блюда: от классического советского до старинного и веганского.

Веган-оливье

по рецепту сети кулинарий и магазинов полезных продуктов «Город-сад»

От техасского до веганского: 6 рецептов оливье (в том числе классический)

Ингредиенты

  • Отварной картофель — 270 г
  • Отварная морковь — 100 г
  • Огурцы (соленые или свежие — по желанию) — 200 г
  • Тофу — 65 г
  • Вегетарианская вареная колбаса — 130 г
  • Зеленый горошек — 65 г
  • Веган-майонез — 160 г
  • Укроп — 4 г

Для веган-майонеза:

  • Миндальное молоко — 150 мл
  • Дижонская горчица — 10 г
  • Столовый уксус — 4 мл
  • Соль — 3 г
  • Оливковое масло — 60 мл
  • Ксантановая камедь — 2 г
  • Сироп топинамбура — 6 мл

Способ приготовления

Приготовьте майонез — смешайте все ингредиенты до однородной массы.

Все составляющие для салата нарежьте кубиками в 1 сантиметр и перемешайте. Добавьте майонез. Нарежьте укроп и тщательно перемешайте салат.

Техасский оливье (техасский картофельный салат с индейкой)

по рецепту шеф-повара ресторана Smoke BBQ Алексея Каневского

От техасского до веганского: 6 рецептов оливье (в том числе классический)

Ингредиенты

  • Молодой картофель — 1 кг
  • Оливковое масло — 100 мл
  • Свежие огурцы — 300 г
  • Соленые огурцы — 300 г
  • Красный лук — 100 г
  • Майонез — 100 мл
  • Сметана — 100 мл
  • Горчица — 50 г
  • Тимьян — пара веточек
  • Индейка — 250 г
  • Перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Смесь специй (тако-микс или собрать самостоятельно) — по вкусу

Способ приготовления

Возьмите молодой картофель, помойте, разрежьте вдоль, сбрыните оливковым маслом, добавьте тимьян, чеснок, соль, перец, поставьте в духовку до готовности.

Достаньте из печи, помните картофель рукой, консистенция: часть — пюре, часть — кусочками.

Нарежьте кубиками маринованные огурцы, свежие огурцы, добавьте порезанный красный лук, соедините в миске и сделайте заправку на основе майонеза, домашнего или покупного, горчицы и сметаны. Заправка должна быть жидкой.

Интенсивно перемешайте салат рукой, немного выжимая сок из картошки. Мясо нарежьте тонкими ломтиками (слайсами), обжарьте на сковородке на оливковом или подсолнечном масле до готовности и добавьте смесь специй (например, тако-микс) или соберите ее сами — кориандр, паприка, зира, перец и соль, чтобы было приторно-солено. Самый важный компонент, который придаст вкусу мяса копчености, — это паприка, не жалейте ее, можно добавить до 50 граммов. Посыпьте специями мясо.

В картофельный салат добавьте нарезанную тонкими кружками или кусочками готовую индейку, посыпьте свежемолотым перцем.

Классический оливье с мясом

по рецепту бренд-шефа сети «Азбуки вкуса»

От техасского до веганского: 6 рецептов оливье (в том числе классический)

Ингредиенты

  • Телятина или говядина — 135 г
  • Соленые огурцы — 160 г
  • Отварной картофель — 165 г
  • Отварное яйцо — 120 г
  • Майонез — 240 г
  • Отварная морковь — 80 г
  • Консервированный зеленый горошек —  100 г
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления

Нарежьте небольшими кубиками картофель, морковь, соленые огурцы, отварные яйца, отварную телятину, добавьте горошек, майонез и соль.

Перемешайте до равномерного распределения всех ингредиентов. Подавайте, украсив порции веточкой петрушки.

Изысканное оливье с крабом и языком

по рецепту бренд-шефа «Азбуки вкуса» Мишеля Шевэ

От техасского до веганского: 6 рецептов оливье (в том числе классический)

Ингредиенты

  • Мясо краба (первая фаланга) — 200 г
  • Отварной картофель — 140 г
  • Отварной говяжий язык — 140 г
  • Маринованные огурцы — 165 г
  • Отварной горошек — 100 г
  • Куриное яйцо — 100 г
  • Отварная морковь — 60 г
  • Для соуса:
  • Майонез — 590 г
  • Творожный сыр — 315 г
  • Кетчуп — 60 г
  • Апельсиновый сок — 44 мл
  • Коньяк — 16 мл
  • Соус табаско  — 4 г
  • Соль — 20 г

Для подачи:

  • Мясо краба, нарезанное наискосок — 85 г
  • Перепелиное яйцо, нарезанное на половинки — 55 г
  • Икра горбуши — 25 г
  • Укроп — веточка
  • Рыбный бульон с желатином — 10 мл (по желанию)

Способ приготовления

Нарежьте небольшими кубиками картофель, язык, огурцы, яйцо и морковь.

Нарежьте мясо краба мелкой крошкой. Картофель, мясо краба, язык, огурцы, горошек, яйцо, морковь перемешайте до равномерного распределения всех компонентов.

Сделайте соус: натрите сыр и соедините с майонезом, перемешайте до однородной консистенции. Добавьте остальные ингредиенты. Посолите заготовку для салата и добавьте специальный соус.

Теперь соберите салат. В круглую форму диаметром 20 сантиметров выложите основу салата и разровняйте, сверху смажьте соусом (потребуется около 75 граммов) и выложите в центр икру горбуши. По краю формы выложите по кругу по очереди половинки перепелиного яйца желтком вверх, мясо краба, нарезанное наискосок (10–11 слайсов). Каждую половинку яйца украсьте веточкой укропа. Кусочки краба и веточки укропа смажьте рыбным бульоном с желатином.

Оливье с перепелкой и яблоком

по рецепту шеф-повара «Кофемании»

От техасского до веганского: 6 рецептов оливье (в том числе классический)

Ингредиенты

  • Яблоки — 14 г
  • Корнишоны — 10 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Морковь — 30 г
  • Картофель — 25 г
  • Перепелиное яйцо — 1 шт.
  • Красная икра  — 5 г
  • Зеленый горошек — 15 г
  • Свежие огурцы — 10 г
  • Зеленый лук — 5 г
  • Укроп — 4 г
  • Петрушка — 3 г
  • Перепелка — 75 г
  • Майонез — 40 г

Способ приготовления

Мякоть перепелки обжарьте на гриле. Далее посолите, поперчите, нарежьте кубиками в 1 сантиметр. Очищенный картофель нарежьте кубиками в 0,5 сантиметра и отварите в подсоленной воде с лимонным соком.

Морковь отварите, нарежьте кубиками в 0,5 сантиметра. Все остальные компоненты нарежьте так же, затем посолите, добавьте зелень, майонез, перемешайте. Украсьте красной икрой и перепелиным яйцом.

Сложный салат оливье с пикелированным языком и черным трюфелем

по рецепту шеф-повара Ladurée à-la Russe Романа Палкина

От техасского до веганского: 6 рецептов оливье (в том числе классический)

Ингредиенты

  • Отварной картофель — 1 шт.
  • Отварная морковь — 1 шт.
  • Соленый огурец — 1 шт.
  • Зеленый горошек — 2 ст. л.
  • Домашний майонез — 2 ст. л.
  • Пикелированный язык (можно заменить обычным) — 150 г
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Отварное куриное яйцо — 1 шт.
  • Черный трюфель — 3 г
  • Трюфельное масло — 15 г
  • Соленый желток — 1 шт.

Способ приготовления

Нарежьте одинаковыми кубиками все ингредиенты, заправьте майонезом, трюфельным маслом, доведите по вкусу солью и черным перцем. Выложите в кондитерское кольцо, поверх положите слайсы черного трюфеля и соленого желтка.

 

 

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