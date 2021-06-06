Рыбный суп по-гречески: рецепт Джейми Оливера

Суп в Греции днем с огнем не сыщешь! Климат наложил свой отпечаток на гастрономические предпочтения греков. Но есть в Элладе одно первое блюдо, которое можно встретить, например, на Крите. Это какавья, или рыбный суп по-гречески. Вкуснейшая и сытная штука! А готовится всего за 45 минут!
Вообще, какавья (κακκαβια) — это густая похлебка. Добавим: рыбацкая похлебка. Не будем утверждать, что рыбный суп по-гречески готовят все рыбаки, но с уверенностью заявляем: сейчас, когда зима вот-вот вступит в свои права, какавья прекрасно согреет и утолит голод. А чтобы понять, как это вкусно, достаточно взглянуть на перечень ингредиентов!
Еще не воодушевились и не надели фартук? Возможно, ваши кулинарные способности проснутся, если вы узнаете, что рецепт принадлежит английскому повару и ресторатору Джейми Оливеру. По его словам, какавья — душевная, щедрая уха, которая передает настоящий вкус моря.
Ингредиенты:
- 700 г свежего рыбного филе (подойдет любая мелкая морская рыба: окунь, камбала, кефаль, катран)
- 2 репчатые луковицы (очистите и крупно покрошите)
- 4 веточки сельдерея (крупно их нарежьте)
- 5 зубчиков чеснока (очистите и крупно нарежьте)
- 3 помидора (крупно нарежьте)
- 500 г картофеля (очистите и нарежьте кусочками по 3–4 см)
- 3 лавровых листа
- 1 лимон (сок)
- 1 небольшой пучок свежей петрушки
- 1 небольшой пучок свежего укропа
- морская соль, свежемолотый черный перец по вкусу
- рафинированное оливковое масло
- греческое оливковое масло Extra Virgin
- буханка деревенского хлеба
Для овощного бульона:
- 1 л воды
- 1 морковь
- 1 репчатая луковица
- 1 стебель сельдерея
- стебли петрушки и укропа
- 1 зубчик чеснока
- 4 горошины черного перца
- 1 лавровый лист
- соль по вкусу
Готовим!
Возьмите большую кастрюлю и щедро плесните в нее оливкового масла.Нагрейте масло на среднем огне, затем выложите в кастрюлю лук и веточки сельдерея. Тушите 5 минут. Добавьте чеснок и снова томите массу около 5 минут, помешивая. Овощи должны стать мягкими, а не зажариться до золотистого цвета!
Для овощного бульона овощи вымойте, очистите и крупно нарежьте. Залейте их холодной водой и поставьте на огонь. Как только вода закипит, бросьте в кастрюлю перец, лавровый лист, соль и зелень. Когда овощи станут мягкими, бульон готов!
Пришло время помидоров и картофеля. Выложите их в кастрюлю, добавьте лавровые листья и залейте всё овощным бульоном. Поперчите, посолите ваш супчик и доведите его до кипения. Затем убавьте огонь и варите еще 15 минут. Теперь закиньте в суп рыбку, увеличьте огонь, чтобы закипел, а потом убавьте температуру до средней. Дайте рыбному супу по-гречески провариться 15 минут. После такого томления картофель должен стать мягким, а рыба — буквально рассыпаться при помешивании.
В конце приготовления добавьте в суп лимонный сок, крупно нарезанную зелень укропа и петрушки. Остается сбрызнуть это ароматное наваристое блюдо греческим оливковым маслом и незамедлительно подавать его на стол! Конечно же, с большими ломтями домашнего хлеба!
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