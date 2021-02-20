Ароматное жаркое под картофельной крышечкой

Блюдо выходного дня! Готовится все довольно быстро и просто, каждый в вашей семье найдет в этом блюде что-нибудь вкусненькое! Обжарили, накрыли картофельной крышкой и в духовку. Нежное мясо, море овощей и запеченный картофель! Хотите попробовать?
Для приготовления этого блюда использую все что выросло на наших грядках! По-настоящему летнее блюдо!
Рецепт:
- куриная грудка 500 гр,
- лук 2 шт,
- сладкий перец 1-2 шт,
- морковь 1 шт,
- кабачок (небольшой) 1 шт,
- чеснок 3 зуб,
- зелень петрушки,
- соль, черный перец по вкусу,
- растительное масло для жарки,
- картофель 4 шт,
- сыр 100 гр.
Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и обжариваем в небольшом количестве растительного масла. Как только мясо схватилось (несколько минут на большом огне) добавляем морковь и пастернак (этот ингредиент не обязателен), обжариваем пару минут.
Лук, чеснок, кабачок (молодой) все нарезаем на довольно крупные кусочки и поочередно отправляем в сковороду. Обжариваем быстро.
Картофель натрем на крупной терке, отожмем, присолим, добавим перец и сыр (тоже натрем на крупной терке). Хорошо перемешали, это будет картофельная крышечка.
У меня сковорода чугунная с такой же ручкой, в ней и будем запекать. Мясо с овощами солим, перчим и добавляем порубленную зелень.Перемешали и сверху распределяем картофель.
Запекаем при 200 градусах в разогретой духовке, по времени минут 20. Картошечка должна зазолотится! Блюдо ароматное, сытное, много овощей и вкусное мясо! Ну и конечно же картошка запеклась до аппетитного хруста! Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.
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