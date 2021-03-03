БУДЕТ ВКУСНО!

129 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Мясные рулетики с квашеной капустой и грибами

304

Капусты квасим много, чтобы на весь сезон хватило и еще осталось. Витаминная и хрустящая, она нигде лишней не будет. Вот и мясные рулетики, которые обычно с черносливом готовлю, квашеная капуста раскрыла совершенно по-новому.

Итак, есть мясо, кислая капуста и чернослив. Чтобы усилить аромат, добавим в начинку сушеные грибы. Белые — самые душистые, но подойдут и другие, какие есть в запасах. Подготовьте их: промойте и залейте кипятком на минут 5–7. После этого воду слейте, а грибы мелко нарежьте.

Ингредиенты

Свиная корейка 700 г
Квашеная капуста 200 г
Лук 1 шт.
Чернослив 7 шт.
Сушеные грибы по вкусу
Яйцо 2 шт.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Панировочные сухари 3 ст. л.

 

Приготовление

  1. Корейку нарежьте тонко, каждый кусочек отбейте с обеих сторон, посолите и поперчите по вкусу.Мясные рулетики с квашеной капустой и грибами
  2. Лук мелко нарежьте, отправьте на сковороду с подсолнечным маслом. Через минуту добавьте капусту и подготовленные грибы, замоченные и нарезанные. Тушите в течение 10 минут.Мясные рулетики с квашеной капустой и грибами
  3. На каждый кусочек мяса выложите по 1 ст. л. начинки. Сформируйте рулетики.Мясные рулетики с квашеной капустой и грибами
  4. Обваляйте рулетики сначала в сухарях, потом во взбитых яйцах и снова в сухарях.Мясные рулетики с квашеной капустой и грибами
  5. Обжарьте со всех сторон на хорошо разогретой с маслом сковороде.
    Мясные рулетики с квашеной капустой и грибами

Великолепный результат. Мясные рулетики украсят праздничный стол и обновят меню выходного дня. Подавайте горячими: со сметаной — чудо, как хороши. Приятного аппетита и делитесь вкусными открытиями с друзьями!

 

 

Ссылка на первоисточник
закускимясные блюда
Обсудить

Картина дня

наверх