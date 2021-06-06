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Рыбный суп по-гречески: рецепт Джейми Оливера

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Суп в Греции днем с огнем не сыщешь! Климат наложил свой отпечаток на гастрономические предпочтения греков. Но есть в Элладе одно первое блюдо, которое можно встретить, например, на Крите. Это какавья, или рыбный суп по-гречески. Вкуснейшая и сытная штука! А готовится всего за 45 минут!

Вообще, какавья (κακκαβια) — это густая похлебка. Добавим: рыбацкая похлебка. Не будем утверждать, что рыбный суп по-гречески готовят все рыбаки, но с уверенностью заявляем: сейчас, когда зима вот-вот вступит в свои права, какавья прекрасно согреет и утолит голод. А чтобы понять, как это вкусно, достаточно взглянуть на перечень ингредиентов!

Рыбный суп по-гречески: рецепт Джейми Оливера

Еще не воодушевились и не надели фартук? Возможно, ваши кулинарные способности проснутся, если вы узнаете, что рецепт принадлежит английскому повару и ресторатору Джейми Оливеру. По его словам, какавья — душевная, щедрая уха, которая передает настоящий вкус моря.

Ингредиенты:

  • 700 г свежего рыбного филе (подойдет любая мелкая морская рыба: окунь, камбала, кефаль, катран)
  • 2 репчатые луковицы (очистите и крупно покрошите)
  • 4 веточки сельдерея (крупно их нарежьте)
  • 5 зубчиков чеснока (очистите и крупно нарежьте)
  • 3 помидора (крупно нарежьте)
  • 500 г картофеля (очистите и нарежьте кусочками по 3–4 см)
  • 3 лавровых листа
  • 1 лимон (сок)
  • 1 небольшой пучок свежей петрушки
  • 1 небольшой пучок свежего укропа
  • морская соль, свежемолотый черный перец по вкусу
  • рафинированное оливковое масло
  • греческое оливковое масло Extra Virgin
  • буханка деревенского хлеба

Для овощного бульона:

  • 1 л воды
  • 1 морковь
  • 1 репчатая луковица
  • 1 стебель сельдерея
  • стебли петрушки и укропа
  • 1 зубчик чеснока
  • 4 горошины черного перца
  • 1 лавровый лист
  • соль по вкусу

Готовим!

Возьмите большую кастрюлю и щедро плесните в нее оливкового масла.

Нагрейте масло на среднем огне, затем выложите в кастрюлю лук и веточки сельдерея. Тушите 5 минут. Добавьте чеснок и снова томите массу около 5 минут, помешивая. Овощи должны стать мягкими, а не зажариться до золотистого цвета!

Рыбный суп по-гречески: рецепт Джейми Оливера

Для овощного бульона овощи вымойте, очистите и крупно нарежьте. Залейте их холодной водой и поставьте на огонь. Как только вода закипит, бросьте в кастрюлю перец, лавровый лист, соль и зелень. Когда овощи станут мягкими, бульон готов!

Пришло время помидоров и картофеля. Выложите их в кастрюлю, добавьте лавровые листья и залейте всё овощным бульоном. Поперчите, посолите ваш супчик и доведите его до кипения. Затем убавьте огонь и варите еще 15 минут. Теперь закиньте в суп рыбку, увеличьте огонь, чтобы закипел, а потом убавьте температуру до средней. Дайте рыбному супу по-гречески провариться 15 минут. После такого томления картофель должен стать мягким, а рыба — буквально рассыпаться при помешивании.

Рыбный суп по-гречески: рецепт Джейми Оливера

В конце приготовления добавьте в суп лимонный сок, крупно нарезанную зелень укропа и петрушки. Остается сбрызнуть это ароматное наваристое блюдо греческим оливковым маслом и незамедлительно подавать его на стол! Конечно же, с большими ломтями домашнего хлеба!

 

 

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