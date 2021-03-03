Мясные рулетики с квашеной капустой и грибами

Капусты квасим много, чтобы на весь сезон хватило и еще осталось. Витаминная и хрустящая, она нигде лишней не будет. Вот и мясные рулетики, которые обычно с черносливом готовлю, квашеная капуста раскрыла совершенно по-новому.

Итак, есть мясо, кислая капуста и чернослив. Чтобы усилить аромат, добавим в начинку сушеные грибы. Белые — самые душистые, но подойдут и другие, какие есть в запасах. Подготовьте их: промойте и залейте кипятком на минут 5–7. После этого воду слейте, а грибы мелко нарежьте.

Ингредиенты

Свиная корейка 700 г Квашеная капуста 200 г Лук 1 шт. Чернослив 7 шт. Сушеные грибы по вкусу Яйцо 2 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Панировочные сухари 3 ст. л.

Приготовление

Корейку нарежьте тонко, каждый кусочек отбейте с обеих сторон, посолите и поперчите по вкусу. Лук мелко нарежьте, отправьте на сковороду с подсолнечным маслом. Через минуту добавьте капусту и подготовленные грибы, замоченные и нарезанные. Тушите в течение 10 минут. На каждый кусочек мяса выложите по 1 ст. л. начинки. Сформируйте рулетики. Обваляйте рулетики сначала в сухарях, потом во взбитых яйцах и снова в сухарях. Обжарьте со всех сторон на хорошо разогретой с маслом сковороде.

Великолепный результат. Мясные рулетики украсят праздничный стол и обновят меню выходного дня. Подавайте горячими: со сметаной — чудо, как хороши. Приятного аппетита и делитесь вкусными открытиями с друзьями!