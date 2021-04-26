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Веганская пасха

Веганская пасха

Я люблю отмечать Пасху, но пару лет назад отказалась от продуктов животного происхождения. Методом проб и ошибок, был найден идеальный вариант веганской пасхи из тофу.

Описание приготовления:

Ниже я дам пошаговое описание, как приготовить веганскую пасху. Для этого рецепта рекомендую брать тофу средней плотности, желательно без ярко выраженного соевого привкуса. Кокосовое масло должно быть комнатной температуры, а по консистенции полужидким. Обратите внимание, что в отличие от творога, тофу не нужно долго оставлять под грузом. Поэтому готовить Пасху можно за день до праздника. Она легко готовится, очень вкусная, а главное позволяет не лишать себя приятной пасхальной традиции.

Ингредиенты:

  • Тофу  — 500 Грамм
  • Кокосовое молоко  — 125 Миллилитров
  • Кокосовое масло  — 3 Ст. ложки
  • Сахар  — 60 Грамм
  • Лимон  — 1/2 Штуки
  • Изюм  — По вкусу
  • Ванильный сироп  — 1-2 Капель

Количество порций: 4-6

Веганская пасха

Подготовьте все ингредиенты.

Веганская пасха

Натрите цедру лимона на мелкой терке, затем выжмите 3 ст. ложки сока.

Веганская пасха

С помощью бумажных полотенец отожмите тофу от лишней жидкости. Разломайте на крупные куски.

Веганская пасха

Измельчите все ингредиенты, кроме изюма, в блендере до однородной консистенции.

Веганская пасха

Добавьте изюм, перемешайте смесь.

Веганская пасха

Проложите форму для пасхи несколькими слоями марли, затем переложите соевую массу.

Веганская пасха

Сверху придавите пасху грузом и оставьте в холодильнике на пару часов.

Веганская пасха

Веганская пасха готова. Светлой Пасхи!

 

 

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