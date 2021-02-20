Ароматное жаркое под картофельной крышечкой

Блюдо выходного дня! Готовится все довольно быстро и просто, каждый в вашей семье найдет в этом блюде что-нибудь вкусненькое! Обжарили, накрыли картофельной крышкой и в духовку. Нежное мясо, море овощей и запеченный картофель! Хотите попробовать?





Для приготовления этого блюда использую все что выросло на наших грядках! По-настоящему летнее блюдо!

Рецепт:

куриная грудка 500 гр,

лук 2 шт,

сладкий перец 1-2 шт,

морковь 1 шт,

кабачок (небольшой) 1 шт,

чеснок 3 зуб,

зелень петрушки,

соль, черный перец по вкусу,

растительное масло для жарки,

картофель 4 шт,

сыр 100 гр.

Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и обжариваем в небольшом количестве растительного масла. Как только мясо схватилось (несколько минут на большом огне) добавляем морковь и пастернак (этот ингредиент не обязателен), обжариваем пару минут.

Лук, чеснок, кабачок (молодой) все нарезаем на довольно крупные кусочки и поочередно отправляем в сковороду. Обжариваем быстро.

Картофель натрем на крупной терке, отожмем, присолим, добавим перец и сыр (тоже натрем на крупной терке). Хорошо перемешали, это будет картофельная крышечка.

У меня сковорода чугунная с такой же ручкой, в ней и будем запекать. Мясо с овощами солим, перчим и добавляем порубленную зелень.

Перемешали и сверху распределяем картофель.

Запекаем при 200 градусах в разогретой духовке, по времени минут 20. Картошечка должна зазолотится! Блюдо ароматное, сытное, много овощей и вкусное мясо! Ну и конечно же картошка запеклась до аппетитного хруста! Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.