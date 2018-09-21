Эклеры с тыквенным кремом

Очень люблю заварное тесто. Причем, не столько есть, сколько готовить - оно всегда дарит ощущение волшебства, дает приобщиться к сказке. Согласитесь, наблюдать, как нелепые шарики теста превращаются в роскошные румяные шарики или палочки - это все равно, что наблюдать за чудом.

Ну, а помимо того, что мне нравится готовить заварное тесто, мне нравится есть тыкву. В общем, этот рецепт - само совершенство.

Ингредиенты для теста:

250 мл воды;

100 г сливочного масла;

200 г муки;

4 яйца.

Ингредиенты для крема:

100 мл жирных сливок;

примерно 200 г тыквенного пюре;

0,5 стакана сахара.

Ингредиенты для помадки:

1 плитка шоколада;

100 мл жирных сливок.

Тыкву нарезаем на кусочки, заливаем небольшим количеством воды, ставим вариться до готовности.

Включаем духовку - пока делаем тесто, она как раз разогреется, нам нужна температура в 180 градусов.

Масло нарезаем кусочками, бросаем в воду, которая уже плещется в толстостенной кастрюле, которая уже стоит на плите. Когда масло растопится, а вода закипит, всыпаем частями муку, хорошо вымешиваем (для этого можно взять миксер, но только если вы уверены в том, что он у вас мощный, в противном случае лучше поберечь технику и напрячь любимые ручки).

Снимаем с огня, даем 3-5 минут, чтобы тесто чуть остыло и по одному вводим яйца, каждый раз вымешивая тесто до однородности.

В конце у вас должна быть гладкая, блестящая, ужасно липкая масса.

Ее запихиваем в кондитерский шприц (или плотный целлофановый пакет с обрезанным уголком) и отсаживаем небольшие палочки-полосочки на противень, застеленный бумагой.

Можно просто выкладывать ложкой - еще проще, да и быстрее: мытье шприца - жутко муторное занятие.

Впрочем, оно того стоит - все же со шприцом получается как-то симпатичнее.

Ставим будущие пирожные в духовку, полчаса ни за что на свете не открываем ее, потом можно немного подсматривать и решать, не пора ли выключить. Время может варьироваться в зависимости от размеров эклерчиков.

Когда заварные готовы, выключайте духовку, оставляйте их там минут на 5-10, потом доставайте остывать при комнатной температуре.

Крем.

Взбиваем сливки - хорошо взбиваем, масса должна быть практически твердой.

Блендером разминаем отваренную тыкву, смешиваем ее с сахаром. Соединяем обе массы с помощью миксера.

Остывшие эклеры наполняем остывшим кремом (с помощью шприца или просто делая продольные надрезы).

Шоколад ломаем на кусочки, заливаем сливками и растворяем все на огне.

Смазываем эклеры - приятного аппетита!