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Мой любимый энчиладас - это просто и очень вкусно!

Очень вкусное традиционное блюдо мексиканской кухни, уже давно прижилось в нашей семье. Готовится энчиладас очень просто и обязательно понравится любителям остренького, хотя можно обойтись и без острого перца. Начинки могут быть разные - овощные, мясные, грибные, какие пожелаете.

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Количество ингредиентов зависит от вашей формы для запекания. У меня 22 см на 22 см.

Фарш любой - 800 г.,

Помидоры в собственном соку или том.паста разведённая водой - 400 г.,

Лук репчатый средний - 1 шт.,

Чеснок - 2-3 зубка,

Сыр, который плавится - 300 г., у меня Гауда,

Лаваш домашний - 7 шт.,

Зелень, у меня петрушка или кинза.

Перец чёрный молотый, перец чили молотый, кориандр молотый, зира, орегано - по вкусу. Сахар, соль по вкусу.

Растительное масло для обжаривания.

Способ приготовления.

Лаваши я всегда пеку заранее до приготовления энчиладаса. Пропорции для лавашей, выход 13 шт.

Мука высший сорт - 3 стакана или 480 г., + 50 г на подсыпку,

Вода ледяная - 1 стакан или 250 мл.,

Растительное масло - 100 г.,

Соль - 1 ч.л.

Этим рецептом поделилась со мной соседка армянка. Мне нравятся, т.к. они не ломаются, а очень эластичные и долго хранятся. Всыпать муку в ёмкость, сделать в ней углубление, добавить растительное масло, соль и влить ледяную воду.
Замесить ложкой тесто, а потом вымесить хорошо руками. Сложить тесто в полиэтиленовый пакет и дать отдохнуть не меньше 3 часов. Затем тесто разделить на 2 части для удобства и с каждой части сделать жгут. Нарезать тесто на кусочки размером с куриное яйцо, раскатать. Разогреть сковородку и без масла выпекать на ней лаваши. Главное не пересушить, немного начали пузырится, переворачивайте. Складывать на ровную тарелку по размеру лаваша. Когда все будут готовы, тарелку с лавашами положить в полиэтиленовый пакет, чтобы они пропотели - они готовы. Отлично хранятся в холодильнике, в том же пакете.

С лавашами разобрались. Теперь самые лёгкие процессы. Приготовим томатный соус. Обжариваем на растительном масле резаный лук, добавляем томаты, перец чили, резаный мелко чеснок, молотый кориандр, соль, сахар по вкусу. Прогреваем соус 5-7 минут - готов! Далее обжариваем фарш в течении 15 минут, солим по вкусу, добавляем остальные специи, прогреваем их ещё 5 минут. Я добавила в фарш зелень петрушки, она у меня была мороженная.

Начинка готова! Начинаем собирать. Берём лаваш, выкладываю на центр мясную начинку, сверху щедро посыпаю тёртым сыром. Заворачиваю лаваш в трубочку, это просто.

Мой любимый энчиладас - это просто и очень вкусно!

Так проделываю и с остальными. В подготовленную форму для запекания, выкладываю часть томатного соуса. И аккуратно на него завёрнутые лаваши.

Мой любимый энчиладас - это просто и очень вкусно!

Выкладываем вторую часть томатного соуса.

Мой любимый энчиладас - это просто и очень вкусно!

Присыпаем сыром.

Мой любимый энчиладас - это просто и очень вкусно!

Выпекаем энчиладас при 180* чтобы расплавился хорошо сыр. Подавать горячими со сметаной, сверху посыпать зеленью.

Сказать, что вкусно - это ничего не сказать...ЭТО ОЧЕНЬ ВКУСНО!!!

Мой любимый энчиладас - это просто и очень вкусно!

Приятного аппетита!!!

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лавашэнчиладасзакускимексиканская кухняСалатывкуснокулинария
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