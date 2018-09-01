В разгар овощного сезона предлагаю приготовить молоденькие патиссоны с аппетитной грибной начинкой!

Ингредиенты для «Патиссоны, фаршированные грибами»:

Патиссон (3-4 шт.) — 3 шт

Грибы (лесные или шампиньоны) — 100 г

Масло сливочное (для жарки лука) — 2 ст. л.

Лук репчатый (большой, 100-120 г) — 1 шт

Соль — по вкусу

Масло растительное (2 ст. л. для жарки грибов и 1 ст. л. для смазывания формы) — 3 ст. л.

Перец черный (молотый) — по вкусу

Вода (для запекания. Для варки взять необходимое количество дополнительно.) — 0.5 стак.

Петрушка (3-4) — 4 веточ.

Сыр твердый (по желанию, для запекания) — по вкусу

Рецепт «Патиссоны, фаршированные грибами»:

Плоды для приготовления надо выбирать молоденькие и достаточно мелкие. Если патиссоны переросли, то мякоть с крупными семенами в начинку добавлять не надо.



Патиссоны вымыть, наколоть и опустить в кипящую солёную воду на 15 минут.

При помощи шумовки вынуть плоды и сразу опустить в холодную воду.

Затем срезать крышечки и аккуратно вынуть мякоть. В этих патиссонах частично семечки сформировались, поэтому их надо отделить и оставшуюся мякоть измельчить.

Лук нарезать кубиком и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.



Шампиньоны очистить и мелко нарезать.

Затем грибы обжарить до корочки на растительном масле, добавить к ним измельчённую мякоть патиссонов и нарезанную зелень петрушки. Всё перемешать и жарить 3-5 минут.

Добавить лук и перемешать. Посолить, поперчить по вкусу и снять с огня.

Патиссоны-стаканчики наполнить приготовленной смесью и накрыть крышечками. Выкладывать в смазанный маслом противень с высокими бортами (или в форму для выпечки). Добавить полстакана подсоленной воды, или бульона, и поставить в разогретую духовку (180*) на 30 минут.



После этого времени, по желанию, можно снять крышечки и добавить на каждый патиссон по щепотке измельчённого сыра. Поставить в духовку ещё на несколько минут, до зарумянивания.

Всё готово, можно пробовать!

Сырные шапочки, конечно, добавляют аппетитности!

Такие нежные патиссоны с ароматной начинкой -

очень вкусное блюдо на обеденном столе!





Приятного аппетита!





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