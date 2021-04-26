Я люблю отмечать Пасху, но пару лет назад отказалась от продуктов животного происхождения. Методом проб и ошибок, был найден идеальный вариант веганской пасхи из тофу.

Описание приготовления:

Ниже я дам пошаговое описание, как приготовить веганскую пасху. Для этого рецепта рекомендую брать тофу средней плотности, желательно без ярко выраженного соевого привкуса. Кокосовое масло должно быть комнатной температуры, а по консистенции полужидким. Обратите внимание, что в отличие от творога, тофу не нужно долго оставлять под грузом. Поэтому готовить Пасху можно за день до праздника. Она легко готовится, очень вкусная, а главное позволяет не лишать себя приятной пасхальной традиции.

Ингредиенты:

Тофу — 500 Грамм

Кокосовое молоко — 125 Миллилитров

Кокосовое масло — 3 Ст. ложки

Сахар — 60 Грамм

Лимон — 1/2 Штуки

Изюм — По вкусу

Ванильный сироп — 1-2 Капель

Количество порций: 4-6

Подготовьте все ингредиенты.

Натрите цедру лимона на мелкой терке, затем выжмите 3 ст. ложки сока.

С помощью бумажных полотенец отожмите тофу от лишней жидкости. Разломайте на крупные куски.

Измельчите все ингредиенты, кроме изюма, в блендере до однородной консистенции.

Добавьте изюм, перемешайте смесь.

Проложите форму для пасхи несколькими слоями марли, затем переложите соевую массу.

Сверху придавите пасху грузом и оставьте в холодильнике на пару часов.

Веганская пасха готова. Светлой Пасхи!