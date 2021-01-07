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Панна котта с мандаринами

Панна котта с мандаринами

С добавлением сочных цитрусов классический итальянский десерт получается ещё вкуснее.

Панна котта с мандаринами

Приготовление

  1. Залейте водой желатин и оставьте, пока будете заниматься сливками.

  2. В кастрюлю налейте сливки и засыпьте сахар. Варите на среднем огне и помешивайте, пока кристаллики не растворяться. До кипения не доводите.

  3. Снимите сливки с огня и размешайте с желатином. Разлейте по двум-трём бокалам или нескольким креманкам.

  4. Когда сливки остынут, уберите их в холодильник на 3–4 часа.

  5. Желатин, который нужен для фруктового слоя, тоже смешайте с водой.

  6. Из мандаринов выжмите сок и процедите. Смешайте с сахаром и убедитесь, что он растворился.

    Количество сахара зависит от сладости мандаринов.

  7. Желатин подогрейте на водяной бане, добавьте к соку и перемешайте. Разлейте поверх готовых сливок.

  8. Оставьте десерт в холодильнике ещё на несколько часов, чтобы он полностью застыл.

 

 

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