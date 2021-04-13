Постно — вкусно! Рецепты простых постных блюд

Со стороны может показаться, что постный стол — это что-то довольно банальное: каши, овощи, бобовые. На самом же деле и из постных продуктов можно приготовить вкусные, разнообразные и питательные блюда. А еще время поста — отличное время, чтобы изучить новые рецепты.
Предлагаем вам нашу подборку постных и вкусных блюд, что могут разнообразить ваш стол.
Во время поста много интересных блюд можно приготовить с грибами
Фаршированные шампиньоны
Для блюда потребуются:
- 500 грамм шампиньонов;
- 3 картофелины;
- 1 луковица;
- чеснок, петрушка, соль и перец по вкусу;
- зеленый лук — если есть;
- растительное масло.
Как готовить:
- Очищенный картофель нарежьте кусочками и отварите до готовности.
- Картофель разомните в пюре, добавьте две чайных ложки растительного масла, соль и перец по вкусу. Пюре взбейте миксером.
- Ножки грибов отделите от шляпок и нарежьте. Можете убрать пластинки внутри грибных шляпок.
- На среднем огне обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте измельченные ножки грибов, обжарьте смесь в течение 7–8 минут.
- Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте смесь в течение двух минут, чтобы появился аромат.
- Снимите блюдо с огня и добавьте мелко нарезанный зеленый лук, петрушку, соль и перец.
- Половину пюре оставьте для украшения шляпок. В другую половину добавьте смесь жареного лука, грибов и зелени и заполните начинкой шляпки.
- Оставшимся пюре украсьте шляпки. Красиво украсить грибы можно с помощью кондитерского шприца.
- Шампиньоны поместите в духовку и выпекайте около 25–30 минут при температуре 180 градусов.
Украсить шампиньоны можно постным сыром — например, из миндаля
Аджапсандали — грузинское блюдо
Аджапсандали — традиционное грузинское блюдо, которое готовят из тушеных овощей: баклажана, сладкого и острого перца, чеснока, помидор и зелени. Чем-то это блюдо похоже на прованский рататуй или венгерское лечо.
Что потребуется:
- 5 баклажанов;
- 8 помидоров;
- 3 картофелины;
- 1 зубчик чеснока;
- 2–3 веточки базилика;
- 2 сладких перца;
- 4 луковицы;
- 4 столовых ложки растительного масла;
- кинза и соль.
Как готовить:
- Баклажаны нарезать большими кусками, посыпать солью и оставить на 20 минут. Далее промыть и отжать от воды.
- Лук и картофель очистить, у перцев удалить сердцевину, а у помидоров снять кожицу, предварительно обдав их кипятком.
- В сковороде разогреть 2 столовых ложки растительного масла, в течение 5 минут обжарить картофель. Затем добавить баклажаны и готовить еще 4 минуты. Переложить в кастрюлю, посыпать зеленью.
- В сковороду влить остатки масла и в течение 5 минут обжаривать лук. Добавить перец и помидоры, готовить 5 минут на среднем огне.
- Убрать перец, помидоры и лук в кастрюлю, где уже лежат баклажаны с картофелем. Добавить чеснок, соль и перец, довести до кипения на сильном огне и снять с огня.
Источник: Depositphotos
К аджапсандали в качестве приправы также подойдет и эстрагон
Табуле — восточное блюдо
Необычное и вкусное блюдо восточной кухни лучше всего готовить со свежими травами. Зимой подойдут и замороженные ингредиенты. Нарезать их лучше всего острым ножом, чтобы листья отдали свой сок в салат, а не на разделочную доску.
Для приготовления потребуется:
- 1 стакан кускуса;
- 2 больших помидора;
- половина лимона;
- 4 столовых ложки оливкового масла;
- половина чайной ложки соли;
- пучок петрушки;
- веточка мяты;
- молотый черный перец.
Как готовить:
- Кускус заливаем стаканом кипятка. Добавляем несколько капель оливкового масла и немного соли. Оставляем на 3–4 минуты, чтобы кускус впитал воду.
- Помидоры обдать кипятком, снять кожицу, удалить семена и нарезать кусочками. Из лимона выдавить сок. Мяту и петрушку крупно нарезать.
- В салатнице перемешать зелень, нарезанные помидоры и кускус. Заправить салат оливковым маслом, лимонным соком, посолить и поперчить.
Источник: Depositphotos
Можно добавить в блюдо шафран, который придаст салату теплый оттенок
Стручковая фасоль на сковороде
Постные блюда могут быть не только вкусными. Они еще и полезные. Например, разнообразить стол могут блюда из стручковой фасоли.
Составляющие:
- 400 грамм стручковой фасоли;
- 1 луковица;
- 3 зубца чеснока;
- соль, перец;
- оливковое масло;
- прованские травы.
Как готовить:
- Фасоль режем на кусочки по 4–5 см, варим около 5 минут в кипящей подсоленной воде.
- Мелко рубим лук и чеснок, обжариваем в растительном масле, добавляем фасоль и обжариваем примерно в течение 5–7 минут.
- Солим, перчим по вкусу, посыпаем прованскими травами.
Источник: Depositphotos
Стручковую фасоль можно сочетать практически со всеми овощами
Постные кексы на десерт
Из ингредиентов, доступных для постных блюд, можно делать даже десерты. Например, постные кексы. Их можно испечь в те дни, когда разрешено употреблять растительное масло.
Потребуется:
- 2 столовых ложки меда;
- 1 столовая ложка воды;
- половина столовой ложки растительного масла;
- половина стакана сахара;
- 1,5 стакана муки;
- чайная ложка разрыхлителя (его можно заменить содой);
- щепотка соли.
Как готовить:
- Мед разводим водой, добавляем сахар, соль, растительное масло. Все взбиваем, добавляем муку и разрыхлитель.
- Перемешиваем до исчезновения комочков. Тесто по консистенции должно быть как жидкая сметана.
- Формочки для кексов смазываем растительным маслом и заполняем тестом.
- Выпекаем кексы около 30 минут при температуре 180–200 градусов.
Источник: Depositphotos
Постные кексы можно украсить изюмом и посыпать корицей
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