Кнедлики из хлеба — оригинальное блюдо чешской кухни

Кнедлики из хлеба – простое в приготовлении и очень вкусное блюдо. Самый простой набор продуктов поможет вам приготовить оригинальное блюдо для вашей семьи.
Если у вас залежался черствый вчерашний хлеб, то пора из него приготовить сытные кнедлики. Используйте для этого белый хлеб или батон, также понадобятся яйца, зелень и немного молока, чтобы размягчить черствый хлеб. Кнедлики не требуют к себе дополнительного гарнира, лишь дополните их свежими овощами или любым соусом – сметаной или кетчупом.
Ингредиенты:
- Хлеб – 300 г.
- Яйца куриные (крупные) – 1 шт.
- Молоко – 100 г.
- Петрушка – 3 г.
- Лук репчатый – 40 г.
- Масло растительное – 20-25 г.
- Соль, черный перец – по вкусу.
Как приготовить:
1. Нарежьте хлеб мелкими кубиками, корки можно не срезать. Советуем использовать пшеничный белый батон.
2. Сложите кубики хлеба в миску, залейте молоком. Оставьте на пару минут, затем разомните, чтобы разбить кусочки в мякиш. Если молоко не впиталось полностью, отожмите хлеб и слейте остатки молока.
3. К хлебным крошкам вбейте куриное яйцо – оно свяжет мякиш.
4. Хлебную массу посолите и поперчите по вкусу.
При желании добавьте и другие специи по вашему вкусу. Хлеб отлично сочетается с прованскими травами, паприкой, базиликом или тмином.
5. Репчатый лук почистите, нарежьте мелким кубиком и обжарьте до золотистого цвета на сковороде с добавлением растительного масла.
6. Всыпьте жареный лук в хлебную массу, перемешайте все компоненты.
Жареный лук сделает кнедлики боле ароматными.
7. Порубите мелко вымытую петрушку.
8. Всыпьте рубленую зелень в хлебную заготовку и перемешайте массу. Вместо петрушки можете использовать укроп.
9. Смоченными в масле руками слепите круглые кнедлики и варите в кипящей подсоленной воде 1-1,5 минуты.
Готовые кнедлики из хлеба сразу подавайте к столу. Нежные и тающие во рту кнедлики понравятся каждому.
Приятного аппетита!
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