Как приготовить крем-брюле

Все знают, что такое крем-брюле, но много ли найдется тех, кто готовил его сам? Теперь у вас есть возможность это попробовать. И в этом вам поможет наш рецепт!

Время подготовки Время приготовления Порции 15-20 минут 25-30 минут 3-4 порции

Ингредиенты

Сливки - 750 мл

Молоко - 250 мл

Яичный желток - 14–15 шт.

Сахар - 200 г

Ваниль - 1 стручок

Сахар коричневый - 100 г

Способ приготовления

Взбейте желтки с сахаром. Вылейте молоко и сливки в кастрюлю, добавьте туда семена и стручок ванили (стручок нужно будет потом достать). Разогрейте, смешайте с желтками и сахаром. Перелейте взбитую массу в термостойкую посуду. Чтобы посуда не скользила, накройте дно глубокого противня салфеткой или кухонным полотенцем, залейте кипяченой водой так, чтобы формы для запекания были как минимум наполовину под водой. Запекайте в разогретой до 130 градусов духовке 25–30 минут. Посыпьте десерт коричневым сахаром и закарамелизуйте его с помощью специальной газовой горелки. Если нет горелки, можно на 2–3 минуты поставить формочки с сахаром под гриль в духовку.

Как и с чем подавать

Подавайте десерт охлажденным.

Приятного аппетита!