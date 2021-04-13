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Постно — вкусно! Рецепты простых постных блюд

Со стороны может показаться, что постный стол — это что-то довольно банальное: каши, овощи, бобовые. На самом же деле и из постных продуктов можно приготовить вкусные, разнообразные и питательные блюда. А еще время поста — отличное время, чтобы изучить новые рецепты.

Предлагаем вам нашу подборку постных и вкусных блюд, что могут разнообразить ваш стол.

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Во время поста много интересных блюд можно приготовить с грибами

Фаршированные шампиньоны

Для блюда потребуются:

  • 500 грамм шампиньонов;
  • 3 картофелины;
  • 1 луковица;
  • чеснок, петрушка, соль и перец по вкусу;
  • зеленый лук — если есть;
  • растительное масло.

Как готовить:

  • Очищенный картофель нарежьте кусочками и отварите до готовности.
  • Картофель разомните в пюре, добавьте две чайных ложки растительного масла, соль и перец по вкусу. Пюре взбейте миксером.
  • Ножки грибов отделите от шляпок и нарежьте. Можете убрать пластинки внутри грибных шляпок.
  • На среднем огне обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте измельченные ножки грибов, обжарьте смесь в течение 7–8 минут.
  • Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте смесь в течение двух минут, чтобы появился аромат.
  • Снимите блюдо с огня и добавьте мелко нарезанный зеленый лук, петрушку, соль и перец.
  • Половину пюре оставьте для украшения шляпок. В другую половину добавьте смесь жареного лука, грибов и зелени и заполните начинкой шляпки.
  • Оставшимся пюре украсьте шляпки. Красиво украсить грибы можно с помощью кондитерского шприца.
  • Шампиньоны поместите в духовку и выпекайте около 25–30 минут при температуре 180 градусов.

Украсить шампиньоны можно постным сыром — например, из миндаля

Аджапсандали — грузинское блюдо

Аджапсандали — традиционное грузинское блюдо, которое готовят из тушеных овощей: баклажана, сладкого и острого перца, чеснока, помидор и зелени. Чем-то это блюдо похоже на прованский рататуй или венгерское лечо.

Что потребуется:

  • 5 баклажанов;
  • 8 помидоров;
  • 3 картофелины;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2–3 веточки базилика;
  • 2 сладких перца;
  • 4 луковицы;
  • 4 столовых ложки растительного масла;
  • кинза и соль.

Как готовить:

  • Баклажаны нарезать большими кусками, посыпать солью и оставить на 20 минут. Далее промыть и отжать от воды.
  • Лук и картофель очистить, у перцев удалить сердцевину, а у помидоров снять кожицу, предварительно обдав их кипятком.
  • В сковороде разогреть 2 столовых ложки растительного масла, в течение 5 минут обжарить картофель. Затем добавить баклажаны и готовить еще 4 минуты. Переложить в кастрюлю, посыпать зеленью.
  • В сковороду влить остатки масла и в течение 5 минут обжаривать лук. Добавить перец и помидоры, готовить 5 минут на среднем огне.
  • Убрать перец, помидоры и лук в кастрюлю, где уже лежат баклажаны с картофелем. Добавить чеснок, соль и перец, довести до кипения на сильном огне и снять с огня.

Аджапсандали подают горячим

Источник: Depositphotos

К аджапсандали в качестве приправы также подойдет и эстрагон

Табуле — восточное блюдо

Необычное и вкусное блюдо восточной кухни лучше всего готовить со свежими травами. Зимой подойдут и замороженные ингредиенты. Нарезать их лучше всего острым ножом, чтобы листья отдали свой сок в салат, а не на разделочную доску.

Для приготовления потребуется:

  • 1 стакан кускуса;
  • 2 больших помидора;
  • половина лимона;
  • 4 столовых ложки оливкового масла;
  • половина чайной ложки соли;
  • пучок петрушки;
  • веточка мяты;
  • молотый черный перец.

Как готовить:

  • Кускус заливаем стаканом кипятка. Добавляем несколько капель оливкового масла и немного соли. Оставляем на 3–4 минуты, чтобы кускус впитал воду.
  • Помидоры обдать кипятком, снять кожицу, удалить семена и нарезать кусочками. Из лимона выдавить сок. Мяту и петрушку крупно нарезать.
  • В салатнице перемешать зелень, нарезанные помидоры и кускус. Заправить салат оливковым  маслом, лимонным соком, посолить и поперчить.

Можно добавить в блюдо шафран, который придаст салату теплый оттенок

Источник: Depositphotos

Можно добавить в блюдо шафран, который придаст салату теплый оттенок

Стручковая фасоль на сковороде

Постные блюда могут быть не только вкусными. Они еще и полезные. Например, разнообразить стол могут блюда из стручковой фасоли.

Составляющие:

  • 400 грамм стручковой фасоли;
  • 1 луковица;
  • 3 зубца чеснока;
  • соль, перец;
  • оливковое масло;
  • прованские травы.

Как готовить:

  • Фасоль режем на кусочки по 4–5 см, варим около 5 минут в кипящей подсоленной воде.
  • Мелко рубим лук и чеснок, обжариваем в растительном масле, добавляем фасоль и обжариваем примерно в течение 5–7 минут.
  • Солим, перчим по вкусу, посыпаем прованскими травами.

Стручковую фасоль можно сочетать практически со всеми овощами

Источник: Depositphotos

Стручковую фасоль можно сочетать практически со всеми овощами

Постные кексы на десерт

Из ингредиентов, доступных для постных блюд, можно делать даже десерты. Например, постные кексы. Их можно испечь в те дни, когда разрешено употреблять растительное масло.

Потребуется:

  • 2 столовых ложки меда;
  • 1 столовая ложка воды;
  • половина столовой ложки растительного масла;
  • половина стакана сахара;
  • 1,5 стакана муки;
  • чайная ложка разрыхлителя (его можно заменить содой);
  • щепотка соли.

Как готовить:

  • Мед разводим водой, добавляем сахар, соль, растительное масло. Все взбиваем, добавляем муку и разрыхлитель.
  • Перемешиваем до исчезновения комочков. Тесто по консистенции должно быть как жидкая сметана.
  • Формочки для кексов смазываем растительным маслом и заполняем тестом.
  • Выпекаем кексы около 30 минут при температуре 180–200 градусов.

Постные кексы можно украсить изюмом и посыпать корицей

Источник: Depositphotos

Постные кексы можно украсить изюмом и посыпать корицей

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