Кнедлики из хлеба — оригинальное блюдо чешской кухни

Кнедлики из хлеба – простое в приготовлении и очень вкусное блюдо. Самый простой набор продуктов поможет вам приготовить оригинальное блюдо для вашей семьи.

Если у вас залежался черствый вчерашний хлеб, то пора из него приготовить сытные кнедлики. Используйте для этого белый хлеб или батон, также понадобятся яйца, зелень и немного молока, чтобы размягчить черствый хлеб. Кнедлики не требуют к себе дополнительного гарнира, лишь дополните их свежими овощами или любым соусом – сметаной или кетчупом.

Ингредиенты:

Хлеб – 300 г.

Яйца куриные (крупные) – 1 шт.

Молоко – 100 г.

Петрушка – 3 г.

Лук репчатый – 40 г.

Масло растительное – 20-25 г.

Соль, черный перец – по вкусу.

Как приготовить:

1. Нарежьте хлеб мелкими кубиками, корки можно не срезать. Советуем использовать пшеничный белый батон.

2. Сложите кубики хлеба в миску, залейте молоком. Оставьте на пару минут, затем разомните, чтобы разбить кусочки в мякиш. Если молоко не впиталось полностью, отожмите хлеб и слейте остатки молока.

3. К хлебным крошкам вбейте куриное яйцо – оно свяжет мякиш.

4. Хлебную массу посолите и поперчите по вкусу.

При желании добавьте и другие специи по вашему вкусу. Хлеб отлично сочетается с прованскими травами, паприкой, базиликом или тмином.

5. Репчатый лук почистите, нарежьте мелким кубиком и обжарьте до золотистого цвета на сковороде с добавлением растительного масла.

6. Всыпьте жареный лук в хлебную массу, перемешайте все компоненты.

Жареный лук сделает кнедлики боле ароматными.

7. Порубите мелко вымытую петрушку.

8. Всыпьте рубленую зелень в хлебную заготовку и перемешайте массу. Вместо петрушки можете использовать укроп.

9. Смоченными в масле руками слепите круглые кнедлики и варите в кипящей подсоленной воде 1-1,5 минуты.

Готовые кнедлики из хлеба сразу подавайте к столу. Нежные и тающие во рту кнедлики понравятся каждому.

Приятного аппетита!