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Патиссоны, фаршированные грибами

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В разгар овощного сезона предлагаю приготовить молоденькие патиссоны с аппетитной грибной начинкой!

Ингредиенты для «Патиссоны, фаршированные грибами»:

  • Патиссон (3-4 шт.) — 3 шт
  • Грибы (лесные или шампиньоны) — 100 г
  • Масло сливочное (для жарки лука) — 2 ст. л.
  • Лук репчатый (большой, 100-120 г) — 1 шт
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное (2 ст. л. для жарки грибов и 1 ст. л. для смазывания формы) — 3 ст. л.
  • Перец черный (молотый) — по вкусу
  • Вода (для запекания. Для варки взять необходимое количество дополнительно.) — 0.5 стак.
  • Петрушка (3-4) — 4 веточ.
  • Сыр твердый (по желанию, для запекания) — по вкусу

Рецепт «Патиссоны, фаршированные грибами»:

Патиссоны, фаршированные грибами

Плоды для приготовления надо выбирать молоденькие и достаточно мелкие. Если патиссоны переросли, то мякоть с крупными семенами в начинку добавлять не надо. 

Патиссоны вымыть, наколоть и опустить в кипящую солёную воду на 15 минут. 

Патиссоны, фаршированные грибами

При помощи шумовки вынуть плоды и сразу опустить в холодную воду.
Затем срезать крышечки и аккуратно вынуть мякоть. В этих патиссонах частично семечки сформировались, поэтому их надо отделить и оставшуюся мякоть измельчить. 

Патиссоны, фаршированные грибами

Лук нарезать кубиком и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. 

Шампиньоны очистить и мелко нарезать.

Патиссоны, фаршированные грибами

Затем грибы обжарить до корочки на растительном масле, добавить к ним измельчённую мякоть патиссонов и нарезанную зелень петрушки. Всё перемешать и жарить 3-5 минут.

Патиссоны, фаршированные грибами

Добавить лук и перемешать. Посолить, поперчить по вкусу и снять с огня.

Патиссоны, фаршированные грибами

Патиссоны-стаканчики наполнить приготовленной смесью и накрыть крышечками. Выкладывать в смазанный маслом противень с высокими бортами (или в форму для выпечки). Добавить полстакана подсоленной воды, или бульона, и поставить в разогретую духовку (180*) на 30 минут. 

После этого времени, по желанию, можно снять крышечки и добавить на каждый патиссон по щепотке измельчённого сыра. Поставить в духовку ещё на несколько минут, до зарумянивания. 

Патиссоны, фаршированные грибами

Всё готово, можно пробовать!

Патиссоны, фаршированные грибами

Сырные шапочки, конечно, добавляют аппетитности!

Такие нежные патиссоны с ароматной начинкой - 
очень вкусное блюдо на обеденном столе! 
Патиссоны, фаршированные грибами 
Патиссоны, фаршированные грибами 
Приятного аппетита! 

Патиссоны, фаршированные грибами

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