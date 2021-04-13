Постно — вкусно! Рецепты простых постных блюд

Со стороны может показаться, что постный стол — это что-то довольно банальное: каши, овощи, бобовые. На самом же деле и из постных продуктов можно приготовить вкусные, разнообразные и питательные блюда. А еще время поста — отличное время, чтобы изучить новые рецепты.

Предлагаем вам нашу подборку постных и вкусных блюд, что могут разнообразить ваш стол.

Во время поста много интересных блюд можно приготовить с грибами

Фаршированные шампиньоны

Для блюда потребуются:

500 грамм шампиньонов;

3 картофелины;

1 луковица;

чеснок, петрушка, соль и перец по вкусу;

зеленый лук — если есть;

растительное масло.

Как готовить:

Очищенный картофель нарежьте кусочками и отварите до готовности.

Картофель разомните в пюре, добавьте две чайных ложки растительного масла, соль и перец по вкусу. Пюре взбейте миксером.

Ножки грибов отделите от шляпок и нарежьте. Можете убрать пластинки внутри грибных шляпок.

На среднем огне обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте измельченные ножки грибов, обжарьте смесь в течение 7–8 минут.

Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте смесь в течение двух минут, чтобы появился аромат.

Снимите блюдо с огня и добавьте мелко нарезанный зеленый лук, петрушку, соль и перец.

Половину пюре оставьте для украшения шляпок. В другую половину добавьте смесь жареного лука, грибов и зелени и заполните начинкой шляпки.

Оставшимся пюре украсьте шляпки. Красиво украсить грибы можно с помощью кондитерского шприца.

Шампиньоны поместите в духовку и выпекайте около 25–30 минут при температуре 180 градусов.

Украсить шампиньоны можно постным сыром — например, из миндаля

Аджапсандали — грузинское блюдо

Аджапсандали — традиционное грузинское блюдо, которое готовят из тушеных овощей: баклажана, сладкого и острого перца, чеснока, помидор и зелени. Чем-то это блюдо похоже на прованский рататуй или венгерское лечо.

Что потребуется:

5 баклажанов;

8 помидоров;

3 картофелины;

1 зубчик чеснока;

2–3 веточки базилика;

2 сладких перца;

4 луковицы;

4 столовых ложки растительного масла;

кинза и соль.

Как готовить:

Баклажаны нарезать большими кусками, посыпать солью и оставить на 20 минут. Далее промыть и отжать от воды.

Лук и картофель очистить, у перцев удалить сердцевину, а у помидоров снять кожицу, предварительно обдав их кипятком.

В сковороде разогреть 2 столовых ложки растительного масла, в течение 5 минут обжарить картофель. Затем добавить баклажаны и готовить еще 4 минуты. Переложить в кастрюлю, посыпать зеленью.

В сковороду влить остатки масла и в течение 5 минут обжаривать лук. Добавить перец и помидоры, готовить 5 минут на среднем огне.

Убрать перец, помидоры и лук в кастрюлю, где уже лежат баклажаны с картофелем. Добавить чеснок, соль и перец, довести до кипения на сильном огне и снять с огня.

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К аджапсандали в качестве приправы также подойдет и эстрагон

Табуле — восточное блюдо

Необычное и вкусное блюдо восточной кухни лучше всего готовить со свежими травами. Зимой подойдут и замороженные ингредиенты. Нарезать их лучше всего острым ножом, чтобы листья отдали свой сок в салат, а не на разделочную доску.

Для приготовления потребуется:

1 стакан кускуса;

2 больших помидора;

половина лимона;

4 столовых ложки оливкового масла;

половина чайной ложки соли;

пучок петрушки;

веточка мяты;

молотый черный перец.

Как готовить:

Кускус заливаем стаканом кипятка. Добавляем несколько капель оливкового масла и немного соли. Оставляем на 3–4 минуты, чтобы кускус впитал воду.

Помидоры обдать кипятком, снять кожицу, удалить семена и нарезать кусочками. Из лимона выдавить сок. Мяту и петрушку крупно нарезать.

В салатнице перемешать зелень, нарезанные помидоры и кускус. Заправить салат оливковым маслом, лимонным соком, посолить и поперчить.

Источник: Depositphotos

Можно добавить в блюдо шафран, который придаст салату теплый оттенок

Стручковая фасоль на сковороде

Постные блюда могут быть не только вкусными. Они еще и полезные. Например, разнообразить стол могут блюда из стручковой фасоли.

Составляющие:

400 грамм стручковой фасоли;

1 луковица;

3 зубца чеснока;

соль, перец;

оливковое масло;

прованские травы.

Как готовить:

Фасоль режем на кусочки по 4–5 см, варим около 5 минут в кипящей подсоленной воде.

Мелко рубим лук и чеснок, обжариваем в растительном масле, добавляем фасоль и обжариваем примерно в течение 5–7 минут.

Солим, перчим по вкусу, посыпаем прованскими травами.

Источник: Depositphotos

Стручковую фасоль можно сочетать практически со всеми овощами

Постные кексы на десерт

Из ингредиентов, доступных для постных блюд, можно делать даже десерты. Например, постные кексы. Их можно испечь в те дни, когда разрешено употреблять растительное масло.

Потребуется:

2 столовых ложки меда;

1 столовая ложка воды;

половина столовой ложки растительного масла;

половина стакана сахара;

1,5 стакана муки;

чайная ложка разрыхлителя (его можно заменить содой);

щепотка соли.

Как готовить:

Мед разводим водой, добавляем сахар, соль, растительное масло. Все взбиваем, добавляем муку и разрыхлитель.

Перемешиваем до исчезновения комочков. Тесто по консистенции должно быть как жидкая сметана.

Формочки для кексов смазываем растительным маслом и заполняем тестом.

Выпекаем кексы около 30 минут при температуре 180–200 градусов.

Источник: Depositphotos

Постные кексы можно украсить изюмом и посыпать корицей