Рыбный суп по-гречески: рецепт Джейми Оливера

Суп в Греции днем с огнем не сыщешь! Климат наложил свой отпечаток на гастрономические предпочтения греков. Но есть в Элладе одно первое блюдо, которое можно встретить, например, на Крите. Это какавья, или рыбный суп по-гречески. Вкуснейшая и сытная штука! А готовится всего за 45 минут!

Вообще, какавья (κακκαβια) — это густая похлебка. Добавим: рыбацкая похлебка. Не будем утверждать, что рыбный суп по-гречески готовят все рыбаки, но с уверенностью заявляем: сейчас, когда зима вот-вот вступит в свои права, какавья прекрасно согреет и утолит голод. А чтобы понять, как это вкусно, достаточно взглянуть на перечень ингредиентов!

Еще не воодушевились и не надели фартук? Возможно, ваши кулинарные способности проснутся, если вы узнаете, что рецепт принадлежит английскому повару и ресторатору Джейми Оливеру. По его словам, какавья — душевная, щедрая уха, которая передает настоящий вкус моря.

Ингредиенты:

700 г свежего рыбного филе (подойдет любая мелкая морская рыба: окунь, камбала, кефаль, катран)

2 репчатые луковицы (очистите и крупно покрошите)

4 веточки сельдерея (крупно их нарежьте)

5 зубчиков чеснока (очистите и крупно нарежьте)

3 помидора (крупно нарежьте)

500 г картофеля (очистите и нарежьте кусочками по 3–4 см)

3 лавровых листа

1 лимон (сок)

1 небольшой пучок свежей петрушки

1 небольшой пучок свежего укропа

морская соль, свежемолотый черный перец по вкусу

рафинированное оливковое масло

греческое оливковое масло Extra Virgin

буханка деревенского хлеба

Для овощного бульона:

1 л воды

1 морковь

1 репчатая луковица

1 стебель сельдерея

стебли петрушки и укропа

1 зубчик чеснока

4 горошины черного перца

1 лавровый лист

соль по вкусу

Готовим!

Возьмите большую кастрюлю и щедро плесните в нее оливкового масла.

Нагрейте масло на среднем огне, затем выложите в кастрюлю лук и веточки сельдерея. Тушите 5 минут. Добавьте чеснок и снова томите массу около 5 минут, помешивая. Овощи должны стать мягкими, а не зажариться до золотистого цвета!

Для овощного бульона овощи вымойте, очистите и крупно нарежьте. Залейте их холодной водой и поставьте на огонь. Как только вода закипит, бросьте в кастрюлю перец, лавровый лист, соль и зелень. Когда овощи станут мягкими, бульон готов!

Пришло время помидоров и картофеля. Выложите их в кастрюлю, добавьте лавровые листья и залейте всё овощным бульоном. Поперчите, посолите ваш супчик и доведите его до кипения. Затем убавьте огонь и варите еще 15 минут. Теперь закиньте в суп рыбку, увеличьте огонь, чтобы закипел, а потом убавьте температуру до средней. Дайте рыбному супу по-гречески провариться 15 минут. После такого томления картофель должен стать мягким, а рыба — буквально рассыпаться при помешивании.

В конце приготовления добавьте в суп лимонный сок, крупно нарезанную зелень укропа и петрушки. Остается сбрызнуть это ароматное наваристое блюдо греческим оливковым маслом и незамедлительно подавать его на стол! Конечно же, с большими ломтями домашнего хлеба!