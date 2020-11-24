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Суп рыбный из глубины веков

Суп рыбный из глубины веков

В древности галичане потребляли в основном рыбу, мясо для простых людей очень дорого было и готовилось только иногда, по праздникам. Скот же выращивали в основном на продажу, обмен.

Но это не говорит о скудном питании горожан. В еду шли овощи, крупы, рыба. Многочисленные реки, ручьи, пруды и озера вокруг ограниченного стенами города в большом количестве, обеспечивали стол жителей Львова щуками, карпом, окунями, линями, карасями и плотвой. На Рынке в большом количестве продавалась как живая, так и соленая и копченая рыба.

Вот и у нас сегодня рецепт из давних лет.

Суп рыбный из глубины веков

СУП РЫБНЫЙ "Книга по ведению хозяйства" Львов 1907.

Суп рыбный из глубины веков

Для этого супа нужно сварить бульон из карасей или любой мелкой рыбы.
У меня была голова и кости от судака. Филе я приготовил для иного, а вот голову и кости с обрезками мяса взял в суп.

Суп рыбный из глубины веков

Бульон процедить через сито.

Суп рыбный из глубины веков

Коренья нарезать, лук дать целым. Вкинуть лавровый лист, душистый и черный перец, соль.

Суп рыбный из глубины веков

Когда корни размякнут, но не полностью сварятся, извлечь луковицу и лавр, бросить обобранного с костей мяса рыбы, развести муку кислой сметаной и заправить ею суп.

Суп рыбный из глубины веков

Мелко нарезать в суп зелени петрушки, поправить на соль, поперчить по вкусу, дать кипнуть секунду и выключить.

Пусть отдохнёт пару минут.

Суп рыбный из глубины веков

Подается с гренками или заранее приготовленными галушками. Галушки кладем в тарелку и заливаем супом.

Суп рыбный из глубины веков

Приятного аппетита!

 

 

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