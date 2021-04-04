Улетный соус для креветок: неожиданное сочетание ингредиентов

Любителей морепродуктов сложно удивить, и все же, поварам японских ресторанов удалось это сделать! Только представьте, что в соус, который теперь подают к креветкам входят такие, казалось бы несовместимые продукты, как васаби и сгущенка. Оценить богатство вкуса по достоинству можно и в домашних условиях, зная секрет приготовления и нюансы, которые следует учесть, чтобы сбалансировать вкус. На выходе вы получите потрясающий пикантный соус для креветок с ярко выраженными сливочными нотками. Поверьте, снятием пробы дело не ограничится, а сам соус станет любимым и желанным.

Ингредиенты:

порошок васаби — 1 ч л с горкой

теплая вода — 2-3 ч.ложки

сгущенка — 1-1.5 ст. ложки

цедра 1/2 лимона

сок лимонный — 0,5 ст.ложки

майонез (без вкусовых добавок) — 3-4 ст.ложки

Порошок васаби разбавляем теплой водой. Чем горячее вода, тем ярче раскроется вкус васаби и более острым получится соус. Хорошо перемешиваем порошок до пастообразного состояния, а затем добавляем 1 ст. ложку сгущенки и смешиваем до получения однородной массы.

К сладкой и одновременно с этим очень острой массе добавляем цедру половины лимона. Сюда же вводим около половины столовой ложки лимонного сока и снова все перемешиваем до однородности.

К получившейся массе добавляем майонез из расчета 1:1. Все хорошо перемешиваем и пробуем. На выходе получаем в меру кислый, немного сладковатый и в то же время острый соус с выраженным сливочным вкусом. При необходимости сбалансировать вкус под себя можно, используя все те же ингредиенты. Подавать такой соус можно не только к креветкам, но и к рыбе.

Больше подробностей, касающихся приготовления соуса для креветок, в видео ниже: