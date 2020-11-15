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Кнедлики из хлеба — оригинальное блюдо чешской кухни

Кнедлики из хлеба — оригинальное блюдо чешской кухни

Кнедлики из хлеба – простое в приготовлении и очень вкусное блюдо. Самый простой набор продуктов поможет вам приготовить оригинальное блюдо для вашей семьи.

Если у вас залежался черствый вчерашний хлеб, то пора из него приготовить сытные кнедлики. Используйте для этого белый хлеб или батон, также понадобятся яйца, зелень и немного молока, чтобы размягчить черствый хлеб. Кнедлики не требуют к себе дополнительного гарнира, лишь дополните их свежими овощами или любым соусом – сметаной или кетчупом.

Ингредиенты:

  • Хлеб – 300 г.
  • Яйца куриные (крупные) – 1 шт.
  • Молоко – 100 г.
  • Петрушка – 3 г.
  • Лук репчатый – 40 г.
  • Масло растительное – 20-25 г.
  • Соль, черный перец – по вкусу.

Кнедлики из хлеба — оригинальное блюдо чешской кухни

Как приготовить:

1. Нарежьте хлеб мелкими кубиками, корки можно не срезать. Советуем использовать пшеничный белый батон.

Кнедлики из хлеба — оригинальное блюдо чешской кухни

2. Сложите кубики хлеба в миску, залейте молоком. Оставьте на пару минут, затем разомните, чтобы разбить кусочки в мякиш. Если молоко не впиталось полностью, отожмите хлеб и слейте остатки молока.

Кнедлики из хлеба — оригинальное блюдо чешской кухни

3. К хлебным крошкам вбейте куриное яйцо – оно свяжет мякиш.

Кнедлики из хлеба — оригинальное блюдо чешской кухни

4. Хлебную массу посолите и поперчите по вкусу.

При желании добавьте и другие специи по вашему вкусу. Хлеб отлично сочетается с прованскими травами, паприкой, базиликом или тмином.

Кнедлики из хлеба — оригинальное блюдо чешской кухни

5. Репчатый лук почистите, нарежьте мелким кубиком и обжарьте до золотистого цвета на сковороде с добавлением растительного масла.

Кнедлики из хлеба — оригинальное блюдо чешской кухни

6. Всыпьте жареный лук в хлебную массу, перемешайте все компоненты.

Жареный лук сделает кнедлики боле ароматными.

Кнедлики из хлеба — оригинальное блюдо чешской кухни

7. Порубите мелко вымытую петрушку.

Кнедлики из хлеба — оригинальное блюдо чешской кухни

8. Всыпьте рубленую зелень в хлебную заготовку и перемешайте массу. Вместо петрушки можете использовать укроп.

Кнедлики из хлеба — оригинальное блюдо чешской кухни

9. Смоченными в масле руками слепите круглые кнедлики и варите в кипящей подсоленной воде 1-1,5 минуты.

Кнедлики из хлеба — оригинальное блюдо чешской кухни

Готовые кнедлики из хлеба сразу подавайте к столу. Нежные и тающие во рту кнедлики понравятся каждому.

Кнедлики из хлеба — оригинальное блюдо чешской кухни

Приятного аппетита!

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