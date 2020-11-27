Курица по-французски в духовке - новые рецепты знаменитого блюда

Курица по-французски в духовке – прекрасный вариант для сытной, и что немаловажно, вкусной будничной либо же праздничной трапезы. Приготовить изысканное кушанье, чтобы порадовать близких, можно самыми разнообразными, а порой и вовсе неожиданными, способами.

Как готовить курицу по-французски?

Мясо по-французски в духовке из курицы готовят не только из филейной ее части, но и из других. Сгодятся и бедрышки, и голени. Мякоть можно измельчать и дополнять разными продуктами, которые обогатят вкусовую гамму и сделают ее более яркой. Какой бы метод готовки не был бы выбран в процессе важно соблюдать определенные правила:

куриное мясо берут качественное, свежее с ровным розовым оттенком;

предварительно мясную мякоть отбивают кулинарным молотком для того, чтобы она быстрее пропеклась и впитала в себя соки других составляющих;

заготовки помещают в форму, щедро смазанную маслом;

чтобы снизить калорийность блюда емкость можно прикрывают пергаментом в случаях, где отсутствуют жидкие компоненты;

курица по-французски в духовке выпекается при 170-190°С 25-40 мин. в зависимости от мощности духового шкафа;

чтобы сохранить сочность и не припалить нежную сырную верхушку на первых порах форму можно прикрыть фольгой, а за 10-15 мин. до завершения выпекания ее снять, чтобы корочка подрумянилась.

Мясо по-французски из куриной грудки

Мясо по-французски из куриного филе – традиционный вариант вкуснейшего яства. Формировать слои можно по-разному. В методе, описанном ниже, луковые кольца раскладываются на дно жаропрочной емкости. При желании их допускается поместить и под слой сыра, но тогда овощ надо будет слегка обжарить.

Ингредиенты:

филе – 500 г;

лук – 120 г;

твердый сыр, майонез – 100 г;

растительное масло – 3 ст. ложки;

сухие специи – 1 ч. ложка.

Приготовление

Дно посудины для выпекания засыпают полукольцами лука, присаливают их. Плотно укладывают филе, заранее порезанное слайсами и отбитое с двух сторон. Смазывают майонезом, присыпают специями. Куриная грудка по-французски присыпается крупно тертым сыром и печется.

Мясо по-французски из куриного фарша

Мясо по-французски из курицы можно подать в нестандартном виде, измельчив мякоть до пюреобразного состояния. Лучше изготавливать фарш в домашних условиях, чтобы сделать пищу максимально полезной. Укладывая составляющие слоями, каждый из них необходимо присаливать и перчить, ориентируясь на собственный вкус.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г;

фарш, сыр – 300 г;

картофель – 4 шт.;

лук – 3 шт.

Приготовление

Луковые кольца выкладывают на обмазанный маслом противень. Сверху кладут тонкие кружки картофелин, фарш, пластинки грибов. Присыпают тертым сыром, смазывают майонезом. Запекают при 180°С 30 мин.

Куриные ножки в духовке по-французски

Невероятно вкусными получаются куриные голени по-французски, запеченные под «шубой» из сыра твердых сортов. По желанию мясо можно дополнить картофелем, предварительно разрезав крахмалистый овощ на тонкие дольки или кружки и разбросав его в просветах, образовавшихся между уложенными ножками.

Ингредиенты:

ножки – 6 шт.;

твердый сыр – 150 г;

майонез – 3 ст. ложки;

горчица – по вкусу.

Приготовление

Ножки натирают солью, присыпают тертым сыром, смазывают майонезом, смешанным с горчицей. Курица по-французски с сыром печется при 180°С 1 ч.

Куриные бедра по-французски в духовке

Великолепная курица по-французски со сметаной станет блюдом номер один на праздничном столе. Даже обыкновенный будничный прием пищи мгновенно превратится в праздник стоит только появится на столе этому ароматному и очень аппетитному яству. Важно не забыть перед готовкой изъять из мяса косточку и отбивать его уложив кожицей вниз.

Ингредиенты:

бедра, картофель – 1 кг;

твердый сыр – 200 г;

сметана 25% – 100 г;

лук – 3 шт.;

помидоры – 2 шт.;

горчица – 1 ст. ложка;

карри – ½ ч. ложки.

Приготовление

Картофелины режут кружками толщиной до 0,5 см. Присаливают, перчат, перемешивают с карри, распределяют по противню. Сверху выкладывают слегка отбитые бедра. Мясо смазывают сметаной, смешанной с горчицей. Присыпают луковыми полукольцами и полукругами помидор. Посыпают тертым сыром и пекут.

Куриные котлеты по-французски

Превосходными получатся котлеты по-французски из куриного филе. Для этого мясо пропускать через мясорубку не нужно. Мякоть рубится ножом на очень мелкие кусочки. Тесто вымешивается жидковатое. По консистенции оно должно напоминать кляр. Удобнее перемещать его на жаровню с помощью столовой ложки.

Ингредиенты:

филе – 1 кг;

яйца – 5 шт.;

мука – 2 ст. ложки;

майонез – 1 ст. ложка;

зеленый лук – 1 пучок.

Приготовление

Филейки рубят мелким кубиком 5х5 мм. Присаливают, перчат, вмешивают мелко рубленный лук и прочие компоненты. Выкладывают ложкой в прогретое масло. Обжаривают с обеих сторон по 3 мин.

Курица с картошкой по-французски в духовке

Картошка по-французски с курицей – еще одно незаменимое блюдо в копилке каждого знатного кулинара. Для приготовления сгодятся самые разные части тушки. Идеально подойдет как филейная ее часть, так и бедрышки, с которых предварительно необходимо убрать кожицу и обязательно удалить косточку.

Ингредиенты:

филе – 500 г;

твердый сыр – 500 г;

майонез – 50 г;

картофель – 3 шт.;

лук – 2 шт.

Приготовление

На кольца лука кладут ½ кружков картофеля. Укладывают кусочки отбитых филеек, смазывают майонезом. Прикрывают остатком картошки, тертым сыром и курица по-французски запекается в духовке.

Курица с грибами по-французски в духовке

Курица по-французски с грибами – яство, которое удовлетворит даже самого избалованного гурмана! Великолепный запах подарят лесные сорта грибов, но с ними придется повозиться, чтобы правильно подготовить. Менее ароматной, хотя все такой же вкусной получится выпечка с всегда доступными шампиньонами.

Ингредиенты:

филе – 1 кг;

шампиньоны – 200 г;

сыр – 100 г;

соевый соус – 60 мл;

лук – 1 шт.;

майонез – 4 ст. ложки.

Приготовление

Луковые кольца выкладывают в посудину для выпекания. Сверху кладут слайсы филе, предварительно перемешанные с соусом. Выкладывают пластинки грибов, присыпают тертым сыром. Покрывают сеточкой из майонеза и отправляют печься.

Курица по-французски в духовке с помидором

Сочная куриная грудка по-французски с помидорами приятно обрадует домочадцев. Опытные кулинары рекомендуют подбирать сладкие сорта плодов. Томаты должны быть хорошо спелыми, но при этом не слишком мягкими. Мякоть должна сохранять свою целостную структуру как до выпекания, так и после его завершения.

Ингредиенты:

филе – 250 г;

помидоры – 100 г;

твердый сыр – 80 г;

лук, майонез – 50 г.

Приготовление

Слайсы мяса отбивают, выкладывают в жаропрочную емкость. Покрывают кольцами лука, кружками помидор. Смазывают майонезом, присыпают сыром. Еще раз мажут майонезом, и курица по-французски в духовке выпекается.

Запеканка по-французски с курицей

Куриная запеканка по-французски – элементарный и быстрый вариант для случаев, когда надо приготовить еду на большую компанию за короткий промежуток времени. Все нужные компоненты просто укладываются слоями в посудину для выпекания с высокими бортиками. Важно щедро перемазывать слои майонезом, чтобы они были сочными.

Ингредиенты:

филе – 400 г;

шампиньоны, майонез – 250 г;

твердый сыр – 100 г;

картофель, помидоры – 2 шт.;

лук – 1 шт.

Приготовление

Слайсы филе отбивают, выкладывают в глубокую форму. Смазывают майонезом, укладывают полукруги картошки. Повторно мажут майонезом, бросают полукольца лука, пластинки грибов и полукруги помидор. Заливают остатком майонеза, присыпают тертым сыром и запекают.

Курица по-французски с ананасами в духовке

Куриная грудка по-французски с ананасом гарантировано понравится любителям нестандартных сочетаний! Тропический фрукт часто комбинируется с разными сортами мяса, так как отлично гармонирует с их вкусовой гаммой. Для готовки рекомендуется приобрести баночку консервированных колец или кусочков ананасов.

Ингредиенты:

филе – 800 г;

консервированные ананасы – 350 г;

твердый сыр – 200 г;

майонез – 50 г.

Приготовление

Филейки режут слайсами, слегка отбивают, укладывают на противень. Смазывают майонезом, распределяют кусочки ананасов. Присыпают сыром и курица по-французски печется в духовке.

ПП-мясо по-французски из курицы

Для тех, кто на диете и пристально следит за объемами собственного тела есть диетическая курица по-французски. Готовится она без майонеза. Соус отлично заменяет натуральный йогурт. Сыр тоже можно подобрать легкий, маложирных сортов. По желанию противень смазывают минимальным количеством оливкового масла или же застилают пергаментом.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г;

натуральный йогурт – 300 г;

твердый сыр – 100 г;

помидоры – 3 шт.;

яйца – 1 шт.

Приготовление

Слайсы филе отбивают, заливают яйцом, размешанным с солью. Настаивают 20 мин, укладывают на противень. На каждый кусочек кладут дольки помидор, смазывают йогуртом. Присыпают сыром и пекут куриное филе по-французски.

Курица по-французски в вине

Курица по-французски с прованскими травами и вином на родине называется Coq au Vin. В процессе готовки мясо полностью пропитывается бесподобными ароматами. Вкусовые качества приобретают прекрасные оттенки, мякоть становится сочной и очень нежной. Вино понадобится сухое. Идеально подойдут сорта Пино Нуар, Зинфандель, Бургундия. Готовое яство прекрасно смакует с гарниром из картофеля или яичной лапшой.

Ингредиенты:

куриные ножки – 1 кг;

чеснок – 6 зубков;

лук, морковь – 2 шт.;

свежий тимьян, петрушка – 5 веточек ;

шампиньоны – 250 г;

бекон – 220 г;

куриный бульон – 500 мл;

сухое красное вино – 500 мл;

сливочное масло – 4 ст. ложки;

мука – 1,5 ст. ложки.

Приготовление

Бекон режут кубиками, а затем обжаривают в 1/4 масла. Бекон убирают шумовкой, а в разгоряченную жидкость кожицей вниз укладывают приправленной солью курицу. Жарят 10 мин., вынимают. В то же масло выкладывают кубики лука, кружки моркови, жарят 5 мин. Добавляют мелко рубленый чеснок. Жарят 1 мин., вливают бульон, вино. Возвращают мясо, бросают тимьян, доводят до вскипания. Прикрывают крышкой и отправляют готовится в духовку при 180°С 40 мин. В ложке масла обжаривают половинки грибов 10 мин. Остаток масла смешивают с мукой и вместе с грибами кладут к мясу. Томят на плите еще 10 мин., чтобы соус загустел, а потом присыпают рубленой петрушкой.

Тарталетки французские с грибами и курицей

Куриное филе по-французски в духовке можно запечь в вафельных тарталетках. Предварительно мясную мякоть необходимо отварить. Так же может использоваться копченое филе, которое подарит новые ноты во вкусе. Слишком жирные сливки не понадобятся, ведь с ролью загустителя на отлично справится мука.

Ингредиенты:

филе, шампиньоны – 400 г;

сливочный сыр – 300 г;

сливки 20% – 500 мл;

лук – 2 шт.;

мука – 2 ст. ложки.

Приготовление

Мелкие кусочки грудки, лука и грибов обжаривают пока лишняя жидкость не испарится. Вливают сливки и, размешивая, всыпают муку. Раскладывают загустевшую массу по тарталеткам. Присыпают сыром и подпекают при 180°С 15 мин.

Французский киш с курицей и грибами – рецепт

Открытый французский пирог с курицей и грибами покорит сердце любого дегустатора с первого же попробованного кусочка. Данный метод готовки рассчитан на форму с двухсантиметровыми бортиками и диаметром от 24 до 26 см. Тесто рекомендуется замешивать в комбайне, чтобы теплота, исходящая от рук, не нагревала масло.

Ингредиенты:

отварное филе, шампиньоны – 200 г;

мука – 180 г;

охлажденное сливочное масло – 120 г;

твердый сыр – 100 г;

сливки 15% – 200 мл;

яйца, лук – 2 шт.;

холодное молоко – 3 ст. ложки;

свежий укроп – 4 веточки.

Приготовление