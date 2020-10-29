Секреты идеального борща

О том, что рецепт борща у каждой хозяйки свой, известно всем. И часто это в большей степени дело вкуса. Кто-то любит мягкую капусту, кто-то с хрустинкой, кому-то по душе сладкий перец в зажарке, а кто-то его не кладет и т.д. Но наши секреты не о правильном приготовлении борща, а о том, как улучшить свой любимый рецепт.

Бульон

Есть несколько основных правил – заливать мясо холодной водой, варить бульон на медленном огне и вовремя убрать пену, чтобы он остался прозрачным. Кроме того, чтобы бульон был и наваристым, и не слишком жирным, лучше всего использовать мясо на косточке. Что это будет, говядина, свинина или курица, – это уже дело вкуса.

Если ваш бульон стал все-таки мутным, влейте немного холодной воды в кастрюлю и доведите до кипения. Пена снова поднимется и ее можно будет убрать. Бульон снова станет более прозрачным.

Добавление в бульон луковицы, лаврового листа и других специй делает его не только ароматнее, но и вкуснее. К тому же, мясо также получает дополнительные нотки вкуса и запаха.

Свёкла

Это наиболее «проблемный» ингредиент борща. Если добавить сырую свёклу в зажарку, она отдаст вкус, но совсем потеряет цвет. Именно поэтому предварительно ее рекомендуют приготовить. Как – вариантов масса.

Сахар

Можно запечь ее, отварить или отдельно потушить. В последнем случае можете добавить в процессе немного томатной пасты.

Чтобы получить тот самый баланс вкуса, обязательно добавьте немного сахара. Его можно положить в зажарку с томатами или во время тушения свёклы, например. Сладость нужна обязательно, чтобы оттенить вкус томатов.

Кислота

Кроме того, чтобы сохранить насыщенный цвет и выдержать баланс вкуса, добавьте в борщ немного кислоты. Это может быть сок лимона или чуточка уксуса. Важно влить кислоту в кастрюлю до добавления свёклы!

Сало и чеснок

Классическая добавка к борщу – сало и чеснок. Чтобы приготовить ее правильно, измельчите при помощи блендера сало, пару зубчиков чеснока и соль. Добавьте полученную смесь в борщ после капусты.

Если вы не любите сало, разотрите просто чеснок с солью в ступке, например.

Перед подачей

Готовый борщ обязательно должен немного настояться. Сколько – решать вам, от 10 минут до суток (да, поклонников вчерашнего борща немало). Тарелку лучше всего немного прогреть, чтобы избежать контраста температур.

Непосредственно перед подачей можно дополнить борщ сметаной и измельченной зеленью.

Если у вас еще нет любимого рецепта, воспользуйтесь нашими.

Борщ по ГОСТу

Это наваристый борщ на говяжьем бульоне. Но при желании вы можете использовать этот рецепт для приготовления легкого варианта борща на овощном бульоне без мяса.

Ингредиенты:

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Свёкла – 1 шт.;

Картофель – 2 шт.;

Капуста – 250 грамм;

Лавровый лист – 2 шт.;

Паста томатная – 50 грамм;

Сахар – 1 ч. л.;

Сок лимона – 1 ч. л.;

Бульон – 2 л;

Чеснок – 1-3 зуб.;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль и зелень – по вкусу.

Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Выложите в кастрюлю, залейте бульоном и поставьте на огонь. Добавьте лавровый лист, соль по вкусу. После закипания варите на среднем огне около 15 минут. Параллельно на сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте измельченный лук и тертую на средней терке морковь до мягкости. На отдельной сковороде соедините тертую свёклу, томатную пасту и сахар. Тушите 7-8 минут. Нашинкуйте капусту. Пропустите через пресс чеснок и разотрите его с небольшим количеством соли. В бульон выложите капусту и влейте сок лимона. После добавьте лук с морковью и через 5-7 минут свёклу. Выложите чеснок и доведите борщ до полной готовности. Снимите с огня, оставьте под крышкой настояться. Перед подачей добавьте измельченную зелень.

Постный борщ с квашеной капустой

От классики перейдем к экспериментам. Борщ без мяса вполне может быть вкусным, особенно если добавить вместо свежей капусты квашеную.

Понадобится:

Картофель – 2-3 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Свёкла – 1 шт.;

Квашеная капуста – 150 грамм;

Вода или овощной бульон – 1.5 л;

Растительное масло – 50 грамм;

Лавровый лист – 2 шт.;

Чеснок – 2-3 зуб.;

Уксус или сок лимона – 1 ч. л.;

Сахар – 1 ч. л.;

Томатная паста – 2 ст. л.;

Соль и зелень – по вкусу.

В кастрюлю выложите нарезанный картофель и лавровый лист, залейте овощным бульоном или чистой водой и поставьте на огонь. После закипания подсолите немного и варите 10-15 минут на среднем огне. Тем временем обжарьте измельченный лук с морковью, добавьте томатную пасту. На отдельно сковороде обжарьте свеклу с добавлением сахара. Выложите в бульон жареные овощи, влейте сок лимона (уксус), а через 5-7 минут добавьте свёклу. Проварите еще минут 5 борщ на среднем огне и добавьте квашеную капусту. Выложите пропущенный через пресс чеснок, по вкусу добавьте соль. Через пару минут снимите с огня, добавьте измельченную зелень.

Борщ "Оригинальный"

Это наваристый и аппетитный борщ, который готовится из свежих овощей. Кроме классических ингредиентов, сюда также добавляется сладкий перец.

Нам потребуется:

Курица на кости – 400 грамм;

Картофель – 2-3 шт.;

Капуста – 250 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Сладкий перец – 1 шт.;

Свёкла – 1 шт.;

Растительное масло – 50 грамм;

Лавровый лист – 1-2 шт.;

Перец горошком – 2-4 шт.;

Уксус – 1 ч. л.;

Сахар – 1 ч. л.;

Вода – 3.5 л;

Соль, чеснок и зелень – по вкусу.

Курицу вымойте и выложите в кастрюлю. Залейте холодной водой и поставьте на огонь. После закипания уберите пену, добавьте лавровый лист, немного соли и перец горошком. Оставьте вариться бульон на медленном огне. Готовый бульон процедите, снова вылейте в кастрюлю и поставьте на огонь. В кипящий бульон выложите нарезанный кубиками или тонкими брусочками картофель и варите 10 минут. После добавьте нашинкованную капусту и варите еще минут 5. Параллельно займитесь овощами – измельчите лук, на средней терке натрите морковь и свеклу, сладкий перец нарежьте тонкими ломтиками, помидоры измельчите. На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и перец, а через 3-4 минуты – помидоры. Всыпьте щепотку соли и сахар. Тушите овощи минут 5. На отдельно сковороде протушите 5-7 минут свеклу. В бульон добавьте зажарку, проварите 5-7 минут. После влейте уксус, выложите свеклу и отделенное от кости мясо. Пропустите через пресс чеснок и добавьте в кастрюлю. По вкусу добавьте еще соли, если необходимо. Готовый борщ снимите с огня, добавьте измельченную зелень и дайте настояться перед подачей.

Борщ без картофеля

Этот вариант приготовления борща также имеет право на жизнь. Если вы хотите оценить вкус, запоминайте рецепт.

Ингредиенты:

Мясо – 500 грамм;

Вода – 2.5 л;

Свёкла – 1-2 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Квашеная капуста – 200 грамм;

Томат – 2 стакана;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль, лавровый лист, перец – по вкусу;

Сахар и сок лимона – по 1 ч.л.;

Чеснок – 1-3 зуб.;

Сметана и зелень – по желанию (для подачи).

Для начала нужно сварить бульон – вымытое мясо отправьте в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на огонь. После закипания уберите пену, добавьте для аромата лавровый лист и перец горошком. Оставьте варить на медленном огне на 30-40 минут. После посолите и варите мясо до готовности. Лук очистите и измельчите, морковь натрите на средней терке. Обжарьте овощи на сковороде с небольшим количеством растительного масла до мягкости. Влейте томат, посолите и всыпьте сахар. Тушите 7-10 минут. Свёклу вымойте, обсушите и оберните фольгой. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку и запеките до мягкости. После остудите, очистите и нарежьте брусочками (или натрите на терке). Из готового бульона достаньте мясо и специи. Выложите тушеные овощи, добавьте сок лимона и свёклу. Варите 7-10 минут. После добавьте пропущенный через пресс чеснок и квашеную капусту. Проварите 5 минут, добавьте при необходимости еще соли. Готовый борщ снимите с огня и оставьте под крышкой на полчаса. Перед подачей дополните сметаной и зеленью.