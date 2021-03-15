5 рецептов картошки в духовке для праздничного ужина и на каждый день

Очень вкусная и ароматная картошка в духовке. Сытно, просто и оригинально! Как раз то, что нужно для вкусного обеда или ужина. Такой картофель обязательно понравится всей вашей семье.
Картофель в сухарях
- Картофель - 6-7 шт
- Растительное масло - 2-3 ст.л
- Соль - 1 ч. л
- Перец 1 чайная ложка
- Паприка - 2 ч.л
- Итальянские травы - 0,5 ч.л
- Панировочные сухари 4 ст.л
Раздавленный картофель
- Картофель - 6 шт
- Масло сливочное - 30-40 г
- Специи для блюд из картофеля - по вкусу
- Сыр твердый - 70-80 г
- Зелень
- Соль
Картофельные «кораблики»
- Картофель - 6-7шт
- Сало
Картофельная лапша
- Картофель – 3-4 шт.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Сливки (любой жирности) – 100 мл
- Приправа из сушеной зелени
- Соль
- Сладкий перец - 1 шт
Картофель с грибами
- Картофель - 5-6 шт.
- Шампиньоны - 3-4 шт.
- Сливочное масло - 100 г
- Сметана - 1 ст.л.
- Сыр - 70 г
- Чеснок - 3 зуб.
- Соль
- Специи по вкусу
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