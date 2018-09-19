Бастурма из куриной грудки: как приготовить дома нежнейшее вяленое мясо

Бастурма из куриной грудки.



Бастурма (вяленое мясо) считается на наших отечественных просторах деликатесом. Как правило, ее можно увидеть на праздничных столах. Традиционная бастурма делается из говяжьего мяса, но мы предлагаем вам попробовать самим сделать ее… из куриной грудки. Вкус получится непередаваемым.

Возьмите 4 кусочка куриного филе.



Для приготовления бастурмы нам понадобятся:



• Куриное филе;

• Соль;

• Специи по вкусу.



Сначала нужно подготовить куриное филе. Необходимо кусочки помыть и срезать с них плеву. Промокните филе бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Емкость щедро посыпать солью и обвалять в ней мясо.



На дно емкости насыпьте толстый слой соли. Тщательно обмакните в нее каждый кусок куриной грудки, а затем также укладывайте в емкость. Сверху присыпьте солью. Мясо отправьте на сутки в холодильник.

Отправить мясо на сутки в холодильник.



После того, как мясо достали из холодильника, его нужно промыть, чтобы убрать лишнюю соль.

Соленое филе вымачивать в воде 4 часа, а затем обвалять в специях.



Если вы планируете готовить бастурму под пиво, тогда в воде она должна пробыть около 2-х часов. Если же хочется получить слегка солоноватый привкус, оставляйте мясо в воде на 4 часа.

Важно менять воду каждые полчаса.

Куриная бастурма должна сохнуть 3 дня.



Следующий этап приготовления: специи. Смешайте 1 ч. л. красного молотого перца, 3 ч. л. паприки, 2 ч. л. сушеного чеснока из расчета на 4 кусочка грудки. Каждое филе обваляйте в смеси и нанижите на крючок. Мясо должно сохнуть 3 дня. После этого бастурма готова. Приятного аппетита!

Куриная бастурма.

Куриная бастурма.