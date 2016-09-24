Мой любимый энчиладас - это просто и очень вкусно!
Очень вкусное традиционное блюдо мексиканской кухни, уже давно прижилось в нашей семье. Готовится энчиладас очень просто и обязательно понравится любителям остренького, хотя можно обойтись и без острого перца. Начинки могут быть разные - овощные, мясные, грибные, какие пожелаете.
Количество ингредиентов зависит от вашей формы для запекания. У меня 22 см на 22 см.
Фарш любой - 800 г.,
Помидоры в собственном соку или том.паста разведённая водой - 400 г.,
Лук репчатый средний - 1 шт.,
Чеснок - 2-3 зубка,
Сыр, который плавится - 300 г., у меня Гауда,
Лаваш домашний - 7 шт.,
Зелень, у меня петрушка или кинза.
Перец чёрный молотый, перец чили молотый, кориандр молотый, зира, орегано - по вкусу. Сахар, соль по вкусу.
Растительное масло для обжаривания.
Способ приготовления.
Лаваши я всегда пеку заранее до приготовления энчиладаса. Пропорции для лавашей, выход 13 шт.
Мука высший сорт - 3 стакана или 480 г., + 50 г на подсыпку,
Вода ледяная - 1 стакан или 250 мл.,
Растительное масло - 100 г.,
Соль - 1 ч.л.
Этим рецептом поделилась со мной соседка армянка. Мне нравятся, т.к. они не ломаются, а очень эластичные и долго хранятся. Всыпать муку в ёмкость, сделать в ней углубление, добавить растительное масло, соль и влить ледяную воду. Замесить ложкой тесто, а потом вымесить хорошо руками. Сложить тесто в полиэтиленовый пакет и дать отдохнуть не меньше 3 часов. Затем тесто разделить на 2 части для удобства и с каждой части сделать жгут. Нарезать тесто на кусочки размером с куриное яйцо, раскатать. Разогреть сковородку и без масла выпекать на ней лаваши. Главное не пересушить, немного начали пузырится, переворачивайте. Складывать на ровную тарелку по размеру лаваша. Когда все будут готовы, тарелку с лавашами положить в полиэтиленовый пакет, чтобы они пропотели - они готовы. Отлично хранятся в холодильнике, в том же пакете.
С лавашами разобрались. Теперь самые лёгкие процессы. Приготовим томатный соус. Обжариваем на растительном масле резаный лук, добавляем томаты, перец чили, резаный мелко чеснок, молотый кориандр, соль, сахар по вкусу. Прогреваем соус 5-7 минут - готов! Далее обжариваем фарш в течении 15 минут, солим по вкусу, добавляем остальные специи, прогреваем их ещё 5 минут. Я добавила в фарш зелень петрушки, она у меня была мороженная.
Начинка готова! Начинаем собирать. Берём лаваш, выкладываю на центр мясную начинку, сверху щедро посыпаю тёртым сыром. Заворачиваю лаваш в трубочку, это просто.
Так проделываю и с остальными. В подготовленную форму для запекания, выкладываю часть томатного соуса. И аккуратно на него завёрнутые лаваши.
Выкладываем вторую часть томатного соуса.
Присыпаем сыром.
Выпекаем энчиладас при 180* чтобы расплавился хорошо сыр. Подавать горячими со сметаной, сверху посыпать зеленью.
Сказать, что вкусно - это ничего не сказать...ЭТО ОЧЕНЬ ВКУСНО!!!
Приятного аппетита!!!
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