В разгар овощного сезона предлагаю приготовить молоденькие патиссоны с аппетитной грибной начинкой!
Ингредиенты для «Патиссоны, фаршированные грибами»:
- Патиссон (3-4 шт.) — 3 шт
- Грибы (лесные или шампиньоны) — 100 г
- Масло сливочное (для жарки лука) — 2 ст. л.
- Лук репчатый (большой, 100-120 г) — 1 шт
- Соль — по вкусу
- Масло растительное (2 ст. л. для жарки грибов и 1 ст. л. для смазывания формы) — 3 ст. л.
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Вода (для запекания. Для варки взять необходимое количество дополнительно.) — 0.5 стак.
- Петрушка (3-4) — 4 веточ.
- Сыр твердый (по желанию, для запекания) — по вкусу
Рецепт «Патиссоны, фаршированные грибами»:
Плоды для приготовления надо выбирать молоденькие и достаточно мелкие. Если патиссоны переросли, то мякоть с крупными семенами в начинку добавлять не надо.
Патиссоны вымыть, наколоть и опустить в кипящую солёную воду на 15 минут.
При помощи шумовки вынуть плоды и сразу опустить в холодную воду.
Затем срезать крышечки и аккуратно вынуть мякоть. В этих патиссонах частично семечки сформировались, поэтому их надо отделить и оставшуюся мякоть измельчить.
Лук нарезать кубиком и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.
Шампиньоны очистить и мелко нарезать.
Затем грибы обжарить до корочки на растительном масле, добавить к ним измельчённую мякоть патиссонов и нарезанную зелень петрушки. Всё перемешать и жарить 3-5 минут.
Добавить лук и перемешать. Посолить, поперчить по вкусу и снять с огня.
Патиссоны-стаканчики наполнить приготовленной смесью и накрыть крышечками. Выкладывать в смазанный маслом противень с высокими бортами (или в форму для выпечки). Добавить полстакана подсоленной воды, или бульона, и поставить в разогретую духовку (180*) на 30 минут.
После этого времени, по желанию, можно снять крышечки и добавить на каждый патиссон по щепотке измельчённого сыра. Поставить в духовку ещё на несколько минут, до зарумянивания.
Всё готово, можно пробовать!
Сырные шапочки, конечно, добавляют аппетитности!
Такие нежные патиссоны с ароматной начинкой -
очень вкусное блюдо на обеденном столе!
Приятного аппетита!
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