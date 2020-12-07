Говяжье сердце запеченное с киви под сливочно-луковым соусом

Предлагаю вам немного необычный, но очень вкусный вариант приготовление говяжьего сердца - с киви!!! Получилось правда безумно вкусно и оригинально, так что таким блюдом смело можно удивлять своих гостей! Ничего сложного в приготовлении нет, да и набор продуктов вполне доступный))) Так что, смело готовим и наслаждаемся вкуснейшим блюдом!!!
Ингредиенты:
- 1 говяжье сердце
- 3 крупные репчатые луковицы
- 1 стакан бульона (от варки сердца)
- 1 стакан сливок 15-20%
- 3 крупных киви
- 150 гр. твердого сыра
- сливочное масло
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
Сердце отварить в подсоленной воде до готовности.
Остудить, срезать жир и вырезать протоки.
Затем нарезать сердце на ломтики толщиной 5 мм.
Лук нарезать полукольцами и обжарить на сливочном масле до легкой золотистости. Влить процеженный бульон и сливки, посолить, поперчить по вкусу и потушить около 10 минут.
Киви очистить и нарезать кружочками. Сыр натереть на терке.
Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить ломтики сердца, сверху выложить луково-сливочный соус, затем кружочки киви и посыпать все тертым сыром.
Запекать в духовке примерно 20-25 минут при 200 градусах.
Подавать можно и в теплом, и в холодном виде с гарниром по вкусу.
Приятного вам аппетита!!!
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