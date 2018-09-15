В шляпке на одной ноге: грибные блюда

Время, как говорится, пришло! С раннего утра бродить по лесу, заглядывать под кусты и папоротники. Дрожа от азарта, ворошить палые листья и твердо знать: «Если встречаешь в глухом лесу человека с ножом в руках и тебе не страшно, значит это такой же грибник, как и ты!»

Грибы были, есть и будут — хотите верьте, хотите нет, но на Земле они появились раньше динозавров. 400 миллионов лет назад, когда планету еще не топтали всякие там стегозавры и трицератопсы, а людей не было даже в проекте, грибы жили себе, поживали и продолжают делать это и сейчас. Как и почему им это удается? Потому что они страсть какие живучие! Ученые-микологи установили: грибы стойко выдерживают высокое радиоактивное облучение, прекрасно чувствуют себя на высоте тридцати километров над землей, выдерживают давление в восемь атмосфер и даже живут на поверхности серной кислоты! Супергерои всех рангов просто нервно курят в сторонке.

Сколько их? Не менее двух миллионов видов. Микологами при этом изучено только сто тысяч, но все грибное племя чрезвычайно любопытно и достойно восхищения и изумления. Знаете ли вы, что нежный, казалось бы, шляпендрон какого-нибудь шампиньона способен пробить бетонное покрытие, асфальт и даже железо?

А то, с чем не справится шляпка, рано или поздно разрушит мицелий? Известно ли вам, что гриб плазмодий, похожий на съежившуюся полупрозрачную медузу, умеет передвигаться, переваливаясь с боку на бок? Благодаря этому плазмодий то и дело меняет место жительства и даже берет некоторые высоты: забраться на пень для него не то чтобы пара пустяков, но отчего бы нет? Слышали вы, как хулигански свистит, выпуская споры, гриб под названием Сигара Дьявола? Слышали о том, что веселки обыкновенные растут со скоростью 5 миллиметров в минуту, а грибы трутовики могут жить на деревьях аж до 80 лет? Говорю же вам — удивительные! Именно поэтому с грибами связано множество сказок и легенд.

В Индонезии считалось, что есть среди грибов совершенно чудесные — отведав их, люди начинают щебетать на разных языках, аки птицы. В японской сказке бедняк Коскэ наелся неких красных грибов, после чего хихикал целый день и накормил ими местную принцессу вместе с царствующим папой. Дело — само собой! — закончилось свадьбой. Поляки и белорусы считали грибы заколдованными ведьмами или карликами. Чукчи рассказывали друг другу о девушках-мухоморах, заманивающих падких на женскую красоту охотников. На Русском Севере твердо верили, что грибов в лесу не будет, если под дождем искупалась ведьма.

Правда это или нет, не суть. Но статистика утверждает следующее: подавляющее большинство россиян ест грибы (от себя добавим — не просто ест, а с удовольствием!). Примерно половина населения добывает их самолично, наведываясь в леса и всевозможные рощи. Пятая часть придирчиво выбирает их на рынках, еще 16 процентов — в супермаркетах и магазинах.

Ну а потом… Потом на кухнях кипит, шкворчит, булькает и благоухает — потому как время пришло!

Крем-суп с белыми грибами и гренками

На 4 персоны: грибы белые — 300 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., сливки 10 %-ные — 1/2 стакана, перец черный молотый, соль, зелень. Для гренок: хлеб белый — 4 ломтика, чеснок — 1-2 зубчика

Лук, морковь и грибы промыть, очистить и крупно нарезать. Выложить в кастрюлю и варить 20 минут в 1,5 л воды. Бульон процедить. Грибы и овощи пюрировать в блендере. В бульон добавить сливки и пюрированные продукты. Посолить, поперчить. Снова довести до кипения, снять с огня и дать настояться 20 минут. Ломтики хлеба подсушить до золотистого оттенка в духовке при температуре 180 °С. Натереть теплые гренки чесноком со всех сторон. Нарезать на кубики. Подавать крем-суп с гренками и зеленью.

Ржаная галета с картофелем и грибами

На 8 персон: мука ржаная — 100 г, мука пшеничная — 150 г, картофель — 3 шт., грибы — 300 г, лук репчатый — 1 шт., сыр — 30 г, масло сливочное — 25 г, масло растительное — 50 мл, розмарин сушеный, перец черный молотый, соль

Всю муку просеять, перемешать, добавить немного соли и щепотку розмарина. Растительное масло размешать в 120 мл кипятка. Постепенно подсыпая муку в воду, замесить мягкое тесто. Отложить его на 15-30 минут. Приготовить начинку. Лук нарезать полукольцами, грибы — ломтиками. Пассеровать лук до золотистого цвета, добавить грибы и жарить еще 5 минут, помешивая. Картофель очистить и нарезать тонкими кружками. Тесто раскатать тонким слоем на поверхности, присыпанной мукой. Осторожно перенести его на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выложить на тесто (отступив от края на 5 см) половину картофеля — немного посолить, поперчить и посыпать розмарином. Сверху распределить половину сливочного масла. Далее — слой грибов. Слои повторить. Верх присыпать тертым сыром. Края завернуть внутрь. Выпекать 35-45 минут при температуре 180 °С.

Омлет с грибами и помидорами

На 2 персоны: яйца — 4 шт., молоко — 100 мл, грибы — 6 шт., помидоры крупные — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., масло растительное — 1 ст. л., салат — 1 лист, укроп, соль

Грибы (свежие или замороженные) нарезать тонкими ломтиками, помидор — кубиками. Измельчить лук. На сковороде с маслом обжарить грибы, лук и помидоры. Посолить, залить яйцами, взбитыми с молоком. Накрыть крышкой и томить еще несколько минут. При подаче украсить зеленью.

Паста тальятелле с грибами

На 2 персоны: паста тальятелле — 250 г, грибы — 500 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, вино белое сухое — 1/2 стакана, бульон (мясной или овощной) — 1 стакан, мука — 1/2 ст. л., сыр твердый — 50 г, масло оливковое — 2 ст. л., масло сливочное — 25 г, петрушка — 1 пучок, перец черный молотый, соль

Свежие грибы промыть и очистить, обсушить и нарезать ломтиками. В большую сковороду влить оливковое масло, добавить сливочное и положить разрезанный пополам зубчик чеснока. Обжарить чеснок до золотистого цвета и удалить со сковороды. Поместить туда нарезанный лук, тушить несколько минут, затем добавить грибы, соль и черный перец. Обжаривать грибы 5-7 минут, после этого влить вино и тушить грибы без крышки, на среднем огне, пока вино не выпарится. Отдельно развести муку в бульоне, влить его в сковороду, тушить еще несколько минут. Пасту отварить согласно инструкции и выложить к грибам, добавить нарезанную петрушку и оставить на пару минут — пропитаться. Подавать, щедро посыпав тертым сыром.

Грибы на шампурах

На 4 персоны: грибы — 600 г, масло растительное — 2 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., лимоны — 1 шт., укроп — 1/2 пучка, паприка сладкая — щепотка

Грибы промыть и выложить в пакет. Паприку, мелко нарезанный укроп (можно добавить и пару зубчиков чеснока) добавить к грибам. Влить туда же масло, соевый соус, сок лимона. Завязать пакет и тщательно перемешать ингредиенты, чтобы грибы пропитались маринадом. Оставить на 10-15 минут. Затем нанизать грибы на шпажки и выложить на противень. Запекать 12-15 минут при 200-230 °С. Сочные грибные шашлычки подавать горячими и съесть немедленно!

Картофельные зразы с грибами

На 6 персон: картофель — 8 шт., грибы — 500 г, лук репчатый — 2 шт., яйца — 1 шт., мука — 3 ст. л., перец черный молотый, соль, масло растительное

Картофель промыть, очистить, отварить в подсоленной воде до готовности. Лук измельчить. Грибы нарезать мелкими кубиками. Лук прожарить до полуготовности на сковороде с маслом. Добавить грибы — и жарить до полной готовности. Сваренный картофель размять в пюре, добавить яйцо и муку, посолить и поперчить по вкусу. Тщательно перемешать. Из полученного теста слепить круглые лепешки. В центр выложить грибную начинку и сформировать зразы. Обвалять в муке и обжаривать на сковороде с обеих сторон до образования золотистой корочки. Подавать горячими, со сметаной и зеленью.