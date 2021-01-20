Салат "Тбилиси" с говядиной

Для заправки я использовала сухую аджику, но можно, например, добавить хмели-сунели или другие пряные специи, и салат заиграет новыми вкусами!

Общая информация

Подготовка: 15 минут

Готовка: 0 минут

Общее количество: 15 минут

Количество порций: 4

Ингредиенты

300 гр отварной говядины

1 болгарский перец

1 красная луковица

1 банка консервированной красной фасоли (примерно 300 гр)

1 пучок кинзы

1 небольшая горсть грецких орехов

2-3 зубчика чеснока

1 столовая ложка виноградного уксуса (можно добавить винный)

4 столовых ложки растительного масла

1 чайная ложка сухой аджики

соль по вкусу

Процесс

-Перец и говядину нарезать тонкой соломкой, лук - тонкими полукольцами, кинзу крупно порубить, чеснок измельчить.

-Грецкие орехи прогреть на сухой сковороде и нарезать ножом.

-Фасоль хорошо промыть.

-В небольшой чаше смешать растительное масло, уксус, соль и специи.

-Смешать все ингредиенты и заправить салат.

-Желательно дать салату настояться в холодильнике около 15-20 минут.

БЖУ (приблизительно на 100 гр)

214 Ккал;

белки 11 г;

жиры 16 г;

углеводы 8 г.