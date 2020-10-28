Сок из граната: как выжать без соковыжималки

Я гранаты очень люблю, правда, есть их неудобно из-за большого количества мелких семян. Иногда брала магазинный сок, но он дорогой и не всегда натуральный. Я даже задумывалась о покупке соковыжималки. Говорят, удобная и полезная в хозяйстве вещь. Давила бы сок из граната, когда захочу. Но один счастливый случай всё изменил.

В выходные я отправилась на рынок за покупками. Мое внимание привлекла большая толпа народу возле одного прилавка. Интерес взял свое, и я подошла узнать, в чём собственно дело. Оказалось, армянин торгует теми самыми любимыми фруктами и соком. Но выжимает он его при вас. Я глазам своим не поверила. За три минуты мужчина извлекал руками весь сок из плода. Сейчас расскажу как.

Как руками выжать сок из граната

Чтобы получить много вкусного напитка, выбирайте спелые и сочные гранаты. Положите чистый фрукт на твердую поверхность и начинайте катать, придавливая его рукой. При этом вы услышите характерный потрескивающий звук. Значит семена лопаются и выделяют сок.

Теперь увеличьте давление с помощью второй руки и дальше продолжайте катать гранат по поверхности.

Через несколько минут плод должен перестать хрустеть. Он станет мягким, а отдельные семена не будут прощупываться.

Аккуратно сделайте сбоку надрез острым ножом. Будьте готовы к тому, что сок может брызнуть.

Подставьте стакан, переверните гранат дыркой вниз и приставьте к емкости. Надавите на фрукт, позволяя соку вытекать в стакан.

Выжатый плод разрежьте и вытрясите косточки на тарелку. Как видите, только несколько семян остались целыми. Остальные же отдали сок.

Я просто в восторге от данного способа выдавливания сока. Теперь я в любое время могу насладиться любимым напитком. И главное, что я на все сто уверена в качестве гранатового сока. А вы раньше слышали о таком методе?