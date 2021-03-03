Мясные рулетики с квашеной капустой и грибами

Капусты квасим много, чтобы на весь сезон хватило и еще осталось. Витаминная и хрустящая, она нигде лишней не будет. Вот и мясные рулетики, которые обычно с черносливом готовлю, квашеная капуста раскрыла совершенно по-новому.
Итак, есть мясо, кислая капуста и чернослив. Чтобы усилить аромат, добавим в начинку сушеные грибы. Белые — самые душистые, но подойдут и другие, какие есть в запасах. Подготовьте их: промойте и залейте кипятком на минут 5–7. После этого воду слейте, а грибы мелко нарежьте.
Ингредиенты
|Свиная корейка
|700 г
|Квашеная капуста
|200 г
|Лук
|1 шт.
|Чернослив
|7 шт.
|Сушеные грибы
|по вкусу
|Яйцо
|2 шт.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
|Панировочные сухари
|3 ст. л.
Приготовление
- Корейку нарежьте тонко, каждый кусочек отбейте с обеих сторон, посолите и поперчите по вкусу.
- Лук мелко нарежьте, отправьте на сковороду с подсолнечным маслом. Через минуту добавьте капусту и подготовленные грибы, замоченные и нарезанные. Тушите в течение 10 минут.
- На каждый кусочек мяса выложите по 1 ст. л. начинки. Сформируйте рулетики.
- Обваляйте рулетики сначала в сухарях, потом во взбитых яйцах и снова в сухарях.
- Обжарьте со всех сторон на хорошо разогретой с маслом сковороде.
Великолепный результат. Мясные рулетики украсят праздничный стол и обновят меню выходного дня. Подавайте горячими: со сметаной — чудо, как хороши. Приятного аппетита и делитесь вкусными открытиями с друзьями!
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