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5 рецептов картошки в духовке для праздничного ужина и на каждый день

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Очень вкусная и ароматная картошка в духовке. Сытно, просто и оригинально! Как раз то, что нужно для вкусного обеда или ужина. Такой картофель обязательно понравится всей вашей семье.

Картофель в сухарях

  • Картофель - 6-7 шт
  • Растительное масло - 2-3 ст.л
  • Соль - 1 ч. л
  • Перец 1 чайная ложка
  • Паприка - 2 ч.л 
  • Итальянские травы - 0,5 ч.л
  • Панировочные  сухари   4 ст.л

Раздавленный картофель

  • Картофель - 6 шт
  • Масло сливочное - 30-40 г
  • Специи для блюд из картофеля - по вкусу
  • Сыр твердый - 70-80 г
  • Зелень
  • Соль

Картофельные «кораблики»

  • Картофель - 6-7шт
  • Сало

Картофельная лапша

  • Картофель – 3-4 шт.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Сливки (любой жирности) – 100 мл
  • Приправа из сушеной зелени
  • Соль
  • Сладкий перец - 1 шт

Картофель с грибами

  • Картофель - 5-6 шт.
  • Шампиньоны - 3-4 шт.
  • Сливочное масло - 100 г
  • Сметана - 1 ст.л.
  • Сыр - 70 г
  • Чеснок - 3 зуб.
  • Соль
  • Специи по вкусу

 

 

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