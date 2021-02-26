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Как приготовить крем-брюле

Все знают, что такое крем-брюле, но много ли найдется тех, кто готовил его сам? Теперь у вас есть возможность это попробовать. И в этом вам поможет наш рецепт!

Как приготовить крем-брюле

Время подготовки Время приготовления Порции
15-20 минут 25-30 минут 3-4 порции

 

Ингредиенты

  • Сливки - 750 мл
  • Молоко - 250 мл
  • Яичный желток - 14–15 шт.
  • Сахар - 200 г
  • Ваниль - 1 стручок
  • Сахар коричневый - 100 г

Способ приготовления

  1. Взбейте желтки с сахаром.
  2. Вылейте молоко и сливки в кастрюлю, добавьте туда семена и стручок ванили (стручок нужно будет потом достать).
  3. Разогрейте, смешайте с желтками и сахаром.
  4. Перелейте взбитую массу в термостойкую посуду.
  5. Чтобы посуда не скользила, накройте дно глубокого противня салфеткой или кухонным полотенцем, залейте кипяченой водой так, чтобы формы для запекания были как минимум наполовину под водой.
  6. Запекайте в разогретой до 130 градусов духовке 25–30 минут.
  7. Посыпьте десерт коричневым сахаром и закарамелизуйте его с помощью специальной газовой горелки.
  8. Если нет горелки, можно на 2–3 минуты поставить формочки с сахаром под гриль в духовку.

Как и с чем подавать

Подавайте десерт охлажденным.

Приятного аппетита!

 

 

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