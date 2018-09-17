Что приготовить из фарша, кроме котлет

Когда вы покупаете, скажем, сочный кусок вырезки, в глазах обычного продавца вы — настоящая хозяйка. Он рисует себе то совершенное блюдо, которое вы собираетесь готовить: вырезка в зеленой шубе, ароматные и сочные медальоны, мясо «Гармошка»… Но когда вы расплачиваетесь за фарш, кроме обычных котлет, ничего не приходит на ум. Оказывается, из пропущенного через мясорубку куска можно приготовить столько всего вкусного!

Конечно же, котлеты никто не отменяет. Тем более, для нашего человека это блюдо стало настолько родным и близким, что без него не обходится ни праздничный, ни будний день. Но пора бы разнообразить меню. Как вы считаете? Добавьте парочку дополнительных ингредиентов и удивите семью совершенно новыми кулинарными изысками!

Картофельная запеканка с фаршем

Ингредиенты

1 ст. л. оливкового масла

1 луковица

2 зуб. чеснока

1 сельдерей

1 морковь

750 г говяжьего фарша

40 г пшеничной муки

55 г томатной пасты

500 мл говяжьего бульона

125 мл красного вина

2 ст. л. вустерширского соуса

1 ч. л. сушеного тимьяна

3 веточки свежего тимьяна

2 лавровых листа

1,2 кг картофеля

165 мл молока

30 г сливочного масла

мускатный орех по вкусу

Приготовление

Возьмите глубокую сковороду. Разогрейте в ней оливковое масло. Обжарьте измельченный чеснок и лук, а затем добавьте сельдерей и морковь. Продолжайте обжаривать до готовности. Увеличив огонь, переложите на сковороду фарш. Обжаривайте, пока мясо не приобретет коричневатый оттенок. Затем всыпьте муку и всё перемешайте. Далее — томатную пасту, бульон, вустерширский соус, вино, лавровый лист и тимьян. Периодически помешивая, готовьте продукты еще полчаса, а после оставьте остывать 2 часа. Отварите картофель. Добавьте сливочное масло, соль, мускатный орех и молоко. Приготовьте пюре. Распределите мясную начинку по дну формы для запекания, сверху выложите пюре. Сбрызните оливковым маслом. Запекайте 30 минут при 180 °С.

Запеканку подают теплой и украшенной веточками тимьяна. К ней можно приготовить овощной салат и пикантный домашний соус вместо магазинного.

Спагетти с соусом болоньезе

Ингредиенты

1 ст. л. оливкового масла

1 луковица

2 сельдерея

1 морковь

2 зуб. чеснока

2 ст. л. томатной пасты

500–600 г говяжьего фарша

2 ч. л. соли

0,5 ч. л. сушеного тимьяна

0,5 ч. л. сушеного орегано

0,5 черного молотого перца

180 мл красного вина

180 мл молока

700 г консервированных томатов

1 лавровый лист

мускатный орех по вкусу

200 г спагетти

100 г пармезана

Приготовление

Обжарьте на оливковом масле измельченный лук, морковь и сельдерей. Затем добавьте к ним измельченный чеснок и томатную пасту. Перемешайте всё. Всыпьте на сковороду фарш. Обжаривайте до полуготовности. Отдельно смешайте соль, тимьян, мускатный орех, перец и орегано. Пересыпьте смесь специй в молоко. Вскипятите его на малом огне. Добавьте вино. Кипятите еще 10 минут. Добавьте в него массу из фарша и овощей. Варите еще четверть часа. Протрите через сито помидоры. Перелейте полученный томатный сок в содержимое кастрюли. Смешайте. Добавьте лавровый лист. Тушите 10 минут. Сварите спагетти. Выложите их в тарелку. Полейте горячим соусом. Посыпьте тертым пармезаном.

Можно украсить каждую порцию зеленью, но это уже на ваш выбор. В любом случае это блюдо всегда получается очень вкусным. Стоит попробовать.

Куриные фрикадельки в духовке

Ингредиенты

450 г куриного фарша

1/2 луковицы

100 г панировочных сухарей

70 г пармезана

1 зуб. чеснока

1/2 пуч. петрушки

1 яйцо

1 щеп. соли

1 щеп. черного молотого перца

800 г помидоров

200 мл воды

1 ч. л. итальянских специй

250 г спагетти

2 ст. л. растительного масла

Приготовление

Выставьте температуру духовки на 200 °С. Взбрызните противень небольшим количеством растительного масла и отправьте в духовку. Смешайте фарш с измельченным луком и чесноком, яйцом, тертым сыром, панировочными сухарями и мелко рубленой зеленью. Приправьте всё солью и перцем. Перемешайте. Из полученной массы сформируйте фрикадельки. Выложите на противень, сбрызните маслом. Отправьте запекаться на полчаса. Отварите спагетти. Измельчите помидоры, перелейте их в глубокую сковороду, добавьте итальянские приправы. Когда фрикадельки готовы, достаньте их, перенесите в сковороду с томатами, добавьте стакан воды и протушите 5 минут. Подавайте спагетти с фрикадельками и томатным соусом. Можно также посыпать их базиликом и тертым сыром. Получается гораздо вкуснее и эффектнее привычных котлет.

Говядина по-тайски

Ингредиенты

300 г риса

1 ст. л. кокосового масла

500 мл воды

1 ч. л. соли

2 ст. л. растительного масла

2 ч. л. тайского перца чили

4 зуб. чеснока

500 г говяжьего фарша

3 ст. л. рыбного соуса

3 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. сахара

200 г свежего базилика

2 помидора

Приготовление

Смешайте в кастрюле кокосовое масло, соль, рис, а также воду. Доведите всё до кипения, а затем варите на медленном огне, пока жидкость не испарится, а рис не станет рассыпчатым и мягким. Разогрейте в чугунной сковороде масло. Обжарьте измельченный чеснок и перец. Добавьте фарш. Обжаривайте 15 минут. Отдельно смешайте соевый и рыбный соусы с сахаром. Добавьте на сковороду и тушите 1 минуту. Всыпьте не сковороду измельченный базилик и помидоры. Когда базилик начнет увядать, снимите сковороду с огня. Выложите на тарелку рис, а затем смесь с говядиной. Такое блюдо часто украшают дольками лайма, а также измельченным болгарским перцем. Но вы можете придумать и свой вариант украшения.

Лазанья

Ингредиенты

1 ст. л. оливкового масла

1 луковица

1 морковь

1 сельдерей

2 зуб. чеснока

1 кг говяжьего фарша

800 г помидоров

3 ст. л. томатной пасты

200 мл красного вина

2 лавровых листа

1/2 ч. л. сушеного тимьяна

1/2 ч. л. орегано

2 ч. л. вустерширского соуса

1 ч. л. сахара

350 г листов для лазаньи

150 г моцареллы

1/2 пуч. базилика

60 г сливочного масла

75 г пшеничной муки

1 л молока

1 ч. л. мускатного ореха

220 г пармезана

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Обжарьте измельченный лук, чеснок и сельдерей на оливковом масле до мягкости. Добавьте фарш. Обжаривайте до готовности. Затем добавьте в сковороду измельченные томаты, вино, лавровый лист и томатную пасту, орегано, тимьян, вустерширский соус. Тушите под закрытой сковородой в течение 1,5 часа, помешивая. Выключив огонь, оставьте мясо еще на полчаса. Добавьте в массу перец, соль и сахар. Перемешайте. Растопите в кастрюле сливочное масло. Добавьте в него муку. Помешивайте, пока продукты не соединятся. Влейте стакан теплого молока. Помешивайте, чтобы избежать образования комочков. Постепенно добавьте всё молоко. Поставьте емкость на огонь. Сварите соус. Когда он загустеет, снимите с плиты, добавьте тертый пармезан, соль, перец, мускатный орех. Разогрейте духовку до 180 °С. Выложите немного начинки из фарша в форму для запекания. Сверху — немного сырного соуса. Накройте всё листом лазаньи. Повторите всё трижды. Посыпьте лазанью сыром моцарелла и запекайте 25 минут.

Лазанья считается готовой, как только на ней появится золотистая корочка. После того как вы достали форму из духовки, блюду нужно дать еще 10 минут, а затем можно украсить его зеленью, нарезать порционными кусочками и подавать на стол.

Мы просто уверены, что вы уже выбрали для себя один из выше предложенных вариантов! А, может быть, вы готовите из фарша что-то лучше? Тогда обязательно делитесь своими личными секретами и опытом с нами и нашими читателями. Будьте уверены, каждый оценит ваше мастерство и опыт.