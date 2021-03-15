5 рецептов картошки в духовке для праздничного ужина и на каждый день

Очень вкусная и ароматная картошка в духовке. Сытно, просто и оригинально! Как раз то, что нужно для вкусного обеда или ужина. Такой картофель обязательно понравится всей вашей семье.

Картофель в сухарях

Картофель - 6-7 шт

Растительное масло - 2-3 ст.л

Соль - 1 ч. л

Перец 1 чайная ложка

Паприка - 2 ч.л

Итальянские травы - 0,5 ч.л

Панировочные сухари 4 ст.л

Раздавленный картофель

Картофель - 6 шт

Масло сливочное - 30-40 г

Специи для блюд из картофеля - по вкусу

Сыр твердый - 70-80 г

Зелень

Соль

Картофельные «кораблики»

Картофель - 6-7шт

Сало

Картофельная лапша

Картофель – 3-4 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Сливки (любой жирности) – 100 мл

Приправа из сушеной зелени

Соль

Сладкий перец - 1 шт

Картофель с грибами