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Говяжье сердце запеченное с киви под сливочно-луковым соусом

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Предлагаю вам немного необычный, но очень вкусный вариант приготовление говяжьего сердца - с киви!!! Получилось правда безумно вкусно и оригинально, так что таким блюдом смело можно удивлять своих гостей! Ничего сложного в приготовлении нет, да и набор продуктов вполне доступный))) Так что, смело готовим и наслаждаемся вкуснейшим блюдом!!!

Говяжье сердце запеченное с киви под сливочно-луковым соусом

Говяжье сердце запеченное с киви под сливочно-луковым соусом

Ингредиенты:

  • 1 говяжье сердце
  • 3 крупные репчатые луковицы
  • 1 стакан бульона (от варки сердца)
  • 1 стакан сливок 15-20%
  • 3 крупных киви
  • 150 гр. твердого сыра
  • сливочное масло
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:
Сердце отварить в подсоленной воде до готовности. 
Остудить, срезать жир и вырезать протоки. 
Затем нарезать сердце на ломтики толщиной 5 мм.

Лук нарезать полукольцами и обжарить на сливочном масле до легкой золотистости. Влить процеженный бульон и сливки, посолить, поперчить по вкусу и потушить около 10 минут.

Киви очистить и нарезать кружочками. Сыр натереть на терке.

Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить ломтики сердца, сверху выложить луково-сливочный соус, затем кружочки киви и посыпать все тертым сыром.

Говяжье сердце запеченное с киви под сливочно-луковым соусом

Запекать в духовке примерно 20-25 минут при 200 градусах.

Подавать можно и в теплом, и в холодном виде с гарниром по вкусу.

Приятного вам аппетита!!!

Говяжье сердце запеченное с киви под сливочно-луковым соусом

 

 

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