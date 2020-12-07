Говяжье сердце запеченное с киви под сливочно-луковым соусом

Предлагаю вам немного необычный, но очень вкусный вариант приготовление говяжьего сердца - с киви!!! Получилось правда безумно вкусно и оригинально, так что таким блюдом смело можно удивлять своих гостей! Ничего сложного в приготовлении нет, да и набор продуктов вполне доступный))) Так что, смело готовим и наслаждаемся вкуснейшим блюдом!!!

Ингредиенты:

1 говяжье сердце

3 крупные репчатые луковицы

1 стакан бульона (от варки сердца)

1 стакан сливок 15-20%

3 крупных киви

150 гр. твердого сыра

сливочное масло

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Сердце отварить в подсоленной воде до готовности.

Остудить, срезать жир и вырезать протоки.

Затем нарезать сердце на ломтики толщиной 5 мм.

Лук нарезать полукольцами и обжарить на сливочном масле до легкой золотистости. Влить процеженный бульон и сливки, посолить, поперчить по вкусу и потушить около 10 минут.

Киви очистить и нарезать кружочками. Сыр натереть на терке.

Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить ломтики сердца, сверху выложить луково-сливочный соус, затем кружочки киви и посыпать все тертым сыром.

Запекать в духовке примерно 20-25 минут при 200 градусах.

Подавать можно и в теплом, и в холодном виде с гарниром по вкусу.

Приятного вам аппетита!!!