Теплые салаты: три быстрых рецепта

Теплые салаты — незамысловатое блюдо, которое прекрасно подойдет не только для семейного ужина, но и для праздничного стола. Они вкусные и питательные, поэтому отлично утоляют голод и способны заменить основное блюдо. Кроме того, их приготовление не требует много времени или усилий. Если вы тоже любите теплые салаты, обратите внимание на эти рецепты.

Салат из баклажанов придется вам по душе, если вы любите легкие, и одновременно питательные блюда. Салат из стручковой фасоли имеет довольно непривычный вкус, который понравится любителям кулинарных экспериментов. Наконец салат с куриной грудкой и кабачками станет приятным открытием для приверженцев правильного питания.

Теплые салаты: рецепты, которые стоит приготовить

Салат из баклажанов

Теплый салат из баклажанов вполне заменит полноценный обед. В холодном виде он может стать сытным перекусом.

Ингредиенты

300 г говядины

1 баклажан

1 морковь

50 г подсолнечного масла

1 болгарский перец

1 ст. л. соевого соуса

2 зубчика чеснока

1 пучок петрушки

1 ст. л. лимонного сока

3 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сахара

1 щепотка соли

Приготовление

Нарежьте баклажаны соломкой, посолите и отложите на несколько минут, чтобы ушла горечь. Затем отожмите сок руками. Мясо нарежьте полосками средней ширины и обжарьте на сильном огне. Добавьте к мясу баклажаны и продолжайте жарить. Натрите морковь на терке для корейских салатов и добавьте ее в сковороду. Спустя пару минут отправьте туда же нарезанный болгарский перец. Пока мясо с овощами готовится, сделайте заправку. Соедините оливковое масло, выдавленный чеснок и соевый соус в глубокой миске и тщательно перемешайте. Затем добавьте измельченную петрушку, соль и сахар. Залейте мясо с овощами заправкой.

Салат из стручковой фасоли

Стручковая фасоль — это кладезь витаминов и минералов. Поэтому этот салат не просто вкусный, но и полезный.

Ингредиенты

400 г стручковой фасоли

200 г помидоров черри

2 ст. л. оливкового масла

1 лимон

1 ст. л. кунжута

5 веточек базилика

соль, перец по вкусу

Приготовление

Опустите стручковую фасоль в подсоленную кипящую воду на 2 минуты. Выложите на дуршлаг, чтобы стекла вода. Соедините базилик, семена кунжута, оливковое масло и лимонный сок в глубокой пиале. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Разрежьте помидоры черри пополам и заправьте их соусом. Добавьте бланшированную фасоль и слегка перемешайте. Теплый салат готов!

Салат с куриной грудкой и кабачками

Благодаря куриной грудке в салате много белка, а кабачки, как и другие овощи, содержат клетчатку. Это блюдо несомненно понравится приверженцам правильного питания.

Ингредиенты

300 г куриной грудки

2 кабачка

1 лимон

1 зубчик чеснока

60 г подсолнечного масла

соль, перец по вкусу

Приготовление

Куриную грудку промойте и обсушите, затем нарежьте порционными кусочками. Обжарьте на среднем огне, добавив в конце немного соли. Нарежьте кабачки на пластины и обжарьте с двух сторон. Добавьте в сковороду мясо, выдавленный чеснок и лимонный сок. Тщательно перемешайте. Выключите огонь и дайте салату настоятся 15 минут под крышкой.

Надеемся, что эти рецепты вдохновят вас приготовить теплые салаты. Который из них вам не терпится попробовать первым?