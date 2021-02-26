Как приготовить крем-брюле

Все знают, что такое крем-брюле, но много ли найдется тех, кто готовил его сам? Теперь у вас есть возможность это попробовать. И в этом вам поможет наш рецепт!
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|15-20 минут
|25-30 минут
|3-4 порции
Ингредиенты
- Сливки - 750 мл
- Молоко - 250 мл
- Яичный желток - 14–15 шт.
- Сахар - 200 г
- Ваниль - 1 стручок
- Сахар коричневый - 100 г
Способ приготовления
- Взбейте желтки с сахаром.
- Вылейте молоко и сливки в кастрюлю, добавьте туда семена и стручок ванили (стручок нужно будет потом достать).
- Разогрейте, смешайте с желтками и сахаром.
- Перелейте взбитую массу в термостойкую посуду.
- Чтобы посуда не скользила, накройте дно глубокого противня салфеткой или кухонным полотенцем, залейте кипяченой водой так, чтобы формы для запекания были как минимум наполовину под водой.
- Запекайте в разогретой до 130 градусов духовке 25–30 минут.
- Посыпьте десерт коричневым сахаром и закарамелизуйте его с помощью специальной газовой горелки.
- Если нет горелки, можно на 2–3 минуты поставить формочки с сахаром под гриль в духовку.
Как и с чем подавать
Подавайте десерт охлажденным.
Приятного аппетита!
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