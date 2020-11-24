Суп рыбный из глубины веков

В древности галичане потребляли в основном рыбу, мясо для простых людей очень дорого было и готовилось только иногда, по праздникам. Скот же выращивали в основном на продажу, обмен.

Но это не говорит о скудном питании горожан. В еду шли овощи, крупы, рыба. Многочисленные реки, ручьи, пруды и озера вокруг ограниченного стенами города в большом количестве, обеспечивали стол жителей Львова щуками, карпом, окунями, линями, карасями и плотвой. На Рынке в большом количестве продавалась как живая, так и соленая и копченая рыба.

Вот и у нас сегодня рецепт из давних лет.

СУП РЫБНЫЙ "Книга по ведению хозяйства" Львов 1907.

Для этого супа нужно сварить бульон из карасей или любой мелкой рыбы.

У меня была голова и кости от судака. Филе я приготовил для иного, а вот голову и кости с обрезками мяса взял в суп.

Бульон процедить через сито.

Коренья нарезать, лук дать целым. Вкинуть лавровый лист, душистый и черный перец, соль.

Когда корни размякнут, но не полностью сварятся, извлечь луковицу и лавр, бросить обобранного с костей мяса рыбы, развести муку кислой сметаной и заправить ею суп.

Мелко нарезать в суп зелени петрушки, поправить на соль, поперчить по вкусу, дать кипнуть секунду и выключить.

Пусть отдохнёт пару минут.

Подается с гренками или заранее приготовленными галушками. Галушки кладем в тарелку и заливаем супом.

Приятного аппетита!