БУДЕТ ВКУСНО!

129 790 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жаба Аркадьевна Болотная20 января, 7:37
    Да, с морковью я тоже делаю. С яблоком можно поэскпериментировать.Грузинский свекол...
  • Павел Александрович19 января, 7:16
    "На небольших оборотах взбиваем все !погромным! блендером."Смешали сыр с яйц...
  • Юлия Корнева18 января, 12:47
    А я этот салат не солю совсем и заправляю маслом грецкого ореха . Очень вкусно и полезно.:)Грузинский свекол...

Салат "Тбилиси" с говядиной

304

Для заправки я использовала сухую аджику, но можно, например, добавить хмели-сунели или другие пряные специи, и салат заиграет новыми вкусами!

Общая информация

Подготовка: 15 минут

Готовка: 0 минут

Общее количество: 15 минут

Количество порций: 4

Ингредиенты

Салат "Тбилиси" с говядиной

  • 300 гр отварной говядины
  • 1 болгарский перец
  • 1 красная луковица
  • 1 банка консервированной красной фасоли (примерно 300 гр)
  • 1 пучок кинзы
  • 1 небольшая горсть грецких орехов
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка виноградного уксуса (можно добавить винный)
  • 4 столовых ложки растительного масла
  • 1 чайная ложка сухой аджики
  • соль по вкусу

Процесс

-Перец и говядину нарезать тонкой соломкой, лук - тонкими полукольцами, кинзу крупно порубить, чеснок измельчить.

-Грецкие орехи прогреть на сухой сковороде и нарезать ножом.

-Фасоль хорошо промыть.

-В небольшой чаше смешать растительное масло, уксус, соль и специи.

Салат "Тбилиси" с говядиной

-Смешать все ингредиенты и заправить салат.

Салат "Тбилиси" с говядиной

-Желательно дать салату настояться в холодильнике около 15-20 минут.

БЖУ (приблизительно на 100 гр)

214 Ккал;

белки 11 г;

жиры 16 г;

углеводы 8 г.

 

 

Ссылка на первоисточник
салаты
Обсудить

Картина дня

наверх