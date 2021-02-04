Невероятно аппетитная сладость: торт «Халва»

Невероятный вкус этого блюда обеспечивается за счет нескольких слоев: шоколадного бисквита, сезам бисквита и оригинального халвичного крема.

Вам понадобится:

9 яиц;

2 стакана сахара;

полстакана сахарной пудры;

1,5 стакана муки;

2/3 крахмала;

разрыхлитель для теста;

треть стакана какао-порошка;

150 граммов кунжутных семян;

2 стакана молока;

примерно 120-150 граммов сливочного масла;

200-250 граммов халвы (без добавок)

Приготовление шоколадного бисквита

Смешайте 2/3 стакана муки с третью стакана какао-порошка. Чтобы тесто было воздушным, просейте смесь какао и муки через мелкое сито. У пяти яиц отделите желтки от белков. Белки взбейте отдельно с небольшой щепоткой соли, а когда они станут густыми, добавьте 3/4 стакана сахара. Сахар добавляйте небольшими порциями, каждый раз взбивая белковую массу. После этого введите в белки смесь какао и муки, а также желтки. Массу залейте в форму для выпечки. Выпекайте бисквит 25-30 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверьте деревянной палочкой. Дождитесь, пока бисквит полностью остынет, а затем разрежьте его вдоль на две одинаковые половины.

Сезам корж

Взбейте до густоты 4 белка с небольшой щепоткой соли. Постепенно введите в них полстакана сахара.

Халвичный крем

В белки введите по половине стакана муки и крахмала, чайную ложку разрыхлителя теста. После добавьте 150 граммов кунжутных семян. Запекайте корж при температуре 180 градусов до готовности (около получаса). Перед пропиткой его следует остудить.

Стакан молока смешайте с половиной стакана сахарной пудры и вскипятите. Еще один стакан холодного молока смешайте с четырьмя желтками и тремя столовыми ложками крахмала. Очень медленно влейте холодную молочную смесь в горячую и дайте крему остыть. Пол пачки сливочного масла взбейте с измельченной халвой, а затем соедините с остывшим кремом и поставьте в холодильник.

Сборка торта

После того, как кожи полностью остыли, а крем намного застыл, соединяем все вместе. Первый слой — шоколадный бисквит, намазанный кремом. Затем корж сезам с кремом, еще один бисквит, намазанный кремом. Сверху можно украсить торт крошками халвы или потереть на него кусочек шоколада. Дайте торту 1,5-2 часа настояться в холодильнике перед подачей.