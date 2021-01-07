Панна котта с мандаринами

С добавлением сочных цитрусов классический итальянский десерт получается ещё вкуснее.

Залейте водой желатин и оставьте, пока будете заниматься сливками.

В кастрюлю налейте сливки и засыпьте сахар. Варите на среднем огне и помешивайте, пока кристаллики не растворяться. До кипения не доводите.

Снимите сливки с огня и размешайте с желатином. Разлейте по двум-трём бокалам или нескольким креманкам.

Когда сливки остынут, уберите их в холодильник на 3–4 часа.

Желатин, который нужен для фруктового слоя, тоже смешайте с водой.

Из мандаринов выжмите сок и процедите. Смешайте с сахаром и убедитесь, что он растворился. Количество сахара зависит от сладости мандаринов.

Желатин подогрейте на водяной бане, добавьте к соку и перемешайте. Разлейте поверх готовых сливок.