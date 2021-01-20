Салат "Тбилиси" с говядиной

Для заправки я использовала сухую аджику, но можно, например, добавить хмели-сунели или другие пряные специи, и салат заиграет новыми вкусами!
Общая информация
Подготовка: 15 минут
Готовка: 0 минут
Общее количество: 15 минут
Количество порций: 4
Ингредиенты
- 300 гр отварной говядины
- 1 болгарский перец
- 1 красная луковица
- 1 банка консервированной красной фасоли (примерно 300 гр)
- 1 пучок кинзы
- 1 небольшая горсть грецких орехов
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка виноградного уксуса (можно добавить винный)
- 4 столовых ложки растительного масла
- 1 чайная ложка сухой аджики
- соль по вкусу
Процесс
-Перец и говядину нарезать тонкой соломкой, лук - тонкими полукольцами, кинзу крупно порубить, чеснок измельчить.
-Грецкие орехи прогреть на сухой сковороде и нарезать ножом.
-Фасоль хорошо промыть.
-В небольшой чаше смешать растительное масло, уксус, соль и специи.
-Смешать все ингредиенты и заправить салат.
-Желательно дать салату настояться в холодильнике около 15-20 минут.
БЖУ (приблизительно на 100 гр)
214 Ккал;
белки 11 г;
жиры 16 г;
углеводы 8 г.
Свежие комментарии