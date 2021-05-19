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«Холодные мюсли» с кефиром: рецепты полезных завтраков, на приготовление которых уходит всего пару минут

304Только холодные мюсли полезны в полной мере.

Не все знают, что горячие завтраки с подогретым молоком могут вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта, особенно у людей после 30 лет. Идеальным вариантом завтрака являются холодные мюсли. Для них чаще всего используется кефир. В обзоре – 4 рецепта холодных мюсли с кефиром, на приготовление которых всегда уходит не более 1 минуты.

Чудодейственная гречка с кефиром

«Холодные мюсли» с кефиром: рецепты полезных завтраков, на приготовление которых уходит всего пару минутСамый рекомендуемый терапевтами рецепт.

Это по-настоящему чудодейственное блюдо, обладающее мощными терапевтическими свойствами. Врачи констатируют, что это блюдо помогает в рекордные сроки повысить гемоглобин. Также это идеальная пища для людей с диагнозом «хронический поверхностный гастрит». Кроме того, ряд диет для радикального сброса веса включает это блюдо.

Готовится такая холодная каша очень просто. Вечером в небольшую кастрюльку засыпается сырая гречка. Дно кастрюльки должно быть покрыто гречневой крупой примерно на ширину пальца. Затем наливается 400-500 грамм кефира. Кастрюля закрывается крышкой и оставляется до утра. Допустимо завернуть кастрюльку в махровое полотенце. Утром блюдо готово к употреблению. Хранить кастрюлю для последующего употребления еще двух-трех порций можно в холодильнике 1-2 дня.

Если скептикам по описанию рецепта мгновенно покажется, что это блюдо должно быть омерзительным на вкус, можно с чистой совестью в этом разувериться наперед. Размягченная кисломолочным продуктом гречка приобретает весьма необычный вкус, не похожий на всем известный вкус вареной гречневой крупы.

Но если вкус полезного блюда покажется слегка отталкивающим, совершенно не возбраняется посыпать холодную кашу любимой приправой. Хорошо, если это натуральная приправа, купленная на рынке в специализированных лавочках, принадлежащих представителям восточных народностей – их приправы всегда натуральны и весьма полезны.

Коктейль «фруктовый кефир»

«Холодные мюсли» с кефиром: рецепты полезных завтраков, на приготовление которых уходит всего пару минутКефир с фруктами.

Это блюдо будет самым полезным в летнее время года, но и в остальные сезоны существует множество возможностей получить свежие фрукты (к примеру, мандарины). Это блюдо по сути не готовится вовсе. Нужно просто взять любимые фрукты или ягоды и насыпать их целыми или порезанными в кефир. Кефир для данного вкусного диетического завтрака не следует выбирать слишком жирный. Отлично подойдет кефир с жирностью 1-2 %. Возможен вариант изготовления кефирного смузи: самый простой блендер справится менее чем за 0 секунд с полулитровой массой кефирного коктейля.

Классика: кефир и овсяные хлопья

«Холодные мюсли» с кефиром: рецепты полезных завтраков, на приготовление которых уходит всего пару минутКефир и овсяные хлопья.

Это классический завтрак, который поможет избавиться от множества проблем. В первую очередь - с проблемами с пищеварением. Иногда без перекусов просто никак не обойтись: у некоторых деловых людей рабочие дни порой длятся до 16 часов, а получить полноценное питание (домашнее либо ресторанное) далеко не всегда получается. Студенты также вынуждены бесконечно перекусывать. Это, разумеется, неизбежно ведет к расстройствам пищеварения.

Регулярность стула практически гарантирована, если выбирать на завтрак овсянку с кефиром, к примеру, через день. О пользе сваренной овсянки в повседневном рационе говорить не приходится (если речь не о вынужденных строгих лечебных диетах). А вот сырые овсяные хлопья, не требующие варки, в сочетании с кефиром – это сверхполезный завтрак. Перешедшие на данный завтрак констатируют: работа кишечника активизируется в рекордные сроки, появляется легкость в желудке, повышается настроение.

Мюсли с орехами и изюмом

«Холодные мюсли» с кефиром: рецепты полезных завтраков, на приготовление которых уходит всего пару минутМюсли с миндалем и изюмом.

Это более сытный и изысканный вариант холодных мюсли. Помимо овсяных хлопьев в кефир можно добавить пшеничные хлопья (не требующие варки), любимые орехи и изюм. Очень вкусной является вариация холодных мюсли с миндалем. Но следует учесть, что орехи – продукт хоть и сытный, но достаточно трудно перевариваемый. Поэтому гастритчикам рекомендуется не добавлять орехи в повседневный рацион. По желанию орехи также можно заменить на очищенные семена подсолнечника или тыквы (сушеные или вяленые, но не жареные).

 

 

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