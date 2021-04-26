Я люблю отмечать Пасху, но пару лет назад отказалась от продуктов животного происхождения. Методом проб и ошибок, был найден идеальный вариант веганской пасхи из тофу.
Описание приготовления:
Ниже я дам пошаговое описание, как приготовить веганскую пасху. Для этого рецепта рекомендую брать тофу средней плотности, желательно без ярко выраженного соевого привкуса. Кокосовое масло должно быть комнатной температуры, а по консистенции полужидким. Обратите внимание, что в отличие от творога, тофу не нужно долго оставлять под грузом. Поэтому готовить Пасху можно за день до праздника. Она легко готовится, очень вкусная, а главное позволяет не лишать себя приятной пасхальной традиции.
Ингредиенты:
- Тофу — 500 Грамм
- Кокосовое молоко — 125 Миллилитров
- Кокосовое масло — 3 Ст. ложки
- Сахар — 60 Грамм
- Лимон — 1/2 Штуки
- Изюм — По вкусу
- Ванильный сироп — 1-2 Капель
Количество порций: 4-6
Подготовьте все ингредиенты.
Натрите цедру лимона на мелкой терке, затем выжмите 3 ст. ложки сока.
С помощью бумажных полотенец отожмите тофу от лишней жидкости. Разломайте на крупные куски.
Измельчите все ингредиенты, кроме изюма, в блендере до однородной консистенции.
Добавьте изюм, перемешайте смесь.
Проложите форму для пасхи несколькими слоями марли, затем переложите соевую массу.
Сверху придавите пасху грузом и оставьте в холодильнике на пару часов.
Веганская пасха готова. Светлой Пасхи!
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