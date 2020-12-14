Какие блюда должны быть на новогоднем столе — 2021

Год Быка ожидает нас по восточному календарю. Если вы хотите с первых минут понравиться этому животному, нужно как следует подготовиться. Рекомендуем вам продумать не только место торжества, но и праздничное меню. Бык непривередлив к еде, как правило, он питается растительной пищей, очень любит овощи, фрукты и зелень. Какие же блюда должны быть на новогоднем столе, а от чего лучше воздержаться — читайте в нашей статье.

Мясо на горячее — конечно, замечательно. Но важно, чтобы это не была говядина или телятина. Хозяин года точно не оценит, если в первую ночь подать на стол его сородичей. Остановите свой выбор на курице или индейке. Если хочется чего-то пожирнее, запеките свинину в духовке или сделайте из нее шашлык. Холодца, излюбленного всеми новогоднего блюда, это тоже касается. Готовьте его на основе допустимого мяса.

Также стоит проявлять осторожность, готовя желейные блюда. Многие забывают, что желатин делают из рогов крупных парнокопытных. Если есть возможность, замените этот ингредиент агар-агаром.

А какие напитки должны быть на новогоднем столе 2021 года? Замечательно, если вы не употребляете алкоголь, потому что Бык не любит пьяных людей. Если вы все-таки хотите вместе со всеми поднять под бой курантов нарядный бокал с напитком, который будет крепче сока, делайте выбор в пользу вина или шампанского.

Высокоградусный алкоголь придется намного серьезнее дозировать.

Пожалуй, это все незначительные запреты, которые выдвигает Белый Металлический Бык. Дальше — о приятном: составляем меню на новогодний стол 2021 года!

Свинина, запеченная с овощами в духовке

Свинина в остро-сладком маринаде будет отлично смотреться в роли горячего блюда на вашем столе. Ради дополнительных красок запеките мясо с овощами. Такой гарнир обязательно оценит покровитель года!

Ингредиенты:

Основные:

свиная корейка — 800 г

брокколи — 200 г

морковь — 1 шт.

красный лук — 1 шт.

чеснок — 1 головка

оливковое масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Для маринада:

жидкий мед — 4 ст. л.

горчица зернистая — 4 ст. л.

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

1. Возьмите свинину и удалите лишнюю жидкость с поверхности при помощи бумажного полотенца. Натрите мясо солью.

2. Смешайте все ингредиенты для маринада, отправьте в холодильник на 20 минут.

3. Свинину перевяжите кулинарной нитью и смажьте маринадом. Оставьте мясо мариноваться на 2 часа.

4. Подготовьте овощи: вымойте брокколи, очистите лук и морковь. Нарежьте произвольно. Срежьте верхушку головки чеснока. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте специями по вкусу.

5. Свиную корейку с овощами сложите в рукав для запекания. Готовьте в духовке 50 минут при 180°C.

6. Затем переложите содержимое кулинарного рукава в форму для запекания и полейте все выделившимся соком. Запекайте еще 10 минут — за это время должна образоваться аппетитная корочка.

7. Освободите мясо от кулинарной нити. Подавайте на красивом блюде, поставьте свинину с овощами в центр стола и не забудьте нарезать на кусочки.

Картофельные «лодочки» с сыром и беконом

А что в качестве гарнира можно приготовить на новогодний стол — 2021? Конечно, картофель! Пюре, картофель по-деревенски или «лодочки» — выбирайте в пользу оригинальности. Если у вас объемная духовка, картофель можно запекать одновременно со свининой, ведь эти блюда нужно подавать горячими к полуночи.

Ингредиенты:

Основные:

картофель — 6 шт.

бекон — 250 г

лук репчатый — 1 шт.

сыр — 130 г

чеснок — 2 зубчика

растительное масло — 2 ст. л.

Для подачи:

зелень — по вкусу

сметана — 150 г

Способ приготовления:

1. Картофель тщательно вымойте и каждый клубень разрежьте пополам.

2. Лук и бекон мелко нарежьте.

3. На растительном масле обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте бекон и готовьте еще 2 минуты.

4. Когда ингредиенты остынут, смешайте их с сыром, натертым на крупной терке.

5. Из картофеля удалите часть сердцевины, куда положите начинку. Посолите, поперчите и смажьте смесью из растительного масла и чеснока, пропущенного через пресс.

6. Выложите на противень, застеленный пекарской бумагой, и запекайте 20 минут при 180°C.

7. Затем наполните подрумянившиеся лодочки начинкой и запекайте до готовности картошки и расплавления сыра.

8. Подавайте со сметаной, посыпав картофель зеленью.

Мини-бутерброды с гуакамоле и креветками

Что из закусок подать на новогодний стол — 2021? Пусть это будут легкие бутерброды, ведь Бык не одобряет переедания. Морепродукты справятся с этой задачей. Вы можете сделать брускетты с риетом или мини-бутеброды с креветками. Готовятся они совсем не долго.

Ингредиенты:

королевские креветки — 400 г

тостовый хлеб — 6 шт.

авокадо — 2 шт.

чеснок — 1 зубчик

сок лимона — 3 ч. л.

оливковое масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

перец черный свежемолотый — по вкусу

Способ приготовления:

1. Королевские креветки разморозьте, слейте лишнюю жидкость.

2. Обжарьте морепродукт по 1 минуте с обеих сторон, предварительно разогрев сковороду и смазав ее оливковым маслом.

3. Хлеб подсушите на сковороде с обеих сторон. При помощи ножа или небольшого кулинарного кольца придайте тостам круглую форму.

4. Авокадо очистите, удалите кость. Мякоть пробейте блендером или разомните вилкой. Добавьте сок лимона, измельченный чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте или еще раз пюрируйте.

5. Соберите мини-бутерброды. На тосты выложите гуакамоле, а сверху красиво усадите креветки. По желанию украсьте зеленью и незамедлительно подавайте закуску. Благодаря лимонному соку авокадо не потемнеет какое-то время, но лучше все-таки не делать бутерброды заранее, за несколько часов до торжества.

Легкий салат с карамелизированной грушей

Салат с ананасами, консервированными персиками или грушей будет оригинальным решением для праздничного ужина. Добавьте горсть орешков и вкусного сыра — результат превзойдет все ожидания! Обязательно подайте такой необычный салат на ваш новогодний стол — 2021.

Ингредиенты:

листья салата — 3 горсти

сыр с голубой плесенью — 150 г

грецкие орехи — 80 г

груши — 2 шт.

тростниковый сахар — 2 ст. л.

сливочное масло — 1 ст. л.

оливковое масло — 1 ст. л.

бальзамический крем — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

1. Листья салата промойте и просушите. Сыр с плесенью нарежьте кубиком.

2. Грецкие орехи очистите от шелухи и подсушите на сковороде в течение 3 минут, постоянно помешивая.

3. Грушу нарежьте вдоль на несколько частей. Это могут быть обычные ломтики, четверти и даже половинки.

4. На сковороде разогрейте сливочное масло, выложите сахар. Подождите, пока образуется однородная масса, не забывайте помешивать.

5. Выложите грушу в сковороду и обжаривайте несколько минут до золотистости и мягкости фрукта.

6. Соберите салат. На тарелки выложите листья салата, сыр, грецкие орехи и карамелизированную грушу. Слегка подсолите и полейте оливковым маслом. Дополните композицию бальзамическим кремом.

Шоколадные маффины на десерт

Что из сладостей должно быть на новогоднем столе? Шоколад — и как можно больше! Испеките кекс или приготовьте такие аккуратные маффины. Только обязательно используйте качественные шоколад и какао.

Ингредиенты:

мука — 200 г

сахар — 170 г

молоко — 150 мл

яйца куриные — 2 шт.

шоколадные капли — 120 г

сливочное масло — 50 г

какао — 2 ст. л.

разрыхлитель — 8 г

цедра апельсина — 1 ч. л.

корица — 2 щепотки

Способ приготовления:

1. Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Смешайте теплое масло с молоком и яйцами.

2. В отдельной миске соедините муку, какао, сахар, цедру апельсина, корицу и разрыхлитель.

3. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к влажным, добейтесь однородной консистенции.

4. Всыпьте шоколадные капли, перемешайте. Часть шоколада оставьте, ей украсите маффины сверху.

5. Разложите тесто по формочкам и выпекайте при 180°C около 15 минут. Готовность проверьте сухой шпажкой.

Такое разнообразное меню не помешает дополнить мандаринами, виноградом, еще парочкой салатов и домашними конфетами. Пожалуй, мы ответили на вопрос — что можно приготовить на новогодний стол — 2021. Остается только пожелать вам вкусного ужина и счастливого Нового года!